據央視新聞報導，江西省生態氣象中心表示，9月19日至9月29日，江西省無降水，鄱陽湖水域面積持續減小。受乾旱影響的不只是人類，江豚和候鳥都直接面臨生存危機。

根據Aqua衛星資料最新監測，鄱陽湖主體及附近水域面積為638平方公里，較歷史同期（歷史同期平均為2252平方公里）偏小72％，相較6月27日今年監測到的最大水域面積3331平方公里減少8成，較9月19日監測到的歷史最小水域面積651平方公里又再縮減13平方公里，為歷史新低。

鄱陽湖乾了，受影響的不只是人

據中青網報導，9月4日，一隻長江江豚疑似因擱淺死在鄱陽湖松門山水域的灘塗上。江豚處於鄱陽湖生態系統食物鏈頂端，生活在鄱陽湖的江豚佔種群總數近一半，它的健康意味著鄱陽湖的健康。

它通體光滑、嘴巴上翹，由於人類活動和環境污染，2017年的科考數據顯示，長江江豚僅剩約1012頭，是長江最後一種哺乳動物。

往年的這個時候，鄱陽湖還有較大水面，江豚往往是分散分布的，但是今年9月初，中國科學院水生生物研究所副研究員梅志剛在鄱陽湖調研時發現，水位接近枯水期極枯時期，它們都聚在鄱陽湖北部及通江水道的開闊水域。在今年夏天的持續高溫下，這群散熱能力差的哺乳動物只能躲在有限的深水區域。

江西省上饒市余乾縣的江豚灣位於鄱陽湖東南岸，這裡因為江豚多而聞名，但是今年，梅志剛第一次沒有在這裡觀測到江豚。觀測結果顯示，江豚跑到了附近的信江支流的瑞洪大橋。橋梁附近因為人類活動多，通常不是江豚棲息的第一選擇，「但豚隨魚遷，它們為了一口吃的，追著魚走，今年沒得選了。」

按照往年的規律，10月下旬，70多萬隻候鳥將緊隨其後，沿著貫穿22個國家的東亞-澳大利西亞遷徙路線，躲過獵槍、暴雨和天敵，陸續來到水草豐美的鄱陽湖過冬。但今年迎接他們的將是大片難以棲息的乾裂灘塗，以及長勢過高、難以下嚥的苔草。

還有往常應該填進它們肚子的沈水植物塊莖和魚蝦螺蚌，到了今年，前者沒能長出來、後者剛出生就被曬乾。都昌縣候鳥自然保護區管理局局長李躍算了算，9隻白琵鷺所在的馬影湖是都昌縣為數不多的大面積水域，有1800畝，大約只夠一兩萬隻鳥支撐近一個月。

如何搶救缺水的鄱陽湖

截至9月底，都昌縣水利局正按照「5個月不下雨」的預案進行用水分配，首次啓動了內湖水源新妙湖、大沔池，作為縣城人飲用水的備用水源，地方鄉鎮則在一個月里挖了200多口深水井保障農村人飲用水，相關工作人員介紹，「這是原來從沒有過的」。水利部水旱災害防禦司司長姚文廣接受媒體採訪時表示，目前，長江流域抗旱供水總體可控，大中型灌區的灌溉水源和城鎮集中供水得到有效保障。

人的生存基本沒有問題，鳥卻不一定。9月15日，吉林向海國家級自然保護區觀測到6隻已經抵達的白鶴，這裡是鄱陽越冬白鶴的中途停歇點。人們也不知道，大部隊什麼時候會抵達鄱陽湖。

每年秋冬季節，三分之二候鳥會棲息在碟形湖。碟形湖是鄱陽湖的「湖中湖」，有專家形容它是「臉盆中的碟子」。它在豐水期融入主湖，當水位降到12米以下時成為孤立水域，大多不深，但物種資源豐富。

都昌縣候鳥自然保護區管理局局長李躍目前最緊要的工作，就是給朱袍山附近的碟形湖補水。他啓用了兩台挖掘機挖引水渠，其中一台因為離主航道太近、地面太濕，沒挖兩下就「爬不起來」，只能在下面墊了鋼板繼續挖。

李躍知道，並不是所有碟形湖都「有得救」。李躍選擇朱袍山，是因為他在調研時發現附近一些碟形湖還存有10公分左右深的水，個別地方長出了少量蓼子草，但稀疏、乾枯，顏色暗紅，如果及時補水，蓼子草和其中殘餘的魚蝦、螺螄還能得到一定恢復。

而其他候鳥往年的棲息地，如三山水域，大部分水面消失，已經不太適合候鳥棲息，「現在只能突出重點，全面恢復是不可能的」。

李躍預計10天左右能完成補水工作，他已經開始著手下一步割苔草的工作。雁鴨類候鳥佔鄱陽湖越冬候鳥近80％，苔草是它們重要的食物來源。現在苔草纖維化嚴重，只有割掉老葉才能長出嫩葉。割草並不容易，人工割很慢，大型機械又太重，無法乘船通過水深變淺的主航道。天氣條件也很重要，割完下場雨，長勢會更好。

現在，李躍走在乾裂的河灘上，熟練地跨過死魚、螺蚌，要關注碟形湖的補水情況、聯繫割草的人手支援，還要把穿著短褲、在快見底的碟形湖里捕撈河蚌的居民勸走，「每天都忙不贏（方言，指忙不過來）」。

為了降低今年遊客遊覽對濕地環境的破壞，9月19日，生態環境部門聯合林業部門、公安部門、城管部門、文旅部門、屬地鄉鎮開展聯合執法，嚴禁各類車輛進入鄱陽湖濕地範圍。

除了一些「搶救性」措施，李躍還會擠出時間在三山、和合湖區、梟陽圩堤附近碟形湖築壩清淤，「現在我們考慮的不僅是今年，而且是長遠的生態保護。」