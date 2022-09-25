▲「陳其邁市長、黃彥毓議員小港競選總部」成立大會包括勞動部長許銘春、立委賴瑞隆、許智傑、高雄市議員林宛蓉、康裕成、邱俊憲、高閔琳、前立委郭玟成、邁盟夥伴等人出席站台。（圖／記者郭凱杰翻攝）

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高雄市前鎮、小港區市議員候選人黃彥毓，今(25)日舉辦「陳其邁市長、黃彥毓議員小港競選總部」成立大會。現場湧入超過兩千名鄉親熱烈支持，力挺黃彥毓，勞動部長許銘春也送上工程帽，希望繼續為基層百姓打拼，成為守護勞工的代言人。

▲立委賴瑞隆也呼籲全力支持黃彥毓，預祝黃彥毓贏得最後勝利，兩人在中央地方聯手為小港、前鎮打拼。（圖／記者郭凱杰攝，20222.09.25）

▲市議員林宛蓉不僅交棒給黃彥毓還送上包粽住黃彥毓順利當選。（圖／記者郭凱杰攝，20222.09.25）

「陳其邁市長、黃彥毓議員小港競選總部」成立大會包括勞動部長許銘春、立委賴瑞隆、許智傑、高雄市議員林宛蓉、康裕成、邱俊憲、高閔琳、前立委郭玟成、邁盟夥伴等人出席站台。共同為年輕、肯打拼、願意承擔責任的黃彥毓背書，拜託鄉親守護小港、前鎮關鍵一席，成為陳其邁市長建設高雄的後盾。

▲高雄市前鎮、小港區市議員候選人黃彥毓，今(25)日舉辦「陳其邁市長、黃彥毓議員小港競選總部」成立大會。現場湧入超過兩千名鄉親熱烈支持。（圖／記者郭凱杰攝，20222.09.25）

此外，包含中鋼工會、台船工會、中油工會、台糖公司企業工會、唐榮公司企業工會、中鋼鋁業公司企業工會、中鋼協力廠商安委會、全國產業總工會、高雄市產業總工會、高雄市總工會、郵政工會、雲林同鄉會、旗勝公司企業工會、盛餘公司企業工會、林商行強化玻璃公司企業工會、華榮電纜公司企業工會、環保局企業工會、義消總隊及小港分隊等百工百業團體代表也以行動力相挺，共同呼籲鄉親支持勞工基層出身的黃彥毓，成為勞工代言人，進入議會為勞工權益發聲、也為小港、前鎮建設經濟發展打拼。

立委賴瑞隆表示，感謝小港、前鎮所有百工百業團體及勞工基層子弟，在兩次立委選舉時的大力支持。過去六年也在立法院成功爭取勞工及國公營企業員工調薪等各項勞工權益及相關修法工作。並促國艦國造、離岸風電產業也以高雄為研發產業基地，創造優質就業機會及經濟產值。

賴瑞隆也提及小港是重工業城市、勞工重鎮，過去為台灣經濟發展貢獻、承受工業污染危害及交通安全隱憂，未來瑞隆在立法院爭取中央經費，黃彥毓在高雄市議會督促規劃及執行進度，加速建設到位，加速高雄產業轉型及競爭力，提升居住生活品質。賴瑞隆也受予代表勝利的戰旗，全力支持黃彥毓，預祝黃彥毓贏得最後勝利，兩人在中央地方聯手為小港、前鎮打拼。

勞動部長許銘春指出，黃彥毓過去在勞工局服務，對勞工法令、勞工議題及產業非常熟悉。在中央經濟部任職時，和工會組織交集甚深，居中協助解決勞資及產業問題。黃彥毓投入公共事務以來，一步一腳印、務實打拼。且在高雄服務超過十年，有相當完整的行政歷練，是陳菊花媽市府團隊推動高雄建設發展的得力助手之一。

許銘春也認為，黃彥毓有經驗、接地氣、會做事，拜託鄉親守護勞工基層重要關鍵一席，讓黃彥毓成為勞工代言人，和陳其邁市長共同加速高雄城市轉型及經濟建設發展。許銘春也送上工程帽，預祝黃彥毓高票當選，進入議會後莫忘初衷、繼續為基層百姓打拼。

黃彥毓也提出，未來進入市議會後，將加速推動捷運紅線南延林園、促國道七號盡速定案、貨櫃車專用道如期完工、推動高雄機場周邊交通整體改善計畫，改善小港道路交通環境，提升國家建設交通格局。也將打造更多親子共融、寵物公園，打造友善毛小孩城市。此外，包含爭取大林蒲遷村沿海六里加速凝聚共識、捍衛權益。社會住宅、國民運動中心興建、台糖土地招商等，帶動小港繁榮進步發展等。

黃彥毓強調，最了解前鎮、小港建設及基層服務需求。距離投票日剩下62天，未來進入議會後，將與陳其邁市長、賴瑞隆委員共同聯手加速前鎮、小港產業建設的推動，讓前鎮、小港脫胎換骨，成為高雄市的精華區。陳其邁一票、黃彥毓一票，讓年輕人為高雄打拼服務，成為陳其邁市長再拚四年的最強後盾。