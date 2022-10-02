一名30歲女子飲用自製蔬菜汁後中毒險死

為了減肥及排毒，近年不少人都會選擇飲蔬菜汁，惟處理不當恐危及性命。內地一名30歲女子早前因參考食譜飲用自製蔬菜汁，及後竟出現呼吸困難等症狀，結果證實是亞硝酸鹽中毒，因為1個原因令蔬菜變劇毒，險致命。

為減肥自製蔬菜汁

綜合內地媒體報道，女事主佳佳（化名）身高約1.65米，體重維持約54公斤，早前因中秋節期間多次聚餐及吃月餅，導致體重增加，於是嘗試網上流傳的自製「減肥汁」食譜，將西芹和青瓜榨成混合蔬菜汁，飲用後便將剩餘的放入雪櫃。

3天過後，佳佳想起雪櫃內還有蔬菜汁，於是取出來一飲而盡，未料其後開始面色蒼白、全身浮腫，甚至出現呼吸困難、口唇發紫、指甲發青等症狀，隨即緊急入院急救，證實是亞硝酸鹽中毒，所幸經洗胃、導瀉等治療後，情況已無大礙。

飯餸忌放置太久

浙江大醫院急診科主任陸遠強表示，以往經常有病人因進食隔夜飯餸，或未醃製好的泡菜鹹菜等而導致亞硝酸鹽中毒，強調當中主因並非「蔬菜」，而在於「放置時間太長」，並建議民眾蔬菜汁及果汁要即榨即飲。

他續指，生菜、西芹、香椿等常見蔬菜，本身含有一定份量的硝酸鹽，榨成汁後若放置太久，便會在細菌的作用下轉化為亞硝酸鹽，屬劇毒物質，中毒潛伏期只約1至3小時，成人攝入3克即可致死。而亞硝酸鹽亦可轉化為亞硝胺，引起食道癌、胃癌、肝癌和結直腸癌等。

硝酸鹽本身沒有毒性

根據本港食安中心資料，硝酸鹽廣泛存在於大自然中，可在土壤、水及食物中找到，是植物生長發育的重要營養素。硝酸鹽可自然地和在細菌促進下被轉化為亞硝酸鹽。在人體腸道內，硝酸鹽亦會被代謝為亞硝酸鹽。除了蔬菜之外，人體還會通過許多其他食物攝入硝酸鹽及亞硝酸鹽，例如水及火腿、香腸等加工肉類。

硝酸鹽本身沒有毒性，但其代謝物亞硝酸鹽卻可令血液中的血紅蛋白氧化，因而無法在人體內運送氧氣，令患者的嘴唇和皮膚發紫，引致正鐵血紅蛋白血症。嬰兒會較容易出現此症，被稱為「藍嬰綜合症」，原因是嬰兒的消化系統尚未成熟，導致硝酸鹽在細菌增生下轉化為亞硝酸鹽。

6種蔬菜硝酸鹽含量較高

食安中心指，一般而言，葉菜類蔬菜的硝酸鹽含量較高，而根莖類蔬菜及球莖類蔬菜的硝酸鹽含量則相對較低。至於蔬菜的亞硝酸鹽平均含量通常很低。以下為6種硝酸鹽含量較高的蔬菜：

菠菜（圖片來源：iStock）

甜菜根（圖片來源：iStock）

白蘿蔔（圖片來源：iStock）

莧菜（圖片來源：iStock）

白菜（圖片來源：iStock）

西生菜（圖片來源：iStock）

6種蔬菜硝酸鹽含量較低

食安中心指，在日常生活，由於硝酸鹽可溶於水，因此可透過清洗和削皮減少蔬菜中已存在的硝酸鹽，並建議不要隔夜進食，因煮熟的蔬菜容易被細菌污染，將蔬菜中的硝酸鹽分解而產生亞硝酸鹽，對人體產生影響。以下為6種硝酸鹽含量較低的蔬菜：

碗豆（圖片來源：iStock）

番茄（圖片來源：iStock）

椰菜花（圖片來源：iStock）

青瓜（圖片來源：iStock）

茄子（圖片來源：iStock）

西蘭花（圖片來源：iStock）

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