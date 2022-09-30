花旗台灣參與美國商會活動暢談ESG承諾。圖為花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻。（圖由花旗提供）

〔財經頻道／綜合報導〕過去兩年全球面臨前所未有的疫情衝擊，氣候變遷對世界的挑戰也逐年加劇。企業在後疫情時代的轉型和復原力受到關注，在永續面向的投入也逐漸受到更多的檢視。花旗銀行作為一個負責任的國際金融機構，在台灣和世界各地持續發揮金融核心影響力，為世界性的挑戰帶來解決方案。花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻日前受邀向超過50位美國商會的會員，分享花旗從總部到台灣的環境、社會和公司治理（Environmental, Social and Governance, ESG）策略目標與實踐，以及如何促成公私協力的夥伴關係。

花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻表示，「過去兩年，世界從對抗疫情中學習到的一件事，就是合作的重要性。不論是疫情或是氣候變遷，沒有任何一個國家、產業或公司可以單打獨鬥，更不可能置身事外。金融業作為引領經濟發展的重要產業，在推動永續發展和ESG上，扮演著舉足輕重的角色。花旗作為全球領先的國際性銀行，一直以來以強有力的夥伴關係、社群連結，與政府、客戶和公益夥伴一起帶動台灣社會與企業的ESG轉型。」

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莫兆鴻於活動中向台灣主要企業領袖，完整闡述花旗從集團到台灣實踐ESG的目標、策略與路徑圖。 莫兆鴻強調，花旗的永續之路，早在1997年花旗集團參與聯合國環境規劃署金融倡議（United Nations Environment Programme Finance Initiative）就已經展開，花旗集團也是提倡赤道原則的國際金融機構之一。2021年花旗集團總裁范潔恩（Jane Fraser）上任第一天，即宣布花旗集團目標於2050年前達成淨零碳排，包括2030年前達到自身營運的淨零排放。同時，花旗集團承諾2030年前達成一兆美元的永續融資，包括5,000億美元環境融資和5,000億美元社會融資。

至於台灣如何落實集團的ESG承諾？莫兆鴻從三個面向談花旗台灣的ESG策略與目標。第一，花旗台灣與集團的目標與策略一致，為達到一兆美元的承諾，花旗台灣致力於提供客戶ESG連結產品，如永續連結貸款，與客戶一起達成永續目標。第二，花旗遵循主管機關的法令與規範，從2019年即開始自主發行第三方稽核認證的永續報告書，並且於2021年升級ESG Taskforce，由董事會督導花旗的ESG策略執行。第三，花旗持續兌現對台灣的永續承諾，花旗基金會於2016年推動「邁向成功之路 Pathways to Progress」計畫，迄今已挹注超過新台幣7,000萬元，幫助超過1,000位年輕人成功進入職涯；今年花旗更與公益夥伴一同完成全台首例公益碳權專案，以創新的ESG作法首開業界先例。

活動的最後，與會者向莫兆鴻提問，除了主管機關的要求，還有什麼方法可以驅動企業響應ESG。莫兆鴻回應，遵循主管機關的法規是必須的，但若只是為了遵循法規，企業的永續之路無法長久，必須要搭配相應的獎勵措施。花旗在提供給客戶的永續金融產品中，加入獎勵的元素，若客戶達成ESG的目標，花旗便會提供折扣或回饋，驅動企業持續往永續的路上邁進。

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