大腸癌是國人癌症發生率之首，且因為大腸癌初期的症狀不明顯，很容易被忽略，因此讓人聞之色變。而醫師傅裕翔則透露，想要預防大腸癌，其實可以從飲食做起，他也特別列出「六大危險食物」，提供民眾參考。

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▼醫師指出預防大腸癌，可以從飲食做起。（示意圖／翻攝自Pixabay）

傅裕翔在臉書粉專「 你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業 」指出，大腸癌一直是台灣癌症之首，國內外名人因為大腸癌過世的新聞也時有所聞，如果沒有定期檢查，等到發現的時候，可能已經很嚴重了，治療的效果也不好。傅裕翔提醒，大腸癌的發生除了遺傳之外，跟飲食可說是息息相關，民眾平時要多注重飲食健康，才能與大腸癌保持距離。

大腸癌六大危險食物

一、酒精

傅裕翔指出，過量飲酒是大腸癌的危險因子，醫學上的飲酒過量，是以男性一天不超過兩單位，女性一天不超過一單位為上限，而酒精的1單位約等於15公克酒精，大概是1罐350cc的啤酒，或40毫升的威士忌。

▼飲酒過量可能提高罹患大腸癌風險。（示意圖／翻攝自Pixabay）

二、油炸物

炸雞、炸薯條、鹹酥雞等美食真的很好吃，不過傅裕翔提醒，假如天天吃油炸物，問題真的會很大，建議民眾還是要控制每個月吃的次數，不要過量了。

▼醫師提醒，炸物不要吃太多。（示意圖／翻攝自Pixabay）

三、燒烤食品

前陣子適逢中秋連假，不少民眾都相揪親朋好友一起吃烤肉，不過傅裕翔指出，高溫燒烤產生的酚類，也是大腸癌的危險因子，因此建議民眾每次烤完肉之後，都要休息一陣子，不要太常吃。

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四、紅肉

所謂的紅肉，包含牛肉、豬肉、羊肉等等，根據NHS 英國國民健保署建議，一天紅肉與加工肉品攝取，維持在70克以下，最多不要超過90克，另外傅裕翔建議，民眾想吃肉，可以吃魚肉、雞肉等白肉，且不要忘記多補充蔬菜，營養更均衡。

五、加工食物

傅裕翔表示，香腸、火腿、火鍋料等加工食品，常有許多化學添加物，對身體不好。

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六、發霉食物

很多人怕浪費，認為食物發霉的地方切掉後，剩下就可以吃，其實肉眼看不見的菌絲已經污染食物，吃下去對健康有害。

▼六類大腸癌危險食物曝光了。（圖／翻攝自 你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業臉書 ）

大腸癌六 大高風險族群

1. 年紀逐漸增長

2. 運動量不足

3. 有相關病史

4. 有家族遺傳史

5. 飲食習慣不良

6. 有抽菸、喝酒習慣

傅裕翔指出，上述六族群的民眾，是罹患大腸癌的高風險族群，因此務必要定期就醫檢查，目前國健署提供50歲以上、未滿75歲國人，2年一次免費糞便潛血檢查，傅裕翔也建議民眾，從35歲之後就可以安排大腸鏡檢查，高風險族群者每2年應該要追蹤一次，低風險族群每5年追蹤即可。

本文經傅裕翔醫師授權提供 請勿任意轉載

（封面示意圖／翻攝自pexels）

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