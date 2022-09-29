【秦鵬直播】普京正式吞烏東 小李子「辱華」

【新唐人北京時間2022年10月01日訊】觀眾朋友們大家好，歡迎收看《時事天天聊》。今天是美東時間9月30日，京港台時間9月31日。

今天焦點：一意孤行，普京簽字納烏東四地入俄；毫不畏懼，澤連斯基怒斥，申請加入北約；北京意味深長做出這舉動；萊納昂多「辱華」了。

烏克蘭局勢再升級，俄羅斯總統普京正式簽字，把烏東四個被占領區納入俄羅斯。對此，烏克蘭總統澤連斯基做出強硬回應，並斥責普京不知尊嚴為何物。

美國制裁中國公司。特殊時刻，中共國防部做出一個意味深長的舉動。姍姍來遲？小李子萊納昂多也「辱華」了。

普京吞併烏東四地區 澤連斯基「快速申請」入北約

今天，當地時間週五，俄羅斯總統普京在克里姆林宮簽署條約，正式將四個在烏克蘭的占領區頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱，併入俄羅斯領土。

我們來看看部分現場視頻。

這是普京對烏克蘭和世界喊話，說「我希望基輔政權和他們的西方支持者聽我講話。我希望所有人都記住：住在頓涅茨克，盧甘斯卡，柯爾松和扎波羅熱的人們，現在永久的成為了我們的公民。」

這一段，是在普京簽署文件後，四個俄羅斯占領區的領導人及在場的人高呼「俄羅斯，俄羅斯，俄羅斯」。

這一段，是在普京喊話之後，莫斯科紅場的人跟隨喊「嗚啦Hurrah」。可以看出，支持「大俄羅斯」的人還是不少，很多人在官方的宣傳下，並不認為這是侵略。這意味著，俄羅斯的苦難接下來還會繼續。

當然，一邊的節日就是另一邊的國殤日。就跟我們今天的日子也很特殊，港澳台時間是10月1日，中共在北京建政73周年的紀念日，對中共統治者來說，這是他們歡慶的日子，但對廣大的中國民眾來說，這是大陸淪陷、中華文化持續被中共摧毀、中國十幾億人歷經苦難73周年的國殤日。

對俄羅斯的這種公然違背國際法的作法，烏克蘭怎麼回應呢？今天（9月30日），澤連斯基總統說，烏克蘭已經通過「快速程序」申請加入北約。

澤連斯基說，烏克蘭長期以來一直是北約安全集團的「事實上的」成員，他指責莫斯科「使用謀殺、勒索、虐待和謊言」重新劃定邊界。他還堅稱，在普京執政期間，不會與俄羅斯進行談判。

他指責，普京本人根本不懂得什麼是尊嚴，什麼是誠實。所以，「我們準備與俄羅對話，與另外一名俄羅斯總統對話」。

澤連斯基承認烏克蘭加入北約需要現有成員國的一致支持。目前，我們尚不清楚澤連斯基所說的「快速申請」的具體含義。北約祕書長也沒有解釋。

北約有一個傳統，不會接受那些領土有爭議的國家加入。但是，波羅的海三國，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛表示，他們「完全支持、歡迎烏克蘭儘快加入北約」。三國外長在推特上發表信息說，「烏克蘭鼓舞人心的勇敢只會加強我們的聯盟」。

儘管如此，一般認為，烏克蘭很難在戰爭期間正式加入北約。但是，烏克蘭總統辦公室主任顧問米哈伊洛‧波多利亞克，在烏克蘭電視台上說：「俄羅斯一旦失敗，在那之後，烏克蘭加入北約就沒有障礙。」「那些目前有疑問的國家，在我們獲勝後，將首先投票」支持烏克蘭加入。

普京的公投被國際輿論稱爲「鬧劇」，受到全世界的譴責。

其中，聯合國祕書長古特雷斯在聯合國安理會上發言，稱俄羅斯通過所謂公投「吞併烏克蘭部分地區的行為，在現代世界沒有任何地位」。他還說，這種吞併沒有任何法律價值，只能得到國際社會的譴責。

針對普京此前放話，威脅將不惜動用核武器捍衛這些「俄羅斯領土」，古特雷斯警告說，俄羅斯「遠離深淵為時不晚。」

另外，今天，聯合國安理會開會討論烏克蘭問題的時候，俄羅斯否決了一項決議，該決議譴責俄羅斯吞併四個烏克蘭地區的公投是非法的，並宣布公投「無效」。還要求俄羅斯「立即、完全和無條件地將其所有軍隊撤出烏克蘭在其國際公認邊界內的領土」。

俄羅斯是唯一投反對票的國家。巴西、中共、加蓬和印度四個國家，投了棄權票。其它十個國家投了贊成票：阿爾巴尼亞、法國、加納、愛爾蘭、肯尼亞、墨西哥、挪威、阿拉伯聯合酋長國、英國和美國。

毫無疑問，普京一手策劃的占領區公投和正式加入俄羅斯，正大大提高烏克蘭局勢的緊張程度，世界甚至籠罩在核戰爭的陰雲之下。北約祕書長延斯‧斯托爾滕貝格，今天譴責莫斯科吞併烏克蘭領土，稱此舉是「自戰爭開始以來最嚴重的升級」。

不過，在我看來，普京的未來並不樂觀。我認為澤連斯基今天講話釋放的一個重要信號，是西方會努力讓普京下台。在國際上，俄羅斯將越來越孤立，也會促使俄羅斯內部變化。

同時，從戰場上來看，俄羅斯在常規戰中已註定失敗。就在普京在莫斯科講話時，俄羅斯軍隊在烏東重鎮萊曼被烏克蘭軍隊包圍。萊曼是頓涅茨克州俄軍的補給和後勤樞紐，3,000至5,000名士兵被烏克蘭包圍。專家們預計，未來幾天萊曼就會被烏軍收回。

而且，可以預見，北約將加大對烏克蘭的軍事支持。美國國會也剛剛批准了對烏克蘭新增123億美元援助的臨時支出法案。

俄羅斯街頭，則出現很多新殘疾的年輕人，但是臉上帶著微笑，據稱很多人為了逃避兵役，故意找人打殘了自己。

烏克蘭戰場上，也傳出很多最新入伍的俄士兵被俘。前線還傳出，俄軍和烏軍私下達成協議，大量銷售武器和物資。俄軍的反戰情緒嚴重。

俄羅斯也出現了世界上獨一無二的，一個侵略國的大量公民逃離的奇觀。據不完全統計，迄今為止，逃離俄羅斯的人已經超過了30萬人。其中，俄羅斯的著名正能量大V、愛國博主，俄烏開戰後瘋狂鼓吹戰爭的Mikhail Lazutin，也被發現出現在了格魯吉亞和俄羅斯邊境逃難的隊伍中。引發了網絡圍觀。

網友評論說，自從普京發布動員令之後，「那些聚集在廣場叫囂戰爭的俄國愛國青年男女瞬間銷聲匿跡，像司馬南，胡錫進，金燦榮，張維為，上帝之鷹，地瓜熊老六，孤煙幕蟬那群人也會這樣」。

美國制裁中國公司 小李子也「辱華」

歐美因此加大了對俄羅斯的制裁。其中，美國今天全面制裁了俄羅斯的數百人和公司，包括俄羅斯軍工企業和立法者，其中還涉及到了中國公司。美國總統拜登還警告，普京無法因為「奪取烏克蘭土地」而「逃脫懲罰」。

美國財政部表示，它對俄羅斯軍工聯合體的14人、該國中央銀行的兩名領導人、高級官員的家屬和俄羅斯立法機構的278名成員實施了制裁，「因為他們允許俄羅斯進行虛假公投並試圖吞併烏克蘭主權領土」。

其中，包括副總理亞歷山大‧諾瓦克（Alexander Novak）；109名國家杜馬成員；俄羅斯聯邦議會聯邦委員會及其169名成員；和俄羅斯中央銀行行長埃爾維拉‧納比烏利娜（Elvira Nabiullina）。

美國還制裁了俄羅斯國防採購公司Radioavtomatika的供應商。華盛頓表示，此前被列入商務部實體名單的中國新諾電子有限公司，即使在入侵烏克蘭之後仍與這家俄羅斯公司保持關係。

那麼，在這個關鍵時刻，中共又做了什麼呢？我們剛剛談到了，中共在聯合國安理會譴責俄羅斯的決議投票時，再次投了棄權票。這顯示，一方面中共賊心不死，但是另一方面，它也不敢公開支持俄羅斯吞併烏克蘭領土，部分原因是中共害怕未來台灣也可能採取公投模式譴責中共或改變現狀。

此前，中共駐聯合國代表，對俄羅斯在所占領的烏克蘭四地公投表達立場時，說了兩句話，稱各國領土主權應被尊重，同時說各國安全關切應被重視。第二句話實際上是說，中共認為俄羅斯侵略的「合理性」。這一點，和之前中共政治局常委三號人物、全國人大委員長栗戰書在訪問俄羅斯杜馬的時候說的是一樣的，栗戰書當時表示，俄羅斯是被美國及北約「迫到牆角」，中方理解並支持俄羅斯立場，「並從不同方面給予策應」。他的這個說法，中共沒有敢公開發表，但被俄羅斯方面主動發布後，引起了網絡眾怒，很多中國網民也痛斥中共賣國。

但事實上，中共目前的作法違背了之前習近平親自對烏克蘭總統做出的核保護傘承諾。2013年12月5日，習近平接見了到訪北京的烏克蘭總統亞努科維奇，隨後兩國發表了關於進一步深化戰略夥伴關係的聯合聲明，第二部分清晰的寫著：

「中方高度評價烏方單方面放棄核武器，以無核武器國家身分加入1968年7月1日簽署的《不擴散核武器條約》。中方根據聯合國安理會第984號決議和1994年12月4日中國政府關於向烏克蘭提供安全保證的聲明，承諾無條件不對作為無核武器國家的烏克蘭使用或威脅使用核武器，並在烏克蘭遭到使用核武器的侵略或受到此種侵略威脅的情況下，向烏克蘭提供相應安全保證。」

中共至今沒有譴責普京發出的核威脅，顯然，未來也絕對不會在普京對烏克蘭採取核打擊的時候，對俄羅斯予以反擊。所以，這給世界的一個深刻教訓就是，對中共的承諾，永遠都不要相信。

前一天，9月29日，中共國防部還做出了應該耐人尋味的聲明，宣布要「與俄方深化兩軍戰略溝通，開展各領域務實合作」。反抗世界的邪惡軸心聯盟呼之欲出。

對此，有網友辛辣地評論，還以為中共會跳船呢，現在放心了。

與此同時，中共還做了一個大動作。那就是，中共外交部也宣稱，要在國際上加強「鬥爭」，在六大領域「亮劍」，這清晰地表明，中共決定不可能改良，它唯一的選擇就是自絕於世界。

9月29日，中共中央宣傳部舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會。中共副外交部長馬朝旭聲稱，中國未來五年是否會繼續堅持開展「外交鬥爭」，是要用行動證明，中國「有主動迎戰的底氣，不畏強權的骨氣」。他強調要「在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上敢於亮劍，堅決鬥爭，有力維護國家主權、安全和發展利益。」

這是中共外交部門第一次在涉及台灣、香港和人權方面，公開宣稱要「亮劍」和「鬥爭」。但是，我相信，中共這種倒行逆施，世界都看在眼裡，一定會激起越來越多人的憤怒。

今天就有一個新的事件發生，那就是世界著名影帝萊昂納多‧迪卡普里奧（Leonardo DiCaprio，小李子）在社媒推特上發文，指責中國漁民的過度捕撈的行為，在中國互聯網引發了「辱華」的反應。萊昂納多表示，在過去的二十年間，中國深海捕撈船隊的擴增導致周邊的海洋耗盡了魚類資源，不僅如此，中國漁民們還航行到世界各地的海域繼續捕魚，此行為嚴重影響了當地經濟並不利於海洋資源的可持續發展。

事實是什麼呢？小李子時常會在社交媒體上分享一些環保知識，可謂是「將環保一詞掛在嘴邊」，此前他也曾公開談論環境污染和物種滅絕等問題。

有網友引經據典的自問自答說：「實際上就2020年而言，中國的漁業捕撈量占全球的15%，比位列第二（印尼）和第三（祕魯）的國家總和還要高。其中遠洋捕撈量占了大頭。問小李子是怎麼辱華的？答：他指出了事實！」

我們節目的觀眾朋友都知道，環境是需要保護的，打撈海洋水產是需要有節制的，才能形成良性循環。所以，世界各國包括中國，都有海洋休漁期。但是，中共對內保護，對外則肆意捕撈。由於中共長期混淆了中共和中國的關係，所以很多人把這種批評中共的言論、以及合理的意見，都一概視為「辱華」，但事實是，就跟我們前兩天節目中談到的美國前國務卿蓬佩奧視頻中講的那樣，中國共產黨才是真正的、最大的反華勢力、辱華勢力。

有網友調侃：「小李子自從拿到小金人之後，一度處於迷茫狀態，不知道自己圓滿的人生還缺什麼。現在我很高興他終於找到了答案。」

《秦鵬直播》製作組

（責任編輯：劉明湘）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2022/10/01/a103541057.html