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（中央社記者陳俊華台北26日電）監察院長陳菊今天率監委巡察環保署時表示，石化意外災害威脅民眾居住安全，希望未來改組後的「化學物質管理署」能與地方政府合作，充分發揮功能，避免再發生災害。

監察院透過新聞稿表示，陳菊今天上午與社會福利及衛生環境委員會召集人、監委蘇麗瓊等9人，巡察行政院環境保護署署務推動概況、科技執法績效、全民綠生活績效及事業廢棄物流向追蹤成效。

陳菊表示，建議台灣垃圾焚化爐應由中央統籌，整體規劃；石化意外災害威脅民眾居住安全，希望未來改組後的化學物質管理署能與地方政府合作，充分發揮功能，避免再發生災害。

監委田秋堇表示，事業廢棄物變成可再利用資源常會形成斷點，建議以「可再利用雲」追蹤流向，並賦予法律地位，以掌握廢棄物整體流向；另應倡議綠色辦桌，減少大量使用塑膠餐具。

監委趙永清提出，民眾土地遭亂倒廢棄物，無辜受害，環保署應早日完成「廢棄物清理法」修訂，有效管理、追蹤廢棄物的流向；有關空污數據造假的問題，認應檢討環境檢測制度，研擬「環境檢驗測定法」，但至今未見改善。

監委賴鼎銘則提到北水南調、塑膠袋的使用、光電業太陽能板、魚電共生對農地生產影響、土壤裸露監測、雲林山坡地遭濫墾、資安設備安全等議題；監委葉宜津提到塑膠袋減量目標、破舊石綿產品處理、3C產品電池廢棄物處理等問題。

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監委王麗珍提到廢棄物流向處理、魚塭遭填埋廢棄物、台糖土地遭非法填埋廢棄物、北廢被南送等問題；監委范巽綠提到，屏東縣土資場遭堆置事業廢棄物，雖經屏東環保局告發，屏東地檢卻為不起訴處分，行政、司法看法歧異，導致違法事實長期存在，打擊地方士氣。

監委浦忠成則關注，部分滅火器填充乾粉和國際標準同步的問題，及開放高山後污染嚴重，值得注意；蘇麗瓊委員，因疫情改變生活方式，外送平台包裝增加很多，廢棄物要處理的問題也變的嚴重，並關心科技執法的正當性，配合科技發展，法令上也宜賦予正當性。（編輯：蘇志宗）1110926