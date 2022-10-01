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（中央社記者黃旭昇新北1日電）民進黨新北市長參選人林佳龍選辦今天表示，所提「海空雙港六星產業計畫」，掌握新北海空港優勢，具體擘畫未來產經政策，與新北市府推動的「六大產業區域」不同。

林佳龍選辦發言人李坤城今天下午透過新聞稿指出，林佳龍提出的產業計畫中，通盤考量台北港、基隆港、桃園機場的海空港口優勢；檢視現有產業需求及發展困境，具體擘畫未來新北產業經濟發展的政策。

他說，新北市府只重視土地開發導向，毫無能力解決產業面臨的問題、無能力規劃各區產業長期的發展，並未掌握智慧車及電動車產業、智慧城市、智慧生活產業等台灣資通訊產業優勢。

李坤城表示，國民黨新北市長參選人侯友宜團隊敢說新北市有卓越的經濟表現嗎？尤其，新北市府近期於各家媒體評比中，在6都競爭力吊車尾、經濟力也敬陪末座、侯友宜的施政滿意度更是連年下滑，成為衰退城市。

他說，林佳龍有整體政策願景，從「海空雙港六星產業計畫」，到昨天公布「新北高快速公路網」的立體化、優化，都是通盤考量新北產業條件、產業發展困境，並傾聽在地業者需求、徵詢專家學者建議後所提出產經政策。

對此，新北市政府經濟發展局長何怡明今天中午透過新聞稿表示，林佳龍選辦指新北產業用地不足、缺人力、廢棄物無處去、聯外交通有問題，是惡意誤導、扭曲。

何怡明指出，新北市府自民國108年起，推動工業區立體化與工業區都市更新策略，以及擴大新訂都市計畫，擴大五股區、泰山區楓江、樹林大柑園、林口工一、中和區灰瑤等地，新增產業用地，讓產業更蓬勃發展。

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林佳龍選辦所提「六星產業發展」，何怡明表示，與新北市推動中的六大產業區域分布架構近似；新北也放寬適用工業區立體化範圍至一般都市計畫工業區、產業專區；針對整體開發區大規模釋出產業用地案件，評估設置事業廢水處理廠，或協助業者依規定處理廢棄物污染問題。

經發局指出，創造用地空間，並推動招商一條龍；透過點、線、面發展6大產業核心區域，並將以「新北產業發展自治條例」為執行工具。另外，除製造研發產業，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後，也將振興活絡庶民經濟。（編輯：戴光育）1111001