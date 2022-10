史无前例的巨大洪灾正继续肆虐巴基斯坦。这场洪灾已造成1600多人死亡,数百万人流离失所,庄稼遭到破坏,近两百万房屋遭损毁,道路和其他基础设施被冲垮。

世界银行已批准了20亿美元的对巴援助,这是巴基斯坦迄今收到的最大一笔援助承诺。

巴基斯坦受灾之际,美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)呼吁巴基斯坦向中国寻求债务减免和重组,“以便巴基斯坦能够更快地从洪灾中恢复过来。”

这引发了中国外交部发言人汪文斌的严厉回应。

“中国政府已决定向巴方提供4亿元人民币的人道主义援助,中国民间也积极伸出援手。我们将继续为巴人民早日战胜灾情、重建家园提供力所能及的帮助,”他说。

王文斌接着说:“中巴两国在经济、金融领域开展了富有成效的合作,对此巴人民最有发言权。美方与其对中巴合作评头论足,不如为帮助巴人民做些实实在在的事。”

汪文斌误导性的话题转移未能正面回答布林肯提出的关于巴基斯坦对华债务的问题。此外,他的上述答复也回避了美国对巴方提供大量救灾援助的相关事实。

首先,巴基斯坦此次洪灾中所受损失约为300亿美元——正好相当于该国对华债务的数额。

据彭博社(Bloomberg News)报道,巴基斯坦对华债务额约占该国外债总额的三分之一。《财富》(Fortune)杂志表示,其中一些债务被捆绑在“不透明”的紧急贷款项目中。

《财富》杂志援引“援助数据”(AidData)研究所的资料报道说,作为世界最大双边贷款提供方的中国已向负债累累的斯里兰卡、巴基斯坦和阿根廷提供了总计328亿美元的紧急贷款。 “援助数据” 是美国杨百翰大学、美国威廉玛丽学院和非盈利组织“发展门户”(Development Gateway)之间的合作项目。

《财富》杂志援引英国《金融时报》(Financial Times)的一份报告称,这些贷款在很大程度上是被用于防止这些国家在“一带一路”相关项目上出现拖欠或违约。“一带一路”是中国国家主席习近平发起的总值约为1万亿美元的大型贸易和外交项目。通过此项庞大的行动倡议,中国主要在欧亚大陆和非洲投资巨额基础设施建设项目。该报告说,中国正成为由西方领导的国际货币基金组织(IMF)的新兴竞争对手。

《财富》杂志报道说:

“研究人员发现,中国的大部分海外贷款——约60%——现在流向了目前深陷债务困境或面临债务困境高风险的低收入国家。北京转向倚重短期救援贷款突显其作为最后关头紧急贷款人的作用日益增强,这使其成为西方支持的国际货币基金组织(IMF)之外的替代选择。

“专家们对接下来会发生什么表示担忧,因为许多从中国获得贷款的国家在这个通胀和气候变化的时代正面临非同寻常的债务危机。”

中国对“一带一路”旗舰项目“中巴经济走廊”(CPEC)所承诺的投资已价值620亿美元。

美国之音(VOA)的姊妹新闻机构自由欧洲电台/自由电台(RFE/RL)8月间报道说,“巴基斯坦的一些(“一带一路”)项目的可行性已被打上问号。”

这当中包括中国正在瓜达尔建设的一个深海港口。2017年,中国与巴基斯坦就瓜达尔港签署一份为期40年的租赁协议。但是,瓜达尔的中国渔船对当地渔民的生存构成的冲击促发当地民众的抗议。

有评论人士对英国《金融时报》说,中国的救援贷款只会让债台高筑的国家雪上加霜。

“我认为这些(中国的救援贷款)是解决危机的一个主要障碍,”前国际货币基金组织高级经济学家加布里埃尔·斯特恩(Gabriel Sterne)告诉《金融时报》。 “有人怀疑,有些国家寻求这种贷款是为了避免向国际货币基金组织求助,因为国际货币基金组织会要求进行痛苦的改革。”

今年5月,七国集团(G7)呼吁中国为帮助“面临债务可持续性挑战的低收入国家”做出“建设性的贡献”。

与此同时,美国也正在做出一些贡献。

布林肯最近宣布,美国将向巴基斯坦额外提供一千万美元的粮食安全援助。此前,美国已为巴基斯坦洪灾相关的人道主义援助筹集了5600万美元。

Blinken noted that the U.S. has “been able to send about 17 planes full of supplies, like food and materials to build shelters, tents, tarps.”

布林肯指出:“我们已经能够派出大约17架装满食品和材料等物资的飞机,用来建造避难所、帐篷等等。”

美国国际发展署(USAID)成立了一个灾难援助响应小组(DART),专门“领导美国政府对巴基斯坦的人道主义救援工作”。自8月12日至今,美国国际发展署已向巴基斯坦提供五千多万美元的援助。

美国国际发展署说:“美国是巴基斯坦最大的人道主义捐赠方。”

“自2009年以来,美国政府已承诺向巴基斯坦提供超过50亿美元的民事援助,以及超过10亿美元的紧急人道主义援助,” 美国驻巴基斯坦使领馆网站报告说。

“美国还向巴基斯坦捐赠了6100多万剂疫苗,此外还提供了价值7800多万美元的直接和实物捐赠,以帮助巴基斯坦应对COVID-19大流行病。”

值得注意的一点是:“美国对巴基斯坦的援助总是以赠款的形式提供,这不会增加巴基斯坦的债务负担或加重其收支平衡方面的挑战。”

中国官方经常试图贬低或歪曲美国对发展中国家的援助。

中国外交官经常在国内社交媒体以及被中国政府在其境内封杀的国外社交媒体上发布缺乏严谨性甚至直接扭曲事实的图文,试图勾勒北京想让世界相信的叙事:北京只行善,美国只做恶。

(同时请参阅美国之音《揭谎频道》本篇文章的英文版。)