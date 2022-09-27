­­­­­­­科學沒有認證無神論 逾九成科學家相信神 洪博

有一次，退黨義工給大陸一位男士撥打電話，勸其退出無神論組織， 抹毒誓退黨保平安⋯⋯ 對方不同意，反駁說：「我是無神論，發毒誓對我有什麼影響？ 哪有老天？我不相信天不相信地，只相信自己。 無神論是科學認證的，共產黨跟我沒關係。」

那麼，無神論真的是科學認證的？ 這其實是共產黨欺騙民眾的一句謊言。為什麼這麼說呢？

蓋洛普是世界著名「蓋洛普民意測驗」的創辦人， 他也是一名基督徒，多年前， 聯合國曾經用蓋洛普民意測驗方法進行了一項調查，即調查最近30 0年間的300位最著名的科學家是否相信神。

調查結果顯示，其中除38位因無法查明其信仰而不計以外，其餘2 62位科學家中，信神者有242人，占92.4％， 其中包括幾乎所有曾對科學發展作出過重大貢獻的科學巨人； 不信神者僅20人，占總數的7.6％。

美國發明大王湯瑪斯‧阿爾瓦‧愛迪生（Thomas Alva Edison）一生擁有2千多種發明。 當記者問他最大的發現是什麼時，他的回答是：「我發現耶穌是人類 的救主。」他還在自己的實驗室裡，立了一塊石碑，其上刻著：「我 深信有一位全智、全能、充滿萬有至高至尊的神存在。」

1927年獲得諾貝爾物理學獎的美國科學家阿瑟‧霍利‧康普頓（ Arthur Holly Compton）博士曾在一篇文章中寫道：「要緊的是具有對上帝 的信仰，這種宗教信仰告訴我們，人是上帝的子女， 他有權力得到更多的享受，一方面在現世，一方面在來世， 信仰足以使我們的生活具有高貴感。」

大科學家艾薩克‧牛頓（Isaac Newton）曾表示：「從諸天文系的奇妙安排， 我們不能不承認這必是全知全能的高級生命的作為。……宇宙萬物， 必有一位全能的神在掌管統治。」

艾伯特‧愛因斯坦（Albert Einstein）是歷史上公認的最偉大的科學家。他說，「今天 科學沒有把神的存在證明出來，是由於科學還沒有發展到那種程度， 而不是神不存在。總而言之，人的五種感覺是有限制的， 無法感覺出神的存在，科學也無法否認神的存在。因此， 我們應該確信神的存在。」

二、馬克思並不是真正的無神論者

在中共允許民眾看的書籍中， 人們以為馬克思對宗教的態度非常明確，他既不信宗教， 也不信一個獨立於萬物之外的實體，他就是一個無神論者。

但從馬克思寫的《共產黨宣言》中可以看出，雖然他不信正統宗教， 排斥宗教，但他寫道，「一個幽靈，共產主義的幽靈，在歐洲遊蕩。 」所謂幽靈就是鬼魂，意思就是說，馬克思雖然不信上帝， 但相信鬼魂。中共強辯說這只是一種比喻。

其實，這不是比喻，是馬克思背叛了正統宗教，改信撒旦的結果。 馬克思死後埋在英國高門墓地，墓碑上直接寫著撒旦教徒。

撒旦在西方是魔鬼的名字。據稱原為上帝所造的天使之一， 因出於狂妄，企圖篡奪獨一上帝之位而墮落成為魔鬼。 但仍具有超人的本領對抗上帝，使命就是毀滅世界， 誘騙人類墮入地獄。

由此看來，馬克思是共產黨的鼻祖，卻不是共產黨的真正主宰者， 他只不過是撒旦在人間的代言人。他所謂的無神論， 無非是否定正統宗教，不讓人信仰正教，從而放棄道德的約束， 最後淪喪道德，達到毀滅人類的目的。

馬克思不到三十歲，已經要勵志成為一個毀滅地球的人， 這就是拜魔鬼教給他最大的靈感和啟示， 所以他的靈魂是和魔鬼世界融為一體的。

馬克思生前寫了很多文章，中共統治下的大陸根本看不到。 青年時代的馬克思在文章中說： 我要在全世界燃起一場遍布全地球的怒火，我要把人類燒成骷髏， 我看著遍布在地球上的，在大火當中哭泣的這些靈魂， 我看著他們變成骷髏，我翱翔，我飛翔在他們之上，看著他們哭泣、 掙扎，最後變成灰燼。

他在《蒼白少女》一詩中寫道：「因此，我已失去天堂， 我確知此事。我這曾經信仰上帝的靈魂，現已註定要下地獄。」

他還在《Oulanem》寫道：「無底地獄的裂口對你我同時張開 ，你將墮入去，我將大笑著尾隨，並在你耳邊低語：『下來陪我吧， 同志！』」

三、毛澤東也不是真正的無神論者

中國有兩處著名的地方，毛澤東一輩子不敢伸腳，越雷池一步入內。

第一是「延安」。毛進了北京後再沒回去過。原因是有人破解： 當年蔣介石攻打陝北，胡宗南20萬大軍進攻延安。 中共決定一路留守陝北，一路東渡黃河入華北。毛不知去留之際， 求人算了一卦。

卦曰：「時值初春，河水枯竭，實不宜過河。若過，切勿再回頭！」 就因此卦，毛離開延安後再也沒回去過。

第二個不能去的地方就是北京故宮。故宮和中南海只有一牆之隔， 國際上有頭有臉的貴賓來訪，都要去參觀故宮。

依毛澤東的權力和他愛好談古論今，愛寫詩作賦的作風， 這座藏有百萬件珍貴文物，明清兩個朝代歷經500多年的古蹟應該 會是他經常流連的地方。可是毛澤東為啥至死都不敢進去呢？

有種說法是聽從高人指點：「不能進，進了就要危及王位。」

毛承認有超自然的力量、有高智慧的人， 對他們的預測相信到了言聽計從的地步。

1976年，吉林降落隕石雨，把毛嚇壞了。他對祕書孟錦雲說：「 吉有吉兆，凶有凶兆。天搖地動，天上掉下大石頭，就是要死人呢！ 」

毛一生鼓吹「徹底的唯物主義者是無所畏懼的」，當死到臨頭時， 他道出歷來有天象和怕遭天懲的鬼魅心。說一套做一套，如此矛盾！ 這說明，中共宣傳的「無神論」只不過是唬弄老百姓而已。

四、人都能體驗神的存在，受中共欺騙很多人不敢相信

人們常說，「人有三寶：精氣神」，做什麼事情都要聚精會神， 全神貫注。這裡提到的神，雖然不是那種無所不能的神， 但也是神的一種表現形式，所以就不能說沒有神。

更何況「寧靜致遠」，人在真正聚精會神，全神貫注時智慧、 能力也會大大提高。 再進一步就可以認識到人在常規狀態下認識不到的世界及生命， 那這個人本身就達到了一個更高的生命境界，是真正的神了。

現代實證科學是當一種事物認識了才去研究它，沒有看到， 認識到的就不去研究，也無從下手研究，所以很有局限性。 如紅外線、紫外線、電場、磁場在科學沒有發展到那一步時， 客觀上一直是存在的，但過去人們用常規手段看不到， 你就不能說它不存在。同樣的道理，一些高層生命（神） 我們人用肉眼看不到也不能說不存在。

其實，人類對於自然、宇宙、生命的認識不僅僅只有現代實證科學， 中國幾千年來的修煉文化，是另外一種認識世界的方法。

人體的經絡、穴位用肉眼是看不到的， 用解剖的辦法也無法證實其存在，直到近代克里安照相術的出現， 人們才可以通過照相的辦法把人體的經絡穴位給照下來， 而且與中國從古代流傳下來的經絡穴位圖一摸一樣。

中國古人是怎麼發現經絡、學位的呢？ 明代神醫李時珍給我們揭示了謎底。他在他的著作《奇經八脈考》 中說「內景隧道，惟反觀者能照察之，此言必無謬也。」這句話裡的 「內景隧道」，就是人的經絡；而「反觀」， 則是修煉界的一個術語，是修道、 修佛者開了天目後的一種內視功夫。

從修煉角度看，人們通過內視、反觀， 發現經絡穴位只是比較淺的層次。 中國道家宗師老子於生命上主張自然，講究「致虛極，守靜篤」。「 天下萬物生於有，有生於無。」也就是說， 修煉達到真正的清靜無為，沒有一絲雜念與污染，空明一片， 湛然朗朗時，可以體會到更高層次的宇宙世界及生命。

就是到了現代，也有很多超常現象出現。如1952年， 原中共解放軍駐西藏軍區司令員張國華，他是共產黨員， 沒有任何宗教信仰背景，他親眼目睹過高僧虹化。

當地有一個叫（索朗南傑） 的高僧託人帶信說第二天早上要離開西藏， 張國華以為高僧要出遠門，他出於禮貌第二天去送行， 他去的時候看到高僧坐在寺院的中央，他跟衛兵就在旁遍看著， 親眼看到高僧騰空而起，虹化成一道光消失了。

其實，中國歷史上有許多人通過修煉都具有超常的能力， 人們稱之為神仙。這在史書中是有記載的。

黃帝是我們中華民族的人文初祖，是一位非常賢明的君王。 在黃帝的時代也是古史上的大發明期，醫學、舟車、曆法、算術、 音樂以及絲織等百姓生活日用的基礎，幾乎都是在這個時代發明的。

傳說黃帝在晚年發明了鼎。當第一個鼎被鑄造出來時， 天上突然飛下來一條龍，那條龍有著威武的眼睛和長長的、 閃著銀光的龍鬚，整個龍身透著金光，降臨時好像帶來萬匹的金鍛， 籠罩了整個天空。

黃帝和大臣都很吃驚，那隻龍慢慢靠近黃帝，眼神變得十分溫和， 忽然開口對黃帝說：「天帝非常高興看到你促使中華文明又向前邁進 了一步，所以特地派遣我來帶你升天去覲見天帝。」黃帝一聽， 點了點頭，就跨上龍背，金龍載著黃帝快速飛上天空， 一下子就消失在雲霧中了。所以，黃帝陵只是一個衣冠冢。

五、共產邪靈是來毀滅人的

馬克思在《共產黨宣言》裡說，「共產黨人不屑於隱瞞自己的觀點和 意圖。他們公開宣布： 他們的目的只有用暴力推翻全部現存的社會制度才能達到。」馬克思 是撒旦魔在人間的代表， 他創立的共產主義學說實際是在執行撒旦毀滅人的計劃。

共產主義表面上是建立所謂人間天堂，實際是切斷人對神的信仰， 利用人的私慾，貪念，放大人世間的一切執著， 偏離神給人規定的道德與規範。

共產主義百年歷史很清楚地證明，共產主義思潮傳播到哪裡， 哪裡就會出現獨裁、戰爭，經濟落後，道德敗壞。所以， 世界上許多曾經搞共產主義的國家拋棄了共產黨。

中國大陸最近幾十年改革開放，經濟有了很大發展， 但並不是共產主義本身帶來的，恰恰是借用了資本主義的東西。 而貪污腐化，道德淪喪，黃賭毒盛行，環境破壞， 貧富懸殊等則是共產專制統治，不講道德，迫害信仰的結果。

共產黨要求人們從小到大發誓要做共產主義接班人，把生命獻給黨， 為共產主義奮鬥終身。殊不知， 人一旦舉著拳頭髮過誓要把生命獻給黨， 人腦門上就會被打上鐮刀斧頭的印記，就像上了賊船一樣， 把自己的生命交給了黨，與黨捆綁在一起，就是黨的一分子， 共產黨幹的坏事所有的成員也有份。

這個印記雖然人用肉眼看不見，天地神佛看得見， 撒旦邪魔也看的見。當上天要清理共產黨時， 其中每個人都脫不了干係，在這艘破船上的人都會隨船一起沉淪。

六、退黨抹毒誓才能保平安

中國有句話說：百家飯可以吃，毒誓不能亂髮。2008年東南快報 有報道說，福建有個許姓男子欠債不還，債主問他要帳他不但不還， 還敢對天發誓，如果我有欠錢就遭天打雷劈， 結果剛說完就真的被雷劈了。所以，如果我們發過毒誓， 到一定時期是要應驗的。

但人心生一念，天地盡皆知。 在應驗之前我們聲明退出中共一切組織，把毒誓作廢， 老天看到了將來懲罰共產黨就跟我們沒關係了。

現在共產黨苦心營造的虛幻繁榮假象已經隨著疫情逐漸被人看清， 中共的邪惡本質也逐漸被人看透，世界正義人士也已開始遠離中共， 圍剿中共；目前已有超過4億人聲明退出中共黨團隊組織， 中共已是窮途末路。貴州省平塘縣掌布鄉的藏字石已昭告天下「中國 共產黨亡」。

在這天象巨變的關鍵時刻，我們每個人都應該把握歷史機遇， 回歸對神的信仰，聽從神的召喚，拋棄中共， 聲明退出中共黨團隊組織，廢除毒誓，抹除邪惡的印記， 選擇美好未來。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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