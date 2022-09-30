請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北30日電）經濟部次長陳正祺今天表示，女性賦權、女性領導力是國際趨勢，也更具有強韌、多元性；美國在台協會（AIT）處長孫曉雅則表示，今年「選擇美國投資高峰會」（Select USA）的台灣代表團是各國最大團，但其女性比例偏低，盼明年能更高。

台灣女董事協會今天與安永聯合會計師事務所舉辦座談會，公布第三部「女性治理白皮書」，也邀請陳正祺、孫曉雅、金管會副主委邱淑貞等人出席。

陳正祺致詞表示，女性賦權與女性領導力是國際趨勢，聯合國大會也有女性領袖平台，其大會主席克勒希（Csaba Kőrösi）也曾表示，女性領導力具改革力量及包容性治理，可有效提供解決方案

陳正祺表示，克勒希此言意指女性領導力較溫柔、較注重人的層面。他以經濟部長王美花為例表示，傑出的女性領導人，具有其強韌、多元且能降低風險的性質。

陳正祺說，在亞太經濟合作會議（APEC）、台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等國際場合或架構，都有女性賦權項目，經濟部也透過女性創業飛雁計畫，以及與AIT合作的女性創業學院等，促進女性經濟賦權。

孫曉雅致詞時幽默表示，她是首位AIT女性處長，她也有信心不會是最後一位。她說，AIT堅信女性參與經濟活動，對整體經濟競爭力、基礎建設、生產與供應鏈韌性都至為重要。

孫曉雅也說，今年參與Select USA的台灣代表團是全球最大團，相當亮眼，但她也坦言其中的女性比例偏低，期盼明年5月登場的Select USA，台灣代表團的女性參與、能見度都能更高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱淑貞致詞指出，金管會重視多元化董事結構，其中也包含多元性別董事結構。她根據統計表示，金融機構中女性主管比例約5成至6成多，但金融機構女性董事比例多不及20%；上市、上櫃公司女性董事比例，則為15%上下。

邱淑貞說，這部分是金管要持續努力的重點，金管會去年即要求上、市櫃公司的女性董事比例若能達1/3，就可在公司治理項目獲得加分，盼以此鼓勵企業重視女性董事指標。（編輯：楊凱翔）1110930