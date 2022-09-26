提到LA MER海洋拉娜一定會立刻聯想到乳霜，身為品牌最經典產品，這罐乳霜背後其實有些小故事，從誕生到其中核心成份萃取都不簡單，還有超特殊用法！

by Chiao Hung - 2022/09/26 更新

必知1.誕生原因竟然和一場爆炸意外有關

LA MER海洋拉娜乳霜的傳奇來自一次意外的爆炸。1952年美國太空物理學家Dr. Max Huber在一次例行性實驗中因為意外爆炸中而受到嚴重的化學性灼傷。經過無數次求醫後，雖然傷勢獲得控制，卻覺得肌膚膚況沒有辦法恢復到理想程度，因此博士萌生出自己研發保養品的想法。

據說某次他在住家附近海邊散步時，在岸邊看到被浪潮打起的海藻，心想「為何海藻在惡劣環境下仍能生存？是否它們生命力特別旺盛」因此決定開始研究海藻。

研究開始後經過12年、超過6000次的實驗後，博士終於在1965年研發出海洋拉娜最核心成份–Miracle Broth™奇蹟活凝金萃，是日後所有海洋拉娜產品都會用到的成份，當然也包含這年推出的第一罐「海洋拉娜乳霜Crème de La Mer」在內。

LA MER海洋拉娜經典乳霜。

必知2.製作過程要聽海浪聲

海洋拉娜乳霜的核心成份「Miracle Broth™奇蹟活凝金萃」得來不易，首先要自南太平洋無污染海域採擷深海巨藻，然後結合卵磷脂、礦物質(鈣、鎂、鉀、鐵)、維他命(C、E、B12)、植物萃取等等，經過三至四個月的仿生性發酵製成。

特別的是，發酵程序中必須模擬原生物生活環境，像是照射仿若原生海域的光線、聲波模擬方式聆聽陣陣海潮聲，才能讓Miracle Broth™ 奇蹟活凝金萃緩緩釋放強大的修護能量。

LA MER海洋拉娜用來淬鍊核心成份「奇蹟活凝金萃」的深海巨藻。

必知3：為了保護海藻的1/3永續手摘工法

深海巨藻是世界上生命力最強、成長最快的植物之一，富有強大的自我修護功能，也是海洋拉娜Miracle Broth™奇蹟活凝金萃的主要原料。為了保護海洋與深海巨藻，海洋拉娜堅持只以「永續手摘工法」，也就是只摘取海藻的前1/3處嫩芽(留下的部分可以繼續生長)，藉此維護深海巨藻的自然生長。

必知4：每一瓶乳霜都傳承了上世紀第一滴原始修護奇蹟

在每一次製作Miracle Broth™奇蹟活凝金萃的過程中，都加入了前一次萃取的奇蹟活凝金萃。所以到現在，海洋拉娜的奇蹟活凝金萃依舊傳承了博士上世紀的第一滴原始配方，讓最初始的發酵能量得以綿延流傳，也使得經典乳霜保濕與修護的效果始終有好口碑。

必知5：使用前要先在掌心溫熱

使用海洋拉娜乳霜時，很多人都知道要先取適量乳霜在手心溫熱後，再按壓到臉上。

LA MER海洋拉娜經典乳霜建議使用步驟。

品牌解釋這是因為海洋拉娜經典乳霜，以獨特液態晶體結構封存Miracle Broth™ 奇蹟活凝金萃，因此透過指尖溫潤可以更幫助成份釋出，用起來也能更快被臉部肌膚吸收。

同場加映：海洋拉娜乳霜5種質地

為了滿足更多族群的保養需求，經過數十年不間斷的研究改良，海洋拉娜乳霜系列至今已經推出了五款，包括：經典乳霜、舒芙乳霜、水凝霜、舒芙輕乳液、柔礦輕乳液。五種質地從豐潤到清爽舒緩，可以依照各種膚質與季節來選擇最合適的海洋拉娜乳霜。

LA MER海洋拉娜保濕潤澤系列五種演繹。

經典乳霜The Moisturizing Cream：奢華豐潤，適合敏弱肌和乾肌。

舒芙乳霜The Moisturizing Soft Cream：輕盈質地，適合混合性肌膚。

水凝霜The Moisturizing Cool Gel Cream：透如輕羽，適合混合性及油性肌膚。

舒芙輕乳液The Moisturizing Soft Lotion：輕盈乳液，適合混合性肌膚。

柔礦輕乳液The Moisturizing Matte Lotion：超輕質乳液，適合油性肌膚。

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免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。