美国国土安全部的一位高级官员表示，企业高管需要把强迫劳动视为与反腐败和遵守制裁同等重要的合规问题，以根除供应链中被强迫劳动污染的商品。

今年6月开始生效的《防止强迫维吾尔人劳动法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA)，禁止把中国新疆地区生产的商品进口到美国，除非能够证明这些商品不是强迫劳动生产的。

美国国土安全部的副部长罗伯特·西尔弗斯(Robert Silvers)9月20日在接受《华尔街日报》采访时表示，负责合规问题的专业人士以及企业高管需要明白，强迫劳动是一个高层次的合规问题，其重要性等同于反腐败和遵守有关制裁方面的规定。

“多年来，反腐败和遵守制裁等事项已成为企业合规项目的标准支柱。强迫劳动也需要成为这些支柱之一，”西尔弗斯在采访中说。

西尔弗斯是“强迫劳动执法工作组”(FLETF)的主席。这是一个由国土安全部、美国贸易代表办公室以及劳工部、国务院、司法部、财政部和商务部组成的跨部门工作组，负责监督《防止强迫维吾尔人劳动法》(UFLPA)的实施。该工作组在今年6月17日发布了“防止进口中华人民共和国用强迫劳动开采、生产或制造的商品的战略”。

《防止强迫维吾尔人劳动法》去年在美国国会以压倒性多数获得通过，同年12月拜登总统将它签署成法律，今年6月开始实施。法律禁止将中国新疆地区生产的，或美国政府确定的某些实体生产的商品进口到美国，除非进口商能够以明确和令人信服的证据，证明这些商品不是通过强迫劳动生产的。

西尔弗斯说，除了优先考虑法律中强调的新疆棉花、西红柿和多晶硅产品以外，他们也在密切关注可能涉及强迫劳动的任何其他产品类别。

“我们定期与那些对在新疆和其他地方使用强迫劳动进行跟踪的人权组织和其他倡导组织进行交流，以听取他们对我们应该关注哪些产品类别的看法，”他说。

这位官员表示，美国政府为该法的实施投入了很多的资源，因为这是一个优先领域。他说，自法律生效后的三个月时间里，国土安全部已经针对价值4.29亿美元的1,452起货物入境进行审查。

这部新法给企业从中国新疆地区进口产品带来了很大的挑战。一份报告显示，中国有近百万家公司与强迫劳动有关。由于新疆位于偏远的中国西北地区，对在那里运作的承包商进行监管即使对于实力雄厚的跨国公司及其合规团队来说也是很困难的。有业界人士表示，一些公司开始从像越南这样的国家寻找替代供应商，有的公司则干脆收购他们在中国的供应商，以便能够对它们进行直接的控制。

美国和一些西方国家指责中国当局在新疆犯下种族灭绝罪和危害人类罪，包括为维吾尔人和其他突厥少数民族建立拘留营、强迫劳动、家庭分离和酷刑。联合国人权高专办在上个月的一份最新报告中也证实，中国在新疆犯下了可能构成危害人类罪的严重侵犯人权行为。

但中国当局一再否认有关的指控，声称这是美国“散布的世纪谎言”，目的是利用新疆问题遏制中国。

在这部法律生效前，中国外交部发言人对该法表示反对，称这是“美方试图以所谓的法律形式，在新疆制造强迫失业，在全球推行同中国脱钩”，并说该法一旦实施，将会“严重干扰中美企业的正常合作，破坏全球供应链的稳定，最终损害美国自身利益”。

在美国制定了《防止强迫维吾尔人劳动法》后，美国劳工部的一位官员说，欧洲国家和加拿大也正在制定类似的标准，禁止来自中国的强迫劳动商品。欧盟委员会9月14日发布了一份长达60页的禁止销售强迫劳动产品的提案。