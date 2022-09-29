【大成報記者羅蔚舟/竹科報導】全球視訊與教育科技解決方案領導品牌ViewSonic榮獲《哈佛商業評論》全球繁體中文版《數位轉型鼎革獎》的大型企業組「商業模式轉型獎」首獎及「ESG特別獎」最高殊榮，不僅肯定ViewSonic從硬體公司轉型為解決方案公司的成果，社會責任及永續經營的投入亦成就斐然。ViewSonic運用「生態系即服務(Ecosystem as a Service，EaaS)」策略，連結公司與教育數位轉型，透過此創新做法，鼓勵業界共同為全球數位教育發展貢獻一己之力！《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎根據創新、整合、執行，和成效四大面向進行綜合評選，吸引業界傑出企業共襄盛舉，分享其轉型經驗。為了鼓勵企業推動數位轉型時，能同步提升環境、社會、公司治理，今年更增設ESG (環境保護、社會責任及公司治理)特別獎。ViewSonic貫徹鼎革獎的精神，能從眾多優秀參選企業中脫穎而出，同時榮獲商業模式轉型獎最高殊榮與ESG特別獎，其創新精神與做法，可作為其他企業推動數位轉型的標竿。ViewSonic營運長韓敏珠在頒獎典禮中，作為大型企業組「商業模式轉型獎」首獎代表分享：「很榮幸與台灣各界領先企業共享殊榮！因應快速變動的環境與滿足客戶需求，ViewSonic除了持續創新產品與研發視訊技術，近年來致力於開發解決方案和擴展應用，成為教育科技解決方案的領導品牌。為加速公司數位轉型，我們啟動業界首創的EaaS (Ecosystem as a Service)策略，以共創思維連結教師、學校、政府及產業生態系夥伴一同創新，為數位教育發展帶來嶄新變革，帶動數位教學全面數位轉型的熱潮。展望未來，ViewSonic將持續落實公司與社會同步數位轉型的理念，並將此模式延伸至其他領域，發揮更大的影響力。」█創新思維推動公司與教育產業同步數位轉型為協助客戶解決痛點和帶來更好的使用體驗，ViewSonic積極傾聽客戶的需求，整合「軟體＋硬體＋服務」。在教育科技解決方案中，提供ViewBoard 智慧互動電子白板、手寫液晶顯示器、投影機、顯示器等多元產品線，滿足不同情境應用。在軟體方面，開發了myViewBoard數位教學平台，並導入「軟體即服務 (Software as a Service，SaaS) 」模式，協助教師們靈活運用多元數位教學工具，截至今年9月，全球已有超過700萬名myViewBoard用戶。觀察到既有的遠距學習缺乏互動、讓學生產生疏離感導致教學品質大幅滑落，ViewSonic在今年正式發布全球首創的UNIVERSE教育元宇宙3D互動虛擬平台，讓線上教學如臨現場，為數位教學樹立新的里程碑。整合內部資源、加速研發的同時，ViewSonic積極與政府、學校、教師、業界夥伴合作，執行開創性教學示範應用。除了協助全臺縣市建立數位互動教學培訓基地，更舉辦超過1,000場實體與遠距研習課程，協助老師提升數位教學能力。此外，透過舉辦教學設計競賽和建置超過3萬名教師的創新教學社群等，鼓勵教師們互相交流和激盪創意，更創造超過3,000個數位互動教案。█運用核心能力實現教育平權、促進社會對話、落實環境友善ViewSonic推動數位轉型的過程中，始終不忘企業社會責任。因應2020至2021 年COVID-19疫情期間許多學校轉向線上教學，ViewSonic提供全球中小學及大專院校免費使用myViewBoard軟體進行遠距教學，讓學習不中斷。在台灣2021年5月疫情升溫之際，更於第一時間啟動每日不間斷長達3個月的線上直播課程，協助老師解決各種線上教學問題。除了推動數位教學普及以實現教育平權目標，ViewSonic連結不同社群投入公益、促進社會對話與文化交流。2021年年底，為土耳其與敘利亞邊界的「臺灣－雷伊漢勒世界公民中心」打造戶外露天電影院，播放一系列臺灣電影，讓當地居民、來自敘利亞的孩童們更認識臺灣，促進文化交流。2021年十月至2022年九月，於看見．齊柏林基金會的年度特展「映河」中，導入互動式視訊技術，期盼讓台灣之美持續被看見，亦讓觀展者能深刻了解環境保護的重要性，一起守護生生不息的台灣。為打造友善的環境，ViewSonic 積極研發更高能源效率及永續性的產品。比如最新的ViewBoard已取得 EPEAT Silver 認證，為目前市場上達到最高環保等級的互動電子白板。此外，積極推廣LED投影機，減少傳統含汞等有毒物質燈泡的使用，減少對環境的衝擊。ViewSonic所有產品皆符合歐盟廢棄電子電機設備指令標準(WEEE)，更遵循 ECO-Office 指南，減少碳足跡、溫室氣體排放、產品廢棄物與用水等。（圖由ViewSonic提供／1.ViewSonic營運長韓敏珠分享數位轉型策略及落實公司與社會同步數位轉型的理念。2.《哈佛商業評論》全球繁體中文版董事長高希均(左)頒發《數位轉型鼎革獎》大型企業組「商業模式轉型獎」首獎予ViewSonic營運長韓敏珠(右)。3.中華企業倫理教育協進會理事長許士軍(左)頒發《數位轉型鼎革獎》「ESG特別獎」予ViewSonic營運長韓敏珠(右)。）