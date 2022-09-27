▲金管會在今（2022）年8月初終於點頭同意，讓不到40歲的潤泰集團總裁尹衍樑之子尹崇堯，出任南山人壽董事長，也是現今最年輕的金融業董事長。（圖／南山人壽提供）

[廣告] 請繼續往下閱讀

今（2022）年8月31日，一場關係資產逾33兆元壽險業未來的壽險公會龍頭之爭，由壽險新秀潤泰集團總裁尹衍樑獨子、也是南山人壽新任董事長尹崇堯，對決政商經驗豐富的前總統陳水扁官邸總管、也是全球人壽董事陳慧遊，只是可能連尹崇堯都沒想到，首度以南山董座之名出征的戰疫，在第一輪改選就遭出局，無緣再進一步角逐理事長。但對於不到40歲的他來說，不見得是壞事，這些過程都是經驗的累積，回首他的「接班之路」並非一路順遂，也曾一度顛簸受阻。

早該接班的他，曾在金管會兩次面試遭「退貨」，與南山人壽董座之位擦身而過，接班之路硬生生多等了3年。如今以還不到40歲成為金融業最年輕董事長，來日方長，想要再爭取公會龍頭不是沒機會，目前最大挑戰還是如何帶領南山挺過淨值危機、度過IFRS 17魔王級挑戰再創新局，這才是最大考驗及對這位資產總額破5兆的集團掌門人的檢視。

1983年出生的尹崇堯，為潤泰集團總裁尹衍樑獨子，外表看來書卷氣濃厚的他，過去相當低調神祕，成長之路都是好學生、暖男形象，與父親年輕時叛逆，不愛讀書、愛打架的「霸氣」形象大不同，尹衍樑曾公開說過兒子性格謙和乖巧，一點都不像自己。據聞，由於尹衍樑不希望孩子太早出國，所以尹崇堯先在台北大學念法律系，也因為念書時騎機車上學，因此同學也不太知道他是尹衍樑的兒子，就連2010年結婚也只在陽明山擺一桌，宴請男女方至親，許多親友都是隔天收到喜糖才知道。

之後，尹崇堯才赴往英國深造，取得英國牛津大學博士，據說，原本他是想當一名學者，但一生叱吒風雲的尹衍樑，對兒子滿懷期望，尤其期待尹崇堯有朝一日能接替他的位置，因此在2016年把尹崇堯從國外找回來，安排進入南山人壽當董事，第一份工作是擔任董事長特助，後來陸續在在商品部、精算部和客服部歷練，參與許多核心專案及保險新商品策劃。

只是，保戶數高達623萬人、位居國內第二大壽險公司的南山人壽，2019年卻因「境界新系統」大出包，金管會在同年9月17日對南山人壽重罰新台幣3000萬元，時任董事長的杜英宗遭停職2年，這時南山人壽董事會順勢火速推派尹崇堯代理董事長。當時年僅36歲的尹崇堯進入南山擔任董事已經3年，如果人事案順利經金管會同意，將是全台灣壽險業最年輕董事長，亦是金融業最年輕董事長，更將打破國泰金控董事長蔡宏圖在1990年38歲接下國泰人壽董事長的紀錄。

沒想到，「年紀」卻成為尹崇堯「接班」的絆腳石，外界質疑他代理董事長的專業資格，金管會保險局以尹崇堯專業資格及相關經營理念，進行審查評估，短短3個月面試尹崇堯兩次，第一次由保險局長施瓊華面試，第二次更由時任金管會主委顧立雄親自面試，不僅創下首位要經過兩次面試，且第二次面試官還是金管會主委的金融業紀錄。

最終，金管會考量南山人壽資產及業務規模龐大，加上尹崇堯在保險專業能力及保險業經營經驗有待歷練、累積，金管會決定緩議，並請南山人壽重新考量代理董事長人選，創下保險史上推選人選不被金管會接受的首例。

▲尹崇堯在正式接掌南山人壽董事長前，也曾被金管會面試兩次後「退貨」，當時更創保險史上推選人選不被金管會接受的首例。（圖／南山人壽提供）

隨後，南山人壽又火速在12月13日公告找來當時高齡85歲原南山產物董事長、也曾擔任日盛金、土地銀行董事長及台灣人壽總經理的陳棠接任南山人壽代理董事長，尹崇堯轉任副董事長。2020年4月30日再公告，潤成投資控股公司將法人代表由杜英宗改派陳棠，董事會也通過推舉陳棠繼任董事長。

在南山沈潛6年後，一向低調、神祕且鮮少在公開場合露面的尹崇堯，在今年3月底首度以餐敘形式與多家媒體會面，言行舉止溫柔個性謙和的他，在會中談到一位退休後自願回公司幫忙的老同事，還一度語帶哽咽，言談中流露真性情，更親自手寫卡片給與會媒體，而且沒有一封內容重複。進入南山人壽6年的他，平常也會自己排隊搭電梯、買便當，2021年太魯閣號出軌事件發生隔天，他還開車載3個同事跑到當地慰問受害者家屬，連毛線球都沒碰過的他，今年3月更應響應公司織圍巾贈癌友的公益活動，趁工作空檔猛追進度。

當然，這場媒體餐敘也被外界解讀已準備好接班，主要是年初就傳出尹崇堯有意競選壽險公會理事長，公司方面也以「會評估合適代表參與」來回應，甚至一反低調個性，尹崇堯開始在公開活動現身，甚至上台致詞，還跟媒體首度餐敘話家常，加上6月中南山人壽也將進行3年1屆的董監改選，更傳出尹崇堯將以不到40歲年紀，出任南山人壽董事長，接掌5兆金融王國。

最後，尹崇堯如願在進入南山人壽歷練6年後，順利出任南山人壽董事長，經過金管會面試、書面審查等1個多月後，金管會在8月初終於點頭同意此人事案，只是論及壽險業最年輕董事長，尹崇堯未能能打破蔡宏圖的紀錄，蔡宏圖當年同樣自國外留學歸國後，進入國泰人壽擔任副董事長，1990年接下國泰人壽董事長時，年僅38歲，而1983年的尹崇堯今年接南山人壽董事長快40歲，但仍是現今最年輕保險業董事長，亦是金融業最年輕的董座。

收到金管會的人事同意函，對於曾被金管會「退貨」的尹崇堯來說，不僅是對他能力及在南山歷練的一大肯定，更對其競選壽險公會理事長大大加分，尤其明年又適逢南山人壽成立60周年，尹崇堯發出內部信給員工，強調自已在南山人壽相關部門學習6年，對壽險已有一定的認識，會負起對南山650萬保戶、1200萬張保單承諾的責任，希望透過公司治理、保險數位轉刑、建構健康守護圈及永續經營等，讓南山邁向下一個60年。

尹崇堯接下南山人壽董事長的首場戰役，就是8月底的那場壽險公會龍頭之爭，在選前更採一周一政見的方式，致函給壽險公會會員闡明參選政見「一個目標、四個方向」，並強調若上任後，將以會員服務與溝通放在首位，爭取壽險同業的支持不僅，強調將會員服務與溝通放在首位，以服務為本，充份展現爭取壽險公會龍頭的企圖心。

雖然最後尹崇堯輸給了政商經驗豐富的前總統陳水扁官邸總管、全球人壽董事陳慧遊，但他開始踏上「接班之路」，過去幾年南山人壽獲利履創新高，11年來更首度向金管會爭取發放現金股利，如今又接任董事長，讓外界對這位不到40歲即掌管5兆資產的集團掌門人，有更多的期待。

今年因為美國「鷹」派升息，造成債券殖利率大幅揚升，股票回檔整理，金融市場暴起暴落，加上疫情持續，全球政經局勢持續動盪，壽險投資部位評價面臨很大變化，壽險業也面臨很大挑戰，要如何帶領南山人壽挺過淨值危機，還有接下來的IFRS 17魔王級挑戰，恐怕才是尹崇堯接下來要面臨的另一大挑戰，相信大家對這位最年輕金融業董事長也有更高的期待。