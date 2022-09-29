▲時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎接受《ETtoday新聞雲》專訪，表達參選就是要打破苗栗派系世襲。（圖／宋國鼎競選團隊提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣時代力量縣長參選人宋國鼎日前接受《ETtoday新聞雲》專訪，表達參選就是要打破苗栗派系世襲，改變選舉文化來改變政治文化，而最重要的3個政見是：財政紀律、行政效能、直接溝通。

問：你還年輕，請簡述從政歷程?讓苗栗選民認識你。

宋：2012~13年台灣社運運動與事件不斷竄起，星火燎原般，苗栗就是這波大風潮的重災戶。

我擔任執業律師的第一年，就遇上關廠工人的案件，那時候也不知道是怎麼樣的衝動，就把受僱律師的工作辭掉了，專心為這些伯伯阿姨打官司，替他們把長年勞動應得的棺材本討回來。

也是因為這個案子，認識了邱顯智、李宣毅、劉繼蔚等義務律師，慢慢的越來越熟識。事後來看，從關廠工人、大埔案、苑裡反風車，親身協助在苗栗發生的這些社會運動，對抗籠罩在苗栗的官商勾結、不公不義，無形中埋下從政的契機，也對整個苗栗的政治生態，從不甚了解到越來越有感觸。

問：您擔任縣議員有相當好的評價，為何只擔任一屆議員就轉換跑道選縣長?您的參選理念為何?坊間傳聞您是在為2024立委選舉布局?可能性?

宋：其實當選議員後開始在議會質詢時，就已經發現議會和縣政府之間存在著詭異的「共謀關係」，原本應該扮演「監督與制衡」縣府角色的議會、在派系世襲的苗栗政壇，議會反而成了護航縣府的橡皮圖章，縣政府的運作也成了行禮如儀、拿香對拜，毫無效能可言。

就因為看到這樣病態的政治現狀，當議員能做的事情其實很有限，在一個行政權獨大的體制下，只有挑戰縣長才有可能挑戰完全不正常的政治氛圍。所以，大概在2021年春天就開始思考參選縣長的可能，開始慢慢準備。

當然有一些意見會覺得我的決定太冒進、急躁，我理解外界會有這種聲音。可是反問自己，苗栗人的平均年齡不過41歲，剛好就是自己的年紀，身為苗栗的中堅世代，為什麼不出來挑戰？

至於坊間的各種傳聞，包含為2024佈局、為鍾議長出來分綠票、為綠軍出來打擊藍軍，各種解讀都有，但這些謠言目的都是要邊緣化我，但實際上效果很有限，我一直是民調中的第二名、第三名，距離第一名的差距也不大。

我的方向很清楚，4月參選時說的打破派系世襲，改變選舉文化來改變政治文化，新世代對決舊勢力，新思維對決舊傳統，非常簡單明瞭。

問：宣布參選至今，還沒有看到具體的縣政政見，請說明你3個最重要的政見。

宋：從九月初開始我設定每週針對一個政策領域提出政見，目前已經提了財政、醫療、教育，未來還會陸續提出交通、行政效能、觀光等領域的政見。

要說三個最重要的政見，我會認為是財政紀律、行政效能、直接溝通。

財政紀律說起來很大，但具體來說就是該花的才花，不該花的不要花，維護重於新建，盤點需求務實規劃重於先射箭再畫靶。苗栗一年200多億的預算其實並不少，現在的問題是充斥不合理的使用跟浪費，才讓整個財政看起來很困難。比如說像是公園遊具失修、路燈不亮、步道長滿雜草，這是我經常收到的陳情，把這些維護工作做好，比花大錢蓋新東西，對於縣民來說有意義的多。

行政效能幾乎涉及所有事項，但最重要的不外乎是：1999陳情通報的處理效能、申辦各項業務的便民與速度，再來就是環境稽查、開罰的確實。

為什麼提這三點？因為很多民眾告訴我，1999只會得到罐頭回覆，最後還是要找民意代表才有用，我認為這是非常荒謬的現況，民眾找縣府，縣府就應該把事情辦好，而不是推託拖延。再來，民眾申請各項業務，不論是商業登記、土地使用、臨時水電等，縣府應該要提供必要的協助，並且讓民眾可以追蹤進度，知道自己的案子辦到哪裡。最後，我當議員最常收到空氣污染、亂倒廢土的陳情，每次民眾都告訴我，縣府很消極，講了也沒用，最後都要議員出面才會有動作。

問：如果選民把你定位成小綠，是否擔心棄保?有沒有可能和理念相近的候選人結盟?

宋：過去幾十年來，苗栗一直都是派系在左右政局，根本不存在所謂藍綠的問題，苗栗縣民從來也不是以藍綠作為投票的依據。況且這次的綠營候選人，過去明明就帶有藍營派系的色彩，算是借殼上市，所以真的要說綠要說本土，也許我才是真正的大綠。

不過苗栗縣民長期對政治失望，最重要的原因就是認為，政治被派系把持，政治跟一般民眾沒有關係。這樣的現狀，只是缺乏改變的契機跟勇氣，所以我認為打破派系世襲這個訴求，苗栗縣民是會買單的。

所以如果一定要講棄保，我是認為相較於目前藍綠想要營造的棄保，更可能發生的是跨越陣營的棄保，例如因為害怕有黑道疑慮背景候選人當選的「棄謝保宋」、「棄徐保謝」，反而更有可能發生。

不過我還是要強調，苗栗真正需要的棄保，是「棄舊棄老棄派系」，拋棄老氣橫秋的派系政治，應該是新一代的苗栗人所樂見的。

問：估算過競選預算嗎?預計花多少錢選縣長?都靠政治獻金嗎?黨中央有無提供支援?

宋：我們在每個月都公開收支預算，一開始的估計大概是1000萬左右，當然都要仰賴政治獻金的捐款，當然黨中央也有捐助一部分的政治獻金。我們這個預算，根據側面了解，恐怕連主要候選人的1/10都不到，不過這就是我們的方式，即時已經花很少錢，經費仍然吃緊，真的不夠，我也有考慮借錢，畢竟我是要贏的。

問：您向警方申請防彈背心穿過幾次?有申請隨扈嗎?有幾次具體情資對您的人身安全有威脅?

宋：申請防彈背心後，我們會依照參與活動的規模與群眾複雜程度來判定穿不穿，為了不讓民眾也感染這種不安的氛圍，我通常會把防彈衣穿在外衣裡面。隨著選戰轉熱，我也會考慮申請隨扈，畢竟這是人命關天的問題。

至於所謂的人身安全具體情資，其實不管是議長曾經在議會對我個人耳提面命，在外拜票時民眾提到擔心我的安全，或是側面了解也有其他陣營的競選團隊，都投保了相當高額的意外險，這顯示人身安全的疑慮，不光是我，其他陣營也有感受到類似的壓力。