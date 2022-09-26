奇美集團董事長廖錦祥辭世，享壽85歲。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美集團董事長廖錦祥因病於昨天辭世，享壽85歲；他是集團創辦人許文龍的妻舅，也是民進黨新北市長參選人林佳龍的岳父，病逝的消息傳出後，令人不捨。

奇美集團官網今天公告，董事長廖錦祥因病於9月25日辭世，享壽85歲；集團及全體同仁對於廖董事長的辭世，感到悲痛與不捨，並將全力協助家屬處理相關事宜。

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官網的聲明也提到，廖錦祥於1962年進入奇美實業，在奇美集團服務時間長達60年，親自參與並見證奇美集團全球化的歷程，及投入於「藝術文化」與「醫療」2大公益領域，貢獻卓著。

聲明強調，奇美集團公司已有完善公司治理體制，各公司營運不受任何影響；廖錦祥家人將依董事長遺願，治喪一切簡約，敬辭各界致意，也感謝各界關心。

廖錦祥在許文龍退休後接任奇美實業董事長，直到2012年交棒，近年多僅在公益場合露面。

廖錦祥年紀比許文龍小，年輕時就進入公司，從最基層的倉管工作一路做起，2人是姻親關係，也一起在職場打拚，是事業上的「最佳拍檔」；由於重視員工福利與權益奇美實業也被稱為幸福企業。

廖錦祥2004年從許文龍手中接下奇美實業董事長職務，直到2012年交棒給許文龍的堂弟許春華。

廖錦祥2020年辭去奇美博物館基金會董事長職務後，較少公開場合露面，近來傳出因健康狀況已住院，今天家屬委由奇美實業公布過世消息。

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