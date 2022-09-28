木耳5分鐘快速泡發 木耳泡久了會有毒嗎？

常吃木耳能起到清理消化道、清胃滌腸的作用。木耳含鐵量高，為人體補充足夠的鐵質，它是一種天然補血食品。一般情況，泡發木耳可能要3-4個小時，有時著急做菜等不及，今天給大家分享一個快速泡發木耳的小技巧，只需要5分鐘就能輕鬆搞定。

材料：東北黑木耳，少許白糖， 1個帶蓋的、可密閉保鮮盒， 一杯溫熱水，水溫不要很高

做法：

1、木耳倒入保鮮盒中。

2、倒入溫水。

3、水量以浸沒黑木耳為準，水量不可太滿，留出保鮮盒空間，以便黑木耳漲發。

4、加入少許白糖。

5、將保鮮盒蓋上盒蓋，密封。

6、單手或雙手握住保鮮盒，上下、左右高頻率晃動保鮮盒。

7、等到5分鐘時間到，揭蓋。（黑木耳朵形較小，需要晃動3分鐘，如果朵形較大時間要5分鐘。）

8、黑木耳已然泡發成功，膨脹體積已經擠擠地撐滿整個保鮮盒。

9、把木耳到人盆中，再加入一些清水和一些麵粉，輕輕揉搓洗淨，就可以烹飪了。

這種方法泡發的木耳葉片比較薄，沒有冷水泡發的效果好，但是炒菜用是沒問題的。漲發率比涼水低很多。

木耳的清洗方法

1. 使用鹽水

把木耳浸泡在鹽水中，輕輕揉勻，待水變得渾濁，再換清水洗淨。鹽水可以讓髒物從木耳的表面快速脫落。

2. 加入幾滴醋

在水中倒入少量的醋，放人木耳，再抓洗木耳，就會發現沙土沉到盆底了。

3. 淘米水

淘米水用處非常多，用它來泡發並清洗木耳，短短10分鐘左右，就可以讓木耳上附著的各種髒東西很快掉下來。

怎樣食用木耳才安全？

1、不要一次泡發過多的木耳，泡發當天食用完。

2、不食用浸泡過夜的木耳。

3、木耳浸泡後如發現有異味或手摸感覺有黏液時，要立即丟棄。

木耳泡久了會有毒嗎？

乾木耳本身是無毒的，泡發時間過長導致木耳被微生物污染， 正常的黑木耳在短時間發泡過程產生米酵菌酸的概率非常低，但長時間浸泡，就有可能被椰毒假單胞菌污染而生成米酵菌酸，一般的烹調方法並不能破壞其毒性。

中毒主要表現：噁心、嘔吐、輕微腹瀉、頭暈、全身無力。

嚴重的會出現嘔血、血尿、少尿、黃疸、肝腫大、皮下出血、煩燥不安、驚厥、抽搐、意識不清、休克甚至死亡，一般無發熱。

米酵菌酸的中毒潛伏期最長為3天，多數為半天至1天。目前，米酵菌酸中毒在醫學上還沒有特效藥，中毒後只能採取一般的催吐、清腸、洗胃等急救措施。所以當出現不良現象要及時送醫院救治。

（責任編輯：嘉欣）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2022/09/28/a103539243.html