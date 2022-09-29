香港每天產生很多垃圾，廢物被運往堆填區，大家都視作理所當然，只是堆填區也有爆滿的一天，加上某些廢物如污泥更是難以直接回收，必須經過特別處理，早前我便來到屯門龍鼓灘的T．PARK[源．區] ，深入了解如何轉廢為能。

從T．PARK[源．區] 眺望，可見一片翠綠的屯門龍鼓灘堆填區。

焚燒污泥 減輕堆填壓力

垃圾分類，隨着近年不斷的推廣，大家想必相當熟悉，可是污泥又是如何處理呢？位於屯門龍鼓灘的T．PARK[源．區]，正是一所專門處理污泥的高科技園區，絕對是個教人長知識的周末好去處。

所謂污泥，原來是污水處理過程後剩下的半固體殘餘物。根據統計，香港每日經煮食、洗衣及如廁等途徑，製造接近三百萬立方米的污水。這些污水，會由本港十一家主要污水處理廠收集及處理後才排放至大海，在處理過程中，會收集到包括「便便」等大約一千二百公噸的污泥，而全港最大的昂船洲污水處理廠產生的污泥，便去大約七成。

T．PARK[源．區] 會向訪客介紹如何處理污泥。

由於污泥量實在非常驚人，港府在多年前已進行長遠排污方案研究，議題包括怎樣達致更有效的排放，甚至如何好好利用污泥，最終便落實興建T．PARK[源．區]，利用高科技淨化污泥。

在淨化過程中，T．PARK[源．區]兩座廠房合共四個焚化爐，便會以高熱焚燒污泥，當中更有至少兩秒以高達攝氏八百五十度燃燒，藉以控制有機污染物的產生，燃燒產生的熱能則會轉化為電力，足夠整幢設施使用之餘，也可為大約四千個家庭供電，熱力更可將水煮沸，重新用作灌溉花草之用。至於變成灰燼及殘餘物的污泥，體積只為原來的一成左右，自然大大減輕堆填區廢物爆滿的壓力。T．PARK[源．區]曾因疫情一度關閉，不過最近已重新供人參觀，可惜以熱能沸水提供的水療及足浴服務仍然停運，希望日後有機會前來好好體驗。

T．PARK[源．區]會將燃燒產生的熱能轉化為電力。

淨化污泥過程產生的熱力，能將水管中的水煮沸，用作灌溉花草。

免費參觀 必須預約

欲到訪每日上午十時至下午七時開放（逢星期二休業）的T．PARK[源．區]，必須先行預約。訪客可在屯門V City乘搭免費穿梭巴士往返，車程約半小時。抵達園區後，便可透過由專人帶領的九十分鐘導賞遊活動，認識整個園區的運作模式，行程包括觀看影片及參觀展覽廳，最後更可來到大樓的高層展廳，眺望這家污泥處理廠周邊的風景。

在全程約九十分鐘的導賞團，可進一步認識園區的運作。

導賞團會由專人帶領講解。

T．PARK[源．區] 善用採光設計，環保節能。

在導賞遊完結後，大家更不妨來到大樓的Cafe一遊，這家咖啡室的座椅，均是經回收及循環再用的木家具，飲用水則是園區淨化得來的清水，極為環保。小休後更可聯遊大樓的平台花園，甚至到觀鳥園觀鳥，才乘坐每小時一班的穿梭巴士返回屯門V City。

網頁：www.tpark.hk

文、圖：Kengi

園區的Cafe，由家具、餐具至飲用水均極環保。