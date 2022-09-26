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（中央社記者謝方娪台北26日電）拚2050淨零轉型，金管會今天正式啟動綠色金融行動方案3.0，共涉及26項具體措施，其中包含由聯徵中心協助建置企業ESG資料平台，金管會並研議將公司治理評鑑擴大為ESG評鑑等。

ESG（環境、社會、公司治理）浪潮來襲，為進一步整合金融資源以支持淨零轉型，金管會主委黃天牧今天正式啟動「綠色金融行動方案3.0」，金管會將在布局、資金、資料、培力及生態系5大推動面向下，推行26項具體措施。

首先為「布局」面向，共涉及5項具體措施，包含訂定金融業揭露及查證生產或用電碳排放的時程規劃；訂定金融業揭露及查證投融資組合財務碳排放的時程規劃；訂定金融業中長程減碳目標與策略的時程規劃；推動個別金融業辦理氣候變遷壓力測試；研議氣候風險監控機制等。

「資金」面向共涉及高達7項具體措施，其中有4項為綠色金融2.0延續措施，包含積極推動「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」；鼓勵金融機構辦理永續發展領域投融資；鼓勵金融業投資台灣綠能產業及綠色債券等綠色金融商品；持續檢討並發展綠色債券市場等。

另有3項為新訂措施，包含發布永續經濟活動認定指引；在各金融業公會自律規範中鼓勵金融業參考永續經濟活動認定指引進行綠色投融資、商品設計或議合；並研議第二階段永續經濟活動認定指引，增加產業及其他環境目的的技術篩選標準。

在「資料」面向，金管會設定6項具體措施，包含由聯徵中心協助建置企業ESG資料平台；由證交所擴充上市櫃公司ESG資訊平台；由保發中心統計因應氣候變遷的承保情形及永續保險商品相關數據。

金管會並承諾將與相關部會合作研議優化氣候變遷風險資料庫，供金融業運用並評估氣候風險；建置「永續金融網站」，彙整永續金融統計、相關規範、交流資訊、評鑑資訊等；金管會也研議將公司治理評鑑擴大為ESG評鑑。

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至於「培力」面向，金管會擬定3項具體措施，包含強化金融業董事、高階主管及一般職員永續金融相關訓練；規劃永續金融相關證照；將綠色及永續金融知識與理念納入金融教育宣導。

在「生態系」面向，共有5項具體措施，包含推動永續金融先行者聯盟；推動金融業共同組成金融業淨零推動工作群；辦理永續金融評鑑；研析國外永續評比機構監管機制，作為金管會研議導入類似監理機制的參考；舉辦「綠色金融科技」主題式推廣活動等。（編輯：趙蔚蘭）1110926