經過波羅的海的北溪1號、2號(Nord Stream 1、2)天然氣管線發生多處破損,雖然俄羅斯早就沒有供氣,但是留存在管線裡的天然氣也不少,已在海面上出現明顯的氣泡。科學家表示,大量的甲烷洩漏會對氣候變化產生影響,管線內的天然氣可能有幾億立方公尺。

科學警報(ScienceAlert)報導,歐盟表示,具有戰略意義北溪1號和2號管道的洩漏是蓄意的破壞行為。

雖然目前管道沒有運行,但仍然含有天然氣,丹麥當局表示,繼續排氣持續至少一星期左右。

亞利桑那大學行星研究所的科學家卡格爾(Jeffrey Kargel)說:「雖然從管道中損失的天然氣量顯然很大,但應該不會形成嚴重的氣候災難。」天然氣主要由甲烷組成,它的溫室氣體威力大約是二氧化碳的 28 倍,所幸它會被分解,大約十年就會分解完畢,不過甲烷對全球氣溫上升的責任約為 30%,仍然是相當嚴重的溫室氣體。

曼徹斯特大學(University of Manchester)的艾倫博士(Grant Allen)說,北溪 2 號氣的甲烷大約有1.77億立方公尺,這相當於英國 12.4萬戶家庭一年的天然氣使用量。

倫敦帝國理工學院的保羅•巴爾科(Paul Balcombe)說,北溪1號管道中的甲烷量,估計在 1.5億到 3億立方公尺之間。要是無法阻止,將是歷史上的最嚴重的甲烷洩漏事件之一。

能源與清潔空氣研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air)的米利維爾塔( Lauri Myllyvirta) 表示,據他所計算,兩條管道的潛在洩漏量估計在 180 至 270 千噸之間。

這明顯是有史以來最嚴重的天然氣外洩,不過,許多學者表示,與全球各地天然氣開採、運輸的每日洩漏量相比,仍是很小的事件,平均每2.5小時,就會出現柤同規模的甲烷洩漏量。

學者表示,這一事件的積極意義是凸顯了我們必須擺脫污染性的化石燃料,我們要把此事看做「加速能源轉型的契機」。