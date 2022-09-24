菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr）表示，菲律宾希望就在南中国海进行联合油气勘探与开采恢复与中国的谈判，以便扩大能源供应来源并使其多样化。

小马科斯是在星期五（9月23日）接受彭博社采访时作上述表示的。

小马科斯表示，菲律宾与中国在南中国海领土主权主张上存在争议，中方的某些主权主张侵入了菲律宾领土，因此两国就油气联合开发达成的任何协议都不能违反菲律宾的法律。

彭博社引述小马科斯的话说，虽然菲中双方无法就哪一国法律适用达成一致，“我们持续在探索，也许有其他的办法可以让我们去做这件事。”

“本地区有一些先例，虽然大家对专属经济区和基线有一些相似的不同看法，但他们还是可以寻找出办法来与中国人、与美国人进行联合勘探。”

小马科斯的前任杜特尔特（Rodrigo Duterte）总统今年6月曾中断了与北京就南中国海联合油气勘探进行的谈判，他当时的外交部长特奥多罗∙洛钦（Teodoro Locsin）曾指出，菲中谈判已经走到“菲律宾宪法的尽头”。

小马科斯当选并就任总统后誓言加强与中国的关系，强调菲中关系对双方“都有利”。他还把北京称为马尼拉疫情过后经济复苏的“最强伙伴”，而他的外长也表示对恢复与中国就联合油气勘探进行谈判持开放态度。

不过小马科斯政府对中国据称在南中国海的“入侵”活动仍然会提出抗议，他本人也一再强调他不会在领土问题上做任何让步。中国声称拥有几乎整个南中国海的主权，而菲律宾、越南、马来西亚等多个国家也声称拥有南中国海的部分主权。菲律宾与中国在南中国海的主权争议一度闹得剑拔弩张，而海牙一个国际仲裁法庭2016年还曾在中国缺席的情况下作出裁决，否决中国基于“九段线”的历史性权利。但是中国多次发表声明，不承认也不接受这一裁决。

小马科斯星期四在纽约出席联合国大会期间与美国总统乔∙拜登举行了两人间的首次会晤，双方都强调南中国海自由航行的重要性。拜登重申了美国协防菲律宾这个前殖民地的“铁板一样”的承诺，而小马科斯几天前也曾表示，菲律宾的未来不可能没有美国。

小马科斯在接受彭博社采访时，还谈到近来紧张局势急剧升高的两岸关系。他指出，由于菲律宾与两岸都很近，因此如果两岸发生战争，菲律宾也难以“免遭波及”。

“国防是最优先的要务，但是我们又不能独立行动，”他说。“菲律宾的军事能力是不足以独自参战的，所以我们对我们盟友与伙伴的合作关系作出很多努力。”

小马科斯指出，东盟可以发挥很大的作用，而且“应该是该地区防卫与安全最主要的核心”。

小马科斯星期五在纽约亚洲协会发表的一场演讲中，呼吁台海两岸“表现最大的克制”。他指出，菲律宾将坚持“一个中国”的政策，但是“对话和外交应成主轴”。

小马科斯在演说中表示，菲律宾将依赖美国“坚持基于国际法的秩序、自由航行与飞行、以及对海洋资源可持续性运用与发展”。

小马科斯在接受美联社的另一场访问时重申，他要加强与美国和中国的关系。这位现年65岁的菲律宾总统在纽约出席联大会议期间，精力充沛而又热情有加。他不仅接受多家媒体的专访，而且非常愿意谈论他对菲律宾未来发展以及对世界事务的看法。