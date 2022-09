請同意我們的隱私權規範,才能啟用聽新聞的功能。

(中央社紐約/倫敦26日綜合外電報導)「紐約時報」今天報導,美國國會議員與短影音應用程式TikTok已討論出一套方案,在中國母公司字節跳動不需要將它出售的情況下,TikTok可就資料安全與公司治理進行變更。

另一方面,英國資訊監管當局今天通知TikTok,鑒於調查發現,這個短影音應用程式(app)未能保護平台上兒童用戶的隱私,涉嫌違反英國的資料保護法律,因此可能遭到開罰2700萬英鎊(約新台幣9億2600萬元)。

「紐約時報」引述知情人士報導,TikTok與美國拜登(Joe Biden)政府已草擬一份初步協議來解決國家安全疑慮,但是否達成最終協議仍待商議。

字節跳動與TikTok皆未立即回覆路透社的置評要求。

TikTok長期面臨美國國會議員檢視,後者針對用戶資料保護問題,對於中國企業擁有的這個平台抱持疑慮。

美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)2年多前便顧及美國使用者資料可能被傳送給中共政府,而命令字節跳動將TikTok出售。

TikTok是目前世界最受歡迎的社群媒體平台之一,全球活躍使用者超過10億人,且最多在美國。

英國當局的調查則發現,TikTok可能在未獲得父母適當同意,以及在未能以透明方式提供使用者適當資訊的情況下,將13歲以下兒童的影音資料上傳發布。

英國資訊委員會辦公室(Information Commissioner's Office,ICO)在聲明中表示,它已對TikTok及英國TikTok資訊科技公司(TikTok Information Technologies UK Ltd)發出一份「意向通知書」(notice of intent)。

英國資訊委員愛德華茲(John Edwards)表示:「提供數位服務的企業,負有落實這些保護機制的法律義務;但我們暫定的看法認為,TikTok未能達到這項要求。」

TikTok發言人則透過電子郵件對路透社發布聲明表示,他們不同意英國資訊委員會辦公室表達的初步看法,將在適當時機正式回覆對方。

英國資訊委員會辦公室的暫定意見暗示,TikTok在2018年5月至2020年7月間違反英國的資料保護法。(譯者:張正芊/核稿:劉淑琴)1110926