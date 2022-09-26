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（中央社記者謝方娪台北26日電）為進一步整合金融資源以支持淨零轉型，金管會經過逾半年時間籌備，今天正式公布「綠色金融行動方案3.0」，定調從布局、資金、資料、培力及生態系5大面向，深化金融業在轉型過程扮演的角色。

金管會2017年開始推動綠色金融行動方案，2020年進入第二階段、推出綠色金融行動方案2.0，為進一步整合資源以達成2050淨零轉型目標，金管會主委黃天牧今天率金管會各局處舉辦線上記者會，提早1年啟動綠色金融行動方案3.0。

黃天牧表示，各國及國際組織都在為淨零排放努力，去年總統蔡英文已宣示2050淨零轉型目標，國發會今年也提出台灣2050淨零排放路徑圖，金管會認為綠色金融應該與時俱進，因應外在環境變化進行調整和深化。

黃天牧指出，綠色金融2.0大部分內容均已按照金管會計畫往前走，現階段再提出綠色金融3.0，是要特別強調金融機構在淨零排放過程可扮演更深化的角色。

綠色金融3.0涵蓋5大推動重點，包括推動金融機構碳盤查及氣候風險管理、發展永續經濟活動認定指引、促進ESG（環境、社會、公司治理）及氣候相關資訊整合、強化永續金融專業訓練、協力合作凝聚淨零共識。

金管會定調綠色金融3.0願景為「整合金融資源、支持淨零轉型」，並有3大核心策略，第一，協力合作深化永續發展及達成淨零目標；第二，揭露碳排資訊，從投融資推動整體產業減碳；第三，整合資料及數據以強化氣候韌性與因應風險能力。

綠色金融3.0共有5大推動面向，第一，布局，即推動金融機構瞭解自身及投融資組合的碳排放情形、規劃中長程減碳目標及策略，並評估及辨識氣候變遷對個別金融業者及整體市場可能帶來的影響，以擬訂策略及早因應氣候相關風險。

第二，資金，即持續發展「永續經濟活動認定指引」，鼓勵企業擬訂轉型計畫並鼓勵金融業納入投融資決策參考，持續將資金投入綠色及永續發展領域，促進台灣綠色及永續經濟活動與市場發展。

第三，資料，即透過整合及優化台灣氣候變遷及ESG相關資訊與數據，以利金融機構分析運用，並讓企業、利害關係人及投資人等瞭解台灣永續金融進展，推動各界對永續金融的重視與實踐。

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第四，培力，即推動金融機構強化訓練及培育永續金融人才，以將永續金融理念由上而下深植於金融機構的組織與文化，並擴及至投融資對象，以影響整體產業及社會，加速台灣淨零轉型進程。

第五，生態系，即推動金融機構間合作、促進金融機構積極審視氣候變遷及ESG相關風險，並研析國際作法、推動金融科技在綠色金融的創新應用，凝聚金融機構共識並提高誘因，以大帶小擴大並深化永續金融影響層面，以進一步完善永續金融生態系。（編輯：趙蔚蘭）1110926