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文／《富小孩與窮小孩2：18堂孩子的財商金頭腦養成課》郝旭烈

【時間：支配人生完成夢想】

時間越多越好嗎？

學習重點 １、時間才是最寶貴的財富 ２、時間不是每個人都一樣 ３、時間久才更能累積資源

旭凱老師一派輕鬆地走入教室，手上還是拿著他最喜歡的便利超商咖啡。他今天沒有攜帶任何額外道具，甚至沒有打開投影機和投影幕，只見他在講臺上站定之後，輕輕閉上眼睛，非常享受地深吸了一口氣，然後說：「有時候我們習以為常的東西，就像是清新的空氣，摸不到、看不到，卻都是最寶貴的資源。而且有時候不到失去，都不了解它真正的價值。」

同學聽著老師這麼說，好像也能夠感同身受，因為不管是細懸浮微粒PM2.5，又或者是火力發電造成的空氣污染，再加上長期疫情讓大家口罩不離身，能夠呼吸到新鮮空氣，那都是極度療癒、令人心曠神怡的事情。

生命的重要資源

旭凱老師環顧了教室裡的所有同學之後，緩緩說：「就像陽光、空氣、水一樣，對我們而言，都是非常重要的資源，只是平常因為取得容易，所以沒有太在乎。但實際上，這些資源的重要性，遠遠大過我們在乎的程度。

老師的很多朋友，常常問什麼是財務管理，或者是理財管理？我總是告訴他們，金錢只是其中的一小部分內容而已，就老師自己來看，財務管理真正的內涵是『資源管理』。就像我們之前上課曾經說過的，在沒有貨幣發明出來之前，大家什麼東西都是用『以物易物』的方式，滿足自己的欲望。所以大家想要的從來都不是錢，而是利用錢來交換我們想要的東西。甚至有些東西，或者是資源，是用錢都買不到的。

因此，老師想請問大家，你們覺得在生命當中，有哪些是我們真正應該在乎的『資源』，而這些資源，才是真正要認真去管理，認真規劃好的東西？」

旭凱老師說完之後，喝了一口咖啡，就拿起了粉筆，看起來是準備把同學們分享的「資源」，寫在黑板上。

「就像老師剛才說的『陽光、空氣、水』吧！常聽爸爸、媽媽說，他們小時候根本沒有人買水喝，都是直接煮自來水，也沒有空氣污染和溫室效應，所以陽光、空氣、水，這些我們視為理所當然的資源，其實真的是非常重要，也和我們的生活息息相關。」

「對啊！我爸媽也說，空氣如果再繼續這樣下去，說不定有一天都要拿錢買乾淨的空氣了，就像飲用水也要用錢買一樣。」

「『金錢』我覺得還是很重要的資源，因為它可以讓我們買很多東西，滿足我們的食衣住行。」

「『朋友』或者是『死黨』，也是非常重要的資源，因為如果沒有死黨的話，我就不知道可以抄誰的作業了，而且沒有人陪我玩，我一定會非常無聊，最重要的是，我和我老媽鬧彆扭的時候，如果離家出走，才有人可以收留我。」一聽完阿福的胡說八道，全班又是震天嘎響笑得東倒西歪。

「『家人』一定是很重要的資源，因為不管你碰到再怎麼樣難過的事情，或是快樂的經驗，都會想要和家人一起分享，而且家人也會支持你。」

「『健康』我覺得特別重要，尤其看到我外婆生病多年。她以前是非常有精神、有活力的一位女性，後來因為手術的關係，不小心傷到脊椎，讓她沒有辦法走路，只能坐在輪椅上面，結果這幾年下來，我感覺到外婆精神越來越不好，健康程度越來越差，飲食睡眠都受到影響，更不要講以前她是很愛運動的人。所以健康真的是非常重要的資源，有了健康之後，才可以做自己人生想要做的事情。」建成說完之後，旭凱老師對他比了一個大大的讚。

「我覺得『時間』是人一輩子當中很重要的資源，因為如果沒有時間的話，就代表我們不會活在這個世界上了，那麼任何事情對我們來說，就都沒有意義了。

所以我爸爸、媽媽常告訴我，要做好時間管理，並不只是要好好用功讀書、寫作業而已，更關鍵的是時間管理，也就是人一生當中的生命管理。如果能找到我們自己喜歡做的事情，而且又是有意義的事情，那麼所有的時間就很有價值。」少安說完之後，同學們突然對於這個超齡的分享，有一點點肅然起敬的感覺。

時間是重要的財富

旭凱老師聽完之後接著說：「少安說的很有道理，『時間』說來說去真的是非常重要的資源，也是我們非常重要的財富。因為只有當我們活著的時候，所有的一切我們才感受得到，才對我們產生了意義。

老師今天想藉著這個機會，聊聊『時間』這個主題。首先想要問大家的是，時間這個單位大家都很清楚，1分鐘等於60秒，1小時等於60分鐘，一天一共24小時，所以有人說，每個人每一天擁有的時間都是24小時，因此時間這個資源，對人來講是非常『公平』的，每一個人擁有的時間都是一樣的，大家也不需要在時間上面去你爭我奪。針對這樣子的說法，同學你們同意嗎？或者是有什麼樣的看法？」

「對啊！每一個人都是24小時，很公平。」

「我也覺得很公平，大家都一樣。」

「不只每一天，就算是每一週、每個月、每一年，對所有人都是一樣的，很公平。」

「不對啊！可是有人活得久，有人活得短啊！」

「也是，每一個人生命長短都不一樣。」

「有道理，我爸爸的兩個偶像，賈伯斯才活了50多歲，另外一個巴菲特到現在還身體很硬朗，都已經活了90多歲了。」

「不管公不公平，我們不應該看時間的單位，什麼年、月、日、小時的，而應該看生命的長短。」

「沒錯！如果活得比較長，可以用的時間就比較多；如果活得短的話，那麼可以用的時間就會比較少。」

「這樣看起來，時間就跟存款一樣耶！如果時間越多，就代表現金多，那麼可以拿來用的時間就多，也就可以有更多的錢買東西。」

「如果是這樣，那麼時間對每一個人來講就不是一樣的。我應該盡量讓自己活得比較久一點，才可以有更多的時間，做更多的事情。」

「看來大家在討論的過程當中，慢慢抓住了時間資源最核心的關鍵。」旭凱老師在大家討論到一個階段之後，緊接著說。

擁有時間的好處

「大家可能都曾經聽過一句話，叫做『時間就是金錢』又或者是『Time is money.』，如果真的是這樣，那麼時間不就應該越多越好嗎？對於每個人來說，時間能夠越多越好的話，要麼就是生命要比別人來得長，也就是要活得比較久，另外一個也很重要的關鍵就是，屬於你自己的時間也要比較多。

不然大家想想看，如果以前身在古埃及時代，又或者是在中國的秦始皇時代，假設我們是奴隸或是工人，每天的生活就是建造金字塔和萬里長城，完全沒有屬於自己的時間，那麼這樣子的生命，再長又有什麼意思？」

看著每位同學認真的表情，旭凱老師也努力把更多的概念轉化為容易理解又能幫助大家的知識。

老師繼續說：「所以，『時間就是金錢』除了告訴我們要活得久一點之外，這個會在後面的課程裡告訴大家，有關健康的重要性；另外一點更重要的是，我們要怎麼樣增加自己可以支配的時間，拿來做自己喜歡做的事情、做自己想要做的事情，做對這個社會、這個世界有意義的事情，這樣才不會辜負我們來這個世上一遭。至於怎麼樣增加『可以支配的時間』的方法，同學們可以好好認真思考一下，老師也會在後面的課程告訴大家。

但是，今天要先問大家的是，你們覺得擁有很多時間，對於我們有什麼特別的好處，尤其是在增加或累積其他資源，有什麼特別的好處？畢竟，如果我們都知道也確定擁有很多時間，確實有很多好處的話，再來討論怎麼樣增加可以支配的時間，才會更加積極，對不對？」

聽完老師的分享和問題，所有同學都點頭表達同意。

沒想到第一個舉手發言的竟然是俊彥，他說：「如果自己有很多可以支配的時間，那我就可以想幹什麼就幹什麼，想休息就休息，想運動就運動，想玩耍就玩耍，這樣我就會讓我的人生非常快樂。快樂，是我的人生目標，也是我最想要累積的資源。」沒想到這一次俊彥沒有搞笑，說完之後老師和全班同學都給他最熱情的掌聲鼓勵。

「我不只希望可以支配的時間很多，也希望我爸爸、媽媽可以支配的時間很多，這樣他們就可以有更多的時間陪我，我也希望將來能有很多的時間陪我的孩子。因為像我哥哥、姐姐，去外地念書之後，其實家人相聚的時間就不多了，所以我覺得家人能夠相聚的時間，是我最想要的資源。」

「我也希望有多一點時間，陪我媽媽在市場賣菜，這樣她就可以早一點休息，不用每天工作到這麼晚。」

「我也希望自己有多一點時間，陪我的阿公，因為這幾年他老得好快，我怕他沒有太多時間，能夠再讓我常常見到他。」

「我是從南部上來的轉學生，我有好多從小就一起長大的朋友都在南部，如果我有多一點時間的話，就可以常常回去看他們。」

「別人學鋼琴、小提琴可能都是被逼的，但是我自己非常喜歡吹笛子，每天回家只要吹笛子，不管吹多久我都會很開心。所以我希望自己能有多一點的時間，讓我的笛子演奏越來越厲害，這個應該也算是一種能力資源的累積吧？」

「除了學校功課之外，我非常喜歡宇宙天文相關的知識，如果能夠給我更多的時間，我希望能夠累積更多這方面相關的知識資源。」

旭凱老師聽完同學們豐富的反饋之後，欣慰地接著說：「有句話說，『時間花在哪裡，成就就在哪裡』。不要小看時間的力量，俗話說得好，『聚沙成塔、積少成多』，就像從小長到大，也是時間一點一滴過去之後，才變成現在的我們。

所以，時間是最根本的資源基礎，好好把握時間，拉長自己人生的時間，增加自己可支配的時間，就有機會透過時間增加各種不同的資源，不管是知識也好、興趣也好、親情也好、友情也好，甚至是耍廢的開心快樂也好，這才是時間帶給我們最大的價值和意義。」

旭凱老師一邊說，一邊在黑板上寫下今天上課的重要結論：

1、時間是人生當中非常重要的資產，和非常寶貴的財富。

2、時間對於每個人都不一樣，因為每一個人的生命長度都不同，所以對於時間的追求，除了讓自己健康、活得久之外，更要增加可支配時間，用來累積自己想要的資源，完成自己想要的夢想。

3、認真思考自己想要的資源和夢想，不管是知識、興趣、親情或友情，才會讓時間放在最好的地方。

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