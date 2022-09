【記者羅蔚舟/竹科報導】

全球視訊與教育科技解決方案領導品牌ViewSonic榮獲《哈佛商業評論》全球繁體中文版《數位轉型鼎革獎》的大型企業組「商業模式轉型獎」首獎及「ESG特別獎」最高殊榮,不僅肯定ViewSonic從硬體公司轉型為解決方案公司的成果,社會責任及永續經營的投入亦成就斐然。ViewSonic運用「生態系即服務(Ecosystem as a Service,EaaS)」策略,連結公司與教育數位轉型,透過此創新做法,鼓勵業界共同為全球數位教育發展貢獻一己之力!

《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎根據創新、整合、執行,和成效四大面向進行綜合評選,吸引業界傑出企業共襄盛舉,分享其轉型經驗。為了鼓勵企業推動數位轉型時,能同步提升環境、社會、公司治理,今年更增設ESG (環境保護、社會責任及公司治理)特別獎。ViewSonic貫徹鼎革獎的精神,能從眾多優秀參選企業中脫穎而出,同時榮獲商業模式轉型獎最高殊榮與ESG特別獎,其創新精神與做法,可作為其他企業推動數位轉型的標竿。

ViewSonic營運長韓敏珠在頒獎典禮中,作為大型企業組「商業模式轉型獎」首獎代表分享:「很榮幸與台灣各界領先企業共享殊榮!因應快速變動的環境與滿足客戶需求,ViewSonic除了持續創新產品與研發視訊技術,近年來致力於開發解決方案和擴展應用,成為教育科技解決方案的領導品牌。為加速公司數位轉型,我們啟動業界首創的EaaS (Ecosystem as a Service)策略,以共創思維連結教師、學校、政府及產業生態系夥伴一同創新,為數位教育發展帶來嶄新變革,帶動數位教學全面數位轉型的熱潮。展望未來,ViewSonic將持續落實公司與社會同步數位轉型的理念,並將此模式延伸至其他領域,發揮更大的影響力。」

█創新思維推動公司與教育產業同步數位轉型

為協助客戶解決痛點和帶來更好的使用體驗,ViewSonic積極傾聽客戶的需求,整合「軟體+硬體+服務」。在教育科技解決方案中,提供ViewBoard 智慧互動電子白板、手寫液晶顯示器、投影機、顯示器等多元產品線,滿足不同情境應用。在軟體方面,開發了myViewBoard數位教學平台,並導入「軟體即服務 (Software as a Service,SaaS) 」模式,協助教師們靈活運用多元數位教學工具,截至今年9月,全球已有超過700萬名myViewBoard用戶。觀察到既有的遠距學習缺乏互動、讓學生產生疏離感導致教學品質大幅滑落,ViewSonic在今年正式發布全球首創的UNIVERSE教育元宇宙3D互動虛擬平台,讓線上教學如臨現場,為數位教學樹立新的里程碑。

整合內部資源、加速研發的同時,ViewSonic積極與政府、學校、教師、業界夥伴合作,執行開創性教學示範應用。除了協助全臺縣市建立數位互動教學培訓基地,更舉辦超過1,000場實體與遠距研習課程,協助老師提升數位教學能力。此外,透過舉辦教學設計競賽和建置超過3萬名教師的創新教學社群等,鼓勵教師們互相交流和激盪創意,更創造超過3,000個數位互動教案。

█運用核心能力實現教育平權、促進社會對話、落實環境友善

ViewSonic推動數位轉型的過程中,始終不忘企業社會責任。因應2020至2021 年COVID-19疫情期間許多學校轉向線上教學,ViewSonic提供全球中小學及大專院校免費使用myViewBoard軟體進行遠距教學,讓學習不中斷。在台灣2021年5月疫情升溫之際,更於第一時間啟動每日不間斷長達3個月的線上直播課程,協助老師解決各種線上教學問題。

除了推動數位教學普及以實現教育平權目標,ViewSonic連結不同社群投入公益、促進社會對話與文化交流。2021年年底,為土耳其與敘利亞邊界的「臺灣-雷伊漢勒世界公民中心」打造戶外露天電影院,播放一系列臺灣電影,讓當地居民、來自敘利亞的孩童們更認識臺灣,促進文化交流。2021年十月至2022年九月,於看見.齊柏林基金會的年度特展「映河」中,導入互動式視訊技術,期盼讓台灣之美持續被看見,亦讓觀展者能深刻了解環境保護的重要性,一起守護生生不息的台灣。

為打造友善的環境,ViewSonic 積極研發更高能源效率及永續性的產品。比如最新的ViewBoard已取得 EPEAT Silver 認證,為目前市場上達到最高環保等級的互動電子白板。此外,積極推廣LED投影機,減少傳統含汞等有毒物質燈泡的使用,減少對環境的衝擊。ViewSonic所有產品皆符合歐盟廢棄電子電機設備指令標準(WEEE),更遵循 ECO-Office 指南,減少碳足跡、溫室氣體排放、產品廢棄物與用水等。

