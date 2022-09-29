隨著精油越來越普及，連帶的也使運用度更廣泛的「純露」備受矚目。台灣手工純露、精油蒸餾教學第一人-余珊就在新書《凝香，手工純露的科學與實證》詳細解說蒸餾純露的各種疑難雜症。這次以秋天最當令的杭菊來示範如何蒸餾純露，還有生活中可以如何運用。

by Chiao Hung - 2022/09/29 更新

Text/摘自《凝香，手工純露的科學與實證-余珊的蒸餾教室，花草木果DIY精油、純露的萃取方程式。》(麥浩斯出版) 原書作者/余珊 Photo/麥浩斯出版社

易於取得！能萃取純露的花-杭菊

苗栗銅鑼的杭黃菊(Photo/麥浩斯出版社)。

菊花為菊科植物的乾燥頭狀花絮，在傳統的中醫藥典裡面，具有散風清熱、平肝明目、清熱解毒的功效，可用於風熱感冒、頭痛眩暈、眼目昏花等症狀。

菊花按照不同的產地和加工方法，可以分為杭菊(杭白菊、杭黃菊)、毫菊、懷菊、貢菊等。中醫認為，杭白菊具有養肝明目、 健脾健胃、清心、補腎、潤喉、生津、發散風熱、清熱解毒和調整血脂等功效。

杭白菊又稱為杭菊、甘菊或茶菊，杭菊的花色清香幽雅，花色玉白，花型美麗，用來沖泡成菊花茶，茶湯澄清，顏色淺黃，氣味清香，中國素有「西湖龍井，杭州貢菊」的美譽。

杭白菊(Photo/麥浩斯出版社)。

杭菊的主要活性成分，含有精油、黃酮、多醣、氨基酸、維生素等。現代研究也證明，杭菊的花、莖、葉中都含有多種有效的化學成分，可以抗菌消炎、降血脂、抗氧化、抑制腫瘤等作用，是一種非常有利用價值與潛力的植材。

依據我連續兩年去杭菊季設攤位的觀察，杭菊目前大多運用在花茶及養生食品方面，如菊花茶、杭菊雞湯、杭菊冰淇淋等，這些運用大多利用杭菊成分中的水溶性非揮發性成分，對於杭菊的精油、純露的提取，也就是杭菊的揮發性活性成分的運用相對比較少。剛好，我們藉由蒸餾實作萃取的杭菊精油、純露，能將這些揮發性的活性成分，運用在生活與保健之中。

杭菊小檔案 學名 / Chrysanthemum morifolium Ramat.

別名 / 滁菊花、毫菊、貢菊、懷菊花

採收季節 / 每年 10 到 12 月

植材來源 / 苗栗銅鑼農會

萃取部位 / 花朵

延伸閱讀

杭菊植材預處理

杭菊取得的最佳時機，就是請讀者們注意「銅鑼杭菊季」的日期。農會會計算當年花況，依照花況安排當年「杭菊季」的日期，在杭菊季的前後幾週，陸續開始會有杭菊的採收，我們可以在這個時段，安排植材取得兼踏青的一日行程，直接到臺灣最大的杭菊產地銅鑼鄉去購買植材。

到了產地後，可以購買新鮮採摘下來、還沒烘乾的杭菊，因為節省了大量的烘乾能源成本，價格上會比烘乾後的便宜許多。還有，杭菊花若是碰到水，花朵顏色會變成咖啡色，但這並不會影響蒸餾產物的品質。

由於杭菊只有產季區間能買到新鮮的，建議一次購買多一點的量。根據經驗，一回家立刻把新鮮杭菊真空包裝，放到冰箱冷凍保存，放個半年、一年再拿出來蒸餾，所得到的產品在感官評鑑上幾乎與新鮮的無異。

嬌小可愛，香氣迷人，功效強大的杭菊花(Photo/麥浩斯出版社)。

杭菊在預處理的部分，並沒有太多繁瑣的工序，因為杭菊必須用人工進行採摘，也就是像人工採收茶葉一般，以一心二葉的長度一株株細心採收；杭菊也是一樣，完全仰賴人工一朵朵將花朵折斷，所以在產地購買到的杭菊花，都不會保有過長的花梗或是花況不佳的產品。

另外，杭菊花很小，所以不需要再把它剪成小塊狀或用粉碎機粉碎。依照我的實作經驗，粉碎後與全朵杭菊花進行蒸餾的結果，在萃取收率上並無明顯差異。所以預處理過程也就剩下一個重點─蒸餾前要先浸泡10個小時以上─就能夠獲得最佳的精油萃取收率。

杭菊在蒸餾前要浸泡10個小時以上，最長則以不要超過一天為限。有文獻實驗證明，杭菊浸泡時間與精油萃取率的關係，在浸泡10小時到達最高收率，而浸泡10小時後到24小時這個區間，精油的萃取收率並無增加。

秤取要蒸餾的杭菊重量，選擇大小合適的容器，添加杭菊重量10倍到14倍的蒸餾水，重點是水面要能夠完全淹沒過植材。杭菊在吸收水分後，可以觀察到它會立刻膨脹起來，可以吸收大量的水分，添加完適量的蒸餾水後，將容器密封，放置於室溫中或冰箱中皆可，時間到後取出蒸餾。

杭菊的蒸餾要件

植材的料液比=1:10~1:14

蒸餾杭菊時的料液比例，參考文獻與多次實作經驗，建議的料液比例為1:10~1:14之間。

銅製蒸餾器，準備以水上蒸餾法蒸餾杭菊花(Photo/麥浩斯出版社)。

杭菊在進行預處理的階段，就先量取植材10到14倍重量的蒸餾水浸泡，浸泡程序完成後，如果你選擇使用的是「水上蒸餾」法，就將浸泡過吸滿水分的杭菊先行瀝水，再置於蒸餾器 上方放置植材的位置，而瀝下來浸泡過杭菊的蒸餾水，直接添加到蒸餾器下方蒸餾水的位置即可；如果你選用的是「共水蒸餾」的方式，可以直接在蒸餾器中進行浸泡的工序。

共水蒸餾中的杭菊花(Photo/麥浩斯出版社)。

另一點提醒就是，當你使用「共水蒸餾」款式的蒸餾器時，必須先考量植材與水充填進去後的總體積。一般共水蒸餾，植材與水的充填範圍在容器容量的1/3~2/3之間，過低或是過高的充填比例都有缺點，所以這個充填容量的上下限，可以當成蒸餾器的「有效充填範圍」。

充填的比例過滿，上方空間不足，容易讓沸騰的液面過高，造成未完全氣化的蒸餾水或是蒸餾底物被帶進蒸餾產物中的污染現象；充填的比例過低，容易造成植材在蒸餾過程中直接接觸到容器受熱底部，產生過度加熱或是燒焦的現象。

例如：

料：杭菊花200g

液：蒸餾水2000ml~2800ml

蒸餾的時間=180分鐘~360分鐘

杭菊精油與純露的蒸餾時間，依據經驗大約落在180到240分鐘。但是，為什麼在上方的建議時間又可以拉長到360分鐘呢？因為有文獻的實驗證明，蒸餾杭菊花的精油萃取率，在其他蒸餾要件都相同的狀態下，蒸餾時間從4小時到13個小時，精油萃取率從0.28%一直上升到13小時的0.45%最高。

也就是說，蒸餾時間在13個小時以內，精油的萃取收率與時間都是成正比的關係。但是，如果一個蒸餾的時程要超過4個小時，甚至長達13個小時，相對要付出的時間成本、燃料成本也要往上加。

特別要考慮的是，蒸餾過程中都無法離開蒸餾器，時間太久確實也很不方便。所以，除非是商業大規模生產，精油收率的每一個小數點都影響很大的狀態，一般我都會建議蒸餾時間不要超過4小時，比較合情合理。

蒸餾注意事項

a.杭菊的精油比重比水輕，可選擇一般「輕型」的 油水分離器。

b.杭菊的精油含量不高，實作中雖然可以明顯見到 純露中呈現混濁狀，代表富含精油混溶於其中，但是蒸餾結束後，並沒有觀察到明顯的精油層，所以實作中也可以省略使用油水分離器，直接接收杭菊純露。

手工純露的生活應用

飲品

1.氣泡水

作法 / 純露 1 份，以下純露擇一或複方添加入氣泡水中。

配方 / 檸檬、柚子、玫瑰、檸檬馬鞭草、玫瑰天竺葵、葡萄柚、桂花。

2.雞尾酒

作法 / 純露 1 份，以下純露擇一或複方添加入雞尾酒中。

配方 / 檸檬、柚子、玫瑰、檸檬馬鞭草、薰衣草、胡椒薄荷、野薑花、杜松。

3.水果酒

作法 / 純露 1 份，以下純露擇一或複方添加入水果酒中。

配方 / 檸檬馬鞭草、薰衣草、胡椒薄荷、檸檬香蜂草。

4.咖啡

作法 / 純露 1 份，以下純露擇一添加入咖啡中。

配方 / 肉桂、桂花、胡椒薄荷。

5.茶湯

作法 / 純露 1 份，以下純露擇一添加入包種茶湯中。

配方 / 桂花、香葉萬壽菊、玫瑰、杭菊、檸檬馬鞭草、香葉天竺葵、檸檬。

手工純露的生活應用(Photo/麥浩斯出版社)。

烹飪、甜品

1.燉飯

在烹煮燉飯時，以純露代替高湯別有一番風味，可使用香水蓮花、肉桂葉、迷迭香等。

2.沙拉

可在沙拉上噴灑純露增添香氣，建議選用檸檬馬鞭草、檸檬、柚子等。

3.雞湯

杭菊雞湯、積雪草雞湯都是人氣湯品，在雞湯燉煮完成後，加入純露能讓味道更為鮮甜。在杭菊花產地苗栗銅鑼鄉，花季期間很多花農會使用杭菊鮮花燉煮雞湯。

關於《凝香，手工純露的科學與實證-余珊的蒸餾教室，花草木果DIY精油、純露的萃取方程式。》

《凝香，手工純露的科學與實證》是國內首部深談純露蒸餾技術的專書。余珊將多年的純露蒸餾經驗與授課精華，彙整成嚴謹、安全、不失敗的教學系統；本書從蒸餾的技術原理談起，進而詳解蒸餾工法的步驟與細節；並實地走訪，整理出臺灣22種適合製作純露、精油的芳香植物，致力於向在地小農購入有機、無毒的植材。跟著余珊一起探索純露、精油的取材與蒸餾過程，它不僅是一門靜心的藝術，更是引人入勝的迷人工藝。

關於作者：余珊

《凝香，手工純露的科學與實證-余珊的蒸餾教室，花草木果DIY精油、純露的萃取方程式。》作者余珊 (Photo/麥浩斯出版社)。

熱愛植物及天然芳香產物，以深入淺出多年經驗調配各式芳香配方，讓初學者易懂、易學、易上手，擅長精油與純露協同應用於生活中，解救許多問題肌膚及敏感性體質困擾。

課程內容多以實際操作為主，讓學員在課程中知識與實作並存，自2017年起，以「從陽台到生活！自己種植、自己蒸餾」為主題，專注推廣純露、精油蒸餾工藝，教學員DIY蒸餾臺灣在地植物的純露與精油。

2001-2009經銷法國薰香精油

2014-2020經銷法國La-sourse 有機精油、純露

2019經銷歐洲銅製蒸餾器迄今

2018出版《純露芳療活用小百科》

NaHa美國芳療協會高階芳療師

寶貝香氛Bébé 蒸餾教室創辦人

企業與學校蒸餾工藝、基礎植物油、純露講師

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免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。