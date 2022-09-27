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隨著俄羅斯軍隊從烏克蘭戰場的部分地區撤退，俄羅斯總統普丁再次威脅要使用核武器。國際輿論分析，他最有可能使用的是通常所說的「戰術核武器」。

在上週一 9 月 21 日的全國電視講話中，普京警告説 :「如果我們國家的領土完整受到威脅，為了保衛俄羅斯和我們的人民，我們一定會使用我們可以使用的所有武器系統，這不是虛張聲勢。」

根據美國一家軍事研究機構的數據，俄羅斯的核武器系統包括 4,477 枚 已部署和儲備的核彈頭，其中約 1,900 枚屬於「 非戰略級核彈頭 」，也就是所謂的「 戰術核武器 」。

核武器有「 戰術級 」與「 戰略級 」之分？那麼，什麼是「 戰術核武器 」，它與常規核武器有何不同？

一般來說，戰術核彈頭是指為在有限的戰場上使用而設計的核彈頭。例如，如果在海上使用，可以摧毀一支海軍艦隊或航空母艦戰鬥群。這些核彈頭的爆炸當量為 1 至 10 萬噸炸藥，也被稱為「 低當量 」。

相比之下，俄羅斯最強大的戰略級核彈頭的爆炸當量為 500 至 80 萬噸，旨在摧毀整個城市，甚至規模更大。

然而，實際上，認為戰術核武器是「低當量」爆炸物存在嚴重誤導，因為 1 萬至 10 萬噸炸藥的爆炸當量仍足以造成重大破壞--正如 1945 年美國在日本廣島和長崎投下原子彈時那樣。投放在廣島和長崎的原子彈分別相當於約 1.5 萬噸和 2.1 萬噸炸藥——這在俄羅斯的核武庫中仍屬於「 戰術核武器 」的範圍和級別。

而美國政府檔案顯示，當初廣島和長崎的爆炸分別造成約 7 萬人和 3.5 萬人當場死亡，另外有數萬人後來死於釋放的輻射。

因此，位於美國新澤西州的史蒂文斯理工學院（the Stevens Institute）科學技術研究主任亞歷克斯·韋勒斯坦（Alex Wellerstein）表示，核武器的真正區別不在於它們的爆炸當量，而在於它們的目標是什麼。

韋勒斯坦說道：「1945 年在日本的原子彈爆炸是戰略性襲擊，主要目的是破壞士氣，恐嚇日本最高指揮官投降。1.5 萬噸當量的原子彈是不是戰略級核武器，取決於它的目標是哪裡。」

包括美國前國防部長詹姆斯·馬蒂斯在內的其他軍事家也表示，核武器在使用上完全沒有級別之分。在 2018 年的一次美國國會聽證會上，馬蒂斯表示 :「 我不認為有戰術核武器這回事。」「 任何時候使用任何核武器，都是戰略遊戲規則的改變者。」

因此，如果俄羅斯使用核武器會發生什麼？

美國的軍事演習預測，一場涉及使用戰術核武器的衝突將迅速失控，並導致 9 千萬人死傷。針對普丁上週的威脅，國際廢除核武器運動 ( ICAN ) 表示，與 1945 年的日本相比，在 2022 年的歐洲使用核武器要危險得多。當時的日本人口較少，而且海島的地理環境相對孤立。

ICAN 在其網站上表示，在今天的歐洲，「 一次核爆炸可能會導致數十萬平民死亡，更多人受傷；放射性塵埃更可能會污染歐洲大陸上多個國家的大片地區。」