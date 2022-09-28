歐洲商會副理事長艾偉（右二）表示，永續金融可以引導私人資金流向能源轉型，有助於台灣面對日益嚴重的氣候變遷，實現經濟轉型。（記者黃梓勛攝）

〔記者黃梓勛／台北報導〕ESG已成全球主流趨勢，歐洲商會副理事長艾偉表示，由於台灣依賴能源進口，因此增強自給自足的能力，增加能源多樣性至關重要，永續金融則可以引導私人資金流向能源轉型，有助於台灣面對日益嚴重的氣候變遷，實現經濟轉型；立法院長游錫堃表示，各國政府已開始透過政策引導金融業及一般企業重視環境保護、社會責任與公司治理，台灣政府也已持續引導企業實現ESG，建構邁向永續經營的友善環境。

歐洲在台商務協會（ECCT）今舉辦「2022歐洲 – 台灣金融服務論壇 – 建立台灣成為ESG永續投資的楷模 – 歐洲與台灣的實務分享」，艾偉表示，ESG已被視為企業成敗的關鍵，能直接撼動公司聲譽、智慧財產和品牌價值，金融業則是關鍵角色，也是ESG發展的先驅者，協助政府和非金融公司面對現今最大挑戰，例如氣候變遷、環境永續性、社會公平、多樣性及反貪腐。

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游錫堃表示，2015年，聯合國已公布「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），包含消除貧窮並促進永續農業，產業創新與基礎建設促進永續工業，確保永續消費生產模式等17項核心目標，已成為指引世界各國促進永續發展的工作綱領，其中永續金融也扮演非常關鍵的角色。

游錫堃表示，台灣立法院多年來已提出多項政策，呼應永續發展的目標，例如推動無紙化作業、電子提案聯署系統等，目前立法院使用紙本數量已比改革之初減少65%；為落實綠能環境，立法院也啟用太陽能光電系統，每年發電量超過25萬度，減碳14萬公斤；此外，立法院也成立了「立法院聯合國永續發展目標策進會」，由立法院副院長蔡其昌擔任會長，呼應聯合國共同關心地球環境的決心。

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