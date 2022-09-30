▲吃這6類食物恐被大腸癌找上，傅裕翔醫師曝高危險族群：「盡快檢查」。（圖／NOWnews資料照片）

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大腸癌為是台灣癌症之首，國內、外名人多有因罹患大腸癌過世。因此癌的初期症狀不明顯，易被大眾容易忽略，若沒有定期檢查，通常發現時已是非常嚴重的狀況，療效也不彰。對此，開業診所院長傅裕翔指出，罹患大腸癌的原因除了遺傳之外，跟民眾平日的飲食習慣息息相關，於是提出「6種NG食物」和「6類高風險族群」，希望能讓大眾遠離大腸癌的侵擾。

傅裕翔醫師於臉書專頁發文，說明大腸癌因初期症狀不明顯，有賴民眾主動檢查才能即早處理，目前常見的檢查方式有「糞便潛血檢查」及「大腸鏡檢查」兩項。國健署目前提供供50歲以上、未滿75歲國人，2年一次免費的糞便潛血檢查；而35以上的民眾，則可自行安排大腸鏡檢查，高風險族群更需每2年追蹤一次，低風險族群則每5年追蹤一次即可。

▲傅裕翔醫師表示這六類食物是大腸癌危險食物​​​​​​​。（圖／你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業 臉書）

此外，大腸癌可以說是由大眾自己吃出來的，於是傅裕翔也提供「6項大腸癌危險食物」：

1、酒精：小酌怡情，但過量飲酒是大腸癌的危險因子，以醫學上飲酒過量的基準來說，男人一天不超過兩單位，女生一天不超過一單位為上限（一單位＝15公克酒精，約一罐350啤酒或40毫升的威士忌）。

2、油炸物：炸雞、炸薯條、鹹酥雞等炸物確實好吃，但建議控制每個月吃的次數。

3、燒烤食品：高溫燒烤產生的酚類是大腸癌的危險因子，也須控制吃的次數。

4、紅肉：牛肉、豬肉、羊肉這些紅肉必須少吃一些，據NHS英國國民健保署建議，一天紅肉與加工肉品攝取不超過90克，建議70克以下。屬白肉的魚肉和雞肉則可多吃，補充蔬菜也非常重要。

5、加工食品：香腸、火腿、火鍋料等加工食品，內含許多化學添加物，對身體不好。

6、發霉食物：很多人怕浪費，認為只要將食物發霉的地方切掉就可以繼續吃，但其實肉眼看不見的菌絲已經污染食物，吃下去對健康有害。

最後，傅裕翔醫師提醒6類人是大腸癌高危險群，包含年齡漸長、少運動、有病史、有家族史、飲食習慣不良、有抽菸喝酒習慣者，建議要定期到醫院做檢查。（編輯：李惠婷）