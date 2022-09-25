甲狀腺是人體的主要內分泌系統，萬一甲狀腺出現問題，絕對會「牽一髮而動全身」。甲狀腺疾病之中，甲狀腺結節是最常見的，本港平均每2個人就有1人患上，當中女性更屬於高危組別！

甚麼是甲狀腺結節？

甲狀腺（thyroid）在頸部氣管前面以及甲狀軟骨下方，形狀就像一隻貼在氣管前面的蝴蝶，甲狀腺的左右兩葉像是蝴蝶的一雙翅膀。甲狀腺會分泌出甲狀腺素（T4）和三碘甲狀腺胺酸（T3），主導身體的新陳代謝。

若甲狀腺組織不正常增生，形成凸起的腫塊，就是甲狀腺結節（thyroid nodules），其中可以分為：良性結節、良性腫瘤、惡性腫瘤（亦即癌症）。

超過9成甲狀腺結節都屬於良性，其中以囊腫結節及增生性結節最常見。女性患上甲狀腺疾病的風險較高，其中一個原因是女性荷爾蒙水平較為波動。

甲狀腺結節有甚麼症狀？

大部分甲狀腺結節都沒有明顯症狀，不少患者發現時，頸部腫脹已甚為嚴重，甚至隔著皮膚會摸到腫塊。如果甲狀腺結節對氣管或食道造成壓迫，便會出現頸部疼痛和腫大、吞嚥困難等，嚴重的話更會導致呼吸困難。

雖然甲狀腺結節不會影響甲狀腺功能，不過有時也會令甲狀腺素分泌過多，導致患者出現甲狀腺功能亢進的症狀，例如焦慮、沮喪、容易緊張、失眠、肌肉無力、虛弱、疲憊、體重無故下降、心跳加速及心悸等。

哪些人較易患上甲狀腺結節？

甲狀腺組織異常增生的原因目前尚未完全清楚，已知的風險因素包括家族遺傳、吸收過多或過少碘質、頭或頸部曾接受放射線照射、食水污染等環境因素。

甲狀腺結節可醫治嗎？

雖然只有約1成甲狀腺結節屬於惡性腫瘤，但假如結節腫塊壓迫到食道及氣管，以往醫生多數會建議患者盡快進行切除手術，不過甲狀腺結節切除手術有一定風險，例如出血、留下疤痕、傷害喉返神經及引致甲狀腺功能低下等。

近年香港引入甲狀腺射頻消融術（radiofrequency ablation, RFA），適用於治療甲狀腺結節。RFA比傳統手術能夠保留更完整的甲狀腺功能，而且不會留下明顯疤痕。不過，治療方法和效果皆因人而異，患者在接受任何療程前，應先向醫生了解清楚。

撰文：外科專科醫生 羅中佑

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