【健康醫療網／記者曾正豪報導】清涼爽口的蔬果沙拉受到許多消費者青睞，但是，食品未經烹煮殺菌，在處理及保存上就要更加謹慎，否則很容易孳生細菌，引起食品中毒。食藥署提醒，務必小心「李斯特菌」，其恐怕就藏在這些美味食物裡。

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「李斯特菌」危險份子 藏身美食不可不慎

食藥署分析近五年（106-110年）來自美國、加拿大、英國、愛爾蘭、紐澳、日本、越南和香港等國家及區域發布的國際食品安全警訊，發現約有六成與微生物相關，其中又以單核球增多性李斯特菌（下稱李斯特菌）占最大宗。在涉及李斯特菌的食安警訊中，包含：蔬果類產品、含生菜類產品（三明治、捲餅、漢堡）、水果等，不可不慎。

噁心、嘔吐及發燒症狀 感染嚴重恐致死

食用被李斯特菌污染的食物，而感染李斯特菌症者，臨床症狀可能包括：噁心、嘔吐、持續發燒、肌肉痠痛、嚴重頭痛和頸部僵硬等，而免疫力不佳的族群則有致死風險。

美國疾病管制及預防中心估計每年有1,600人感染李斯特菌症；我國「傳染病防治法」已於107年將「李斯特菌症」列為第四類法定傳染病，感染此症的高風險族群包括孕婦、新生兒、65歲以上老人及免疫力較弱者。

監控製程並妥善保存 儘速食用最安心

食藥署提醒，食品會因製程管控不良、貯存不當及販賣場所的衛生狀況不佳等而孳生微生物，因此，食品業者必須謹慎控管產品製程與保存，並注意環境清潔，以維護品質與商譽。而消費者在採購蔬果沙拉時，應注意販賣環境衛生，購買後應儘速食用完畢或置於適當溫度保存。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55216