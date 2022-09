美議員對中資購買空軍基地附近農田提出嚴正關切

【新唐人北京時間2022年09月29日訊】51名國會共和黨籍眾議員已經寫信給拜登政府的三名高級內閣官員,對一家中國實體試圖收購北達科他州(North Dakota)空軍基地附近農田的交易提出警告。

相關交易涉及阜豐集團(Fufeng Group),它是中國大陸最大的穀氨酸和味精製造商,與中共政府有關聯。阜豐最近在北達科他州大福克斯(Grand Forks)市購買了370英畝土地,計劃建成一間玉米廠。該廠將距離大福克斯空軍基地約12英里,該基地是無人機、衛星和監視系統等敏感技術所在地。

根據《大紀元時報》獲得的副本,以卡洛斯‧吉梅內斯(Carlos Gimenez)議員為首的立法者在9月26日的信中寫道,這樣的收購「對我們的國家安全構成了令人震驚的風險」。收信人是國防部長勞埃德‧奧斯汀(Lloyd Austin)、財政部長珍妮特‧耶倫(Janet Yellen)和農業部長湯姆‧維爾薩克(Tom Vilsack)。

信中說,憑借空軍基地「卓越的情報、監視和偵察能力」,阜豐集團購買的土地將成為「密切監視和攔截軍事情報的理想據點」。

「這個與中共有聯繫的實體,將利用潛在的大好機會進行間諜活動,包括在商業掩護或主導下進行的行動和活動。」他們寫道。

簽署該信的眾議員斯科特‧富蘭克林(Scott Franklin)說,他一開始就對這筆交易能夠發生而感到不安。

「允許一家中共下屬公司購買(美國)敏感軍事基地附近的農田,這實在荒謬。」他在一封電子郵件中告訴大紀元。

除了潛在的國家安全風險外,議員還指出,從糧食安全的角度來看,這項土地出售是有問題的。

信中援引美國農業部2021年的一份報告(詳見這裡)指出,截至2020年12月,美國有3,760萬英畝的農業用地為外國人所有,這一趨勢在未來五年內還會增長。

信中說,盡管該部門擁有農業方面的專業知識,但它不是美國外國投資委員會(CFIUS)的永久成員,這一事實限制了其在此類問題上的發言權。CFIUS負責審查外國投資是否涉及國家安全等問題。

「我們對中國供應鏈的過度依賴,在COVID-19大流行期間被證明是災難性的。我們不能允許中國共產黨控制我們的食品供應」,富蘭克林補充說,「拜登政府必須解釋它正在做什麽,以防止我們的主要對手獲得對我們最基本資源的控制。」

議員們還質疑,這筆交易將開創一個壞的先例,即外國對手可以以此為範本,通過在有軍事設施的地區購買農田,來侵蝕美國的國家安全。

「在美中兩國進行大國競爭的時候,我們必須利用我們掌握的一切工具,來保護和捍衛我們軍隊和國家安全的完整性,保持軍事優勢,並最大限度地提高我們的全球軍事備戰狀態。」信中說。

目前,阜豐集團的收購項目已被擱置,等待CFIUS的國家安全審查。該市在9月1日說,這可能需要45至90天時間。

盡管該市政府對擬議的工廠可能帶來的經濟效益表示支持,但當地有相當多的民眾表示反對,他們認為市政府對該項目不夠透明,並擔心它沒有經過適當的審查。

「我不希望他們出現在我們的國家。首先,我不希望這里有一家中國共產黨的公司。你必須足夠聰明,才能知道這一點。還有水污染等,有數不清的理由。」大福克斯市關注阜豐項目的團體成員希拉‧斯派塞(Sheila Spicer)告訴《大紀元時報》。該團體目前在臉書(Facebook)上有大約2,600名成員。

截至發稿時,五角大樓、美國農業部和財政部都沒有回應大紀元的置評請求。《大紀元時報》還就審查的進展情況,與美國外國投資委員會取得了聯繫。

原文:GOP Lawmakers Sound Alarm Over Chinese Purchase of US Farmland Near Air Force Base 刊於《英文大紀元》網站。

(記者蕭靜編譯報導/責任編輯:林清)

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2022/09/28/a103539190.html