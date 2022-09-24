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（中央社紐約聯合國總部23日綜合外電報導）巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天警告，他的國家發生歷來最嚴重的洪災，即為全球將面臨氣候災難的跡象，呼籲為非溫室氣體排放大國的發展中國家討公道。

巴基斯坦今年雨季下起前所未見的雨量，全國有1/3土地淹水，受災面積相當於英國國土，造成近1600人罹難、700多萬人流離失所。

法新社報導，夏立夫在聯合國大會發表激昂演說，稱「在巴基斯坦發生的事不會僅限於巴基斯坦」，又說民眾失去住家、生計遭到破壞、農田遭洪水淹沒，代表有許多人的生活將「永遠改變」。

他說，氣候危機本身就不公平，他人口有2.2億的國家是受氣候變遷影響最深的「受災點」，但排放的二氧化碳僅占不到1%。

他說：「為什麼我的國民要為不是他們造成的全球暖化付出那麼高昂的代價？大自然沒有查看我們的碳足跡，就對巴基斯坦宣洩怒火，我們製造的碳足跡微乎其微。」

夏立夫也加入開發中國家要求富國賠償的聲浪，指稱「因此，為這樣的損失與損害討回一些公道是完全合理的」。

然而，關於「損失和損害」賠償金的議題極具爭議。支持者認為，有污染事跡的國家未能做到採取措施減緩極端天氣或因應暖化，有道德義務為多起極端天氣事件支付賠償金。

這個構想目前遭到富裕國家否決，但聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）支持數天前提出的提案，各國11月將在埃及登場的聯合國氣候峰會討論此事。

巴基斯坦估計洪災造成的財務損失達300億美元（約新台幣9585億元），財政部長伊斯梅爾（Miftah Ismail）今天在推特（Twitter）發文說，巴基斯坦尋求雙邊債權國提供債務減免。

接著，夏立夫將焦點轉到鄰國阿富汗，敦促國際社會響應聯合國的號召，提供42億美元的人道與經濟協助，並釋出自塔利班（Taliban）去年掌權以來凍結的外匯存底。

他說：「巴基斯坦正努力鼓勵尊重阿富汗女孩與女性的受教與工作權。但此時此刻，孤立阿富汗臨時政府將加劇阿富汗人的苦難，他們的生活已貧困不堪。」（譯者：張曉雯/核稿：陳正健）1110923