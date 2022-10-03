後疫情時代，戴口罩儼然是日常生活必要配備，因此雙眸的健康明亮神采，成為臉部五官中的關鍵重點。想要在茫茫人海之中更「吸睛」，就靠2022推出的眼部保養新品來達成。

by Chiao Hung - 2022/10/03 更新

2022眼部保養新品推薦

眼睛，最能透露出「少女感」的部位，也是最能體現一個人氣質，決定一個人整體顏值。但相較於其他部位肌膚，眼周特別細薄而脆弱，由於缺少足夠的天然油脂，眼睛周圍的肌膚往往容易缺水。通常缺水的肌膚會呈現黯沉、甚至脫皮，同時也會受到年齡、季節性過敏、疲憊程度或長時間待在辦公室與飛機等乾燥環境的影響，因此不少品牌都會推出針對眼周的專門保養品以及眼霜。

眼霜

嬌蘭蘭鑽極萃氧生眼唇霜

嬌蘭蘭鑽極萃氧生眼唇霜主視覺。

嬌蘭針對蘭花研究已超過15年，今年再從兩種新發現的蘭花(原赤箭蘭與流蘇石斛)根部研發出驚人賦活功效，推出全新「極萃氧生眼唇霜」。

嬌蘭蘭鑽極萃氧生眼唇霜20ml(含蘭鑽精瓷緊緻按摩儀)，NT11,800、蘭鑽極萃氧生眼唇霜補充瓶20ml，NT10,400

這次最特別的是製作時運用了高壓，使質地變成極微小的奈米液滴，讓活性成份與肌膚的交互作用更顯著，同時擦起來也更輕盈，讓眼周不會感到黏膩厚重。為了讓眼周瞬間明亮，配方中還含有鑽石粉末與珍珠，鑽石粉末可折射光線，有助於提亮眼周。珍珠可多重反射光線，有助於從視覺上修飾黑眼圈。

嬌蘭蘭鑽極萃氧生眼唇霜內附蘭鑽精瓷緊緻按摩儀，保養時可用來按摩眼周與唇周。

嬌蘭還特別附上一款黑色陶瓷按摩工具「蘭鑽精瓷緊緻按摩儀」具有圓潤的形狀，可深層精準地按摩眼周區域和表情紋，幫助眼周保養。

THREE平衡凝萃眼唇霜

THREE平衡凝萃眼唇霜添加富含皂苷的人蔘萃取精華、具有溫熱及刺激感辛香的暖薑精油。

現代人過度使用3Ｃ，容易造成眼周肌肉僵硬，今年特別使用根莖植物成份。因為THREE認為「根莖」直接連結著大地吸收大自然養分，是堅韌的生命根源，所以這次運用用過去未曾為使用的高麗人蔘根部及人蔘，再加上在日本廣泛認為具有健康益處香料的薑，推出平衡凝萃眼唇霜。一方面以珍貴植物精華，改善因為乾燥導致的細紋。

藉由按摩可將THREE平衡凝萃眼唇霜奢華潤澤注入眼周。20g，NT2,850

另一方面並強調使用時要藉由「按摩」舒緩眼周，徹底發揮根莖成份的優點。為了能夠實現按摩的舒適感受，質地上也運用古布阿蘇樹果脂、乳油木果脂等植物油脂的保水性，以水潤質感療癒肌膚，細膩奢潤的質地平滑柔順地融化於肌膚，充分潤澤每一吋肌膚。

寶拉珍選C5全能撫紋亮眼霜

寶拉珍選C5全能撫紋亮眼霜15ml，NT1,350

寶拉珍選今年眼部保養新品-C5全能撫紋亮眼霜，主打添加三重維他命C與複合修護配方，包括水溶性及脂溶性成份，像是複合雙胜肽、玻尿酸、萃取自薑的修護成份「花薑酮」等等，由內而外分層作用，堪稱專為3C族群打造的「3C眼霜」。精準鎖定多種常見的眼周困擾，幫助提亮眼周暗沉、撫平惱人細紋、全方位呵護脆弱的眼周肌膚。

雅詩蘭黛特潤全能修護亮眼霜

雅詩蘭黛特潤全能修護亮眼霜與特潤超導全方位修護露情境圖。

雅詩蘭黛推出升級版的「小棕眼」特潤全能修護亮眼霜，運用來自特潤超導修護系列的最新科技與更新配方，更聚焦在黑眼圈困擾。以獨家「黑眼圈阻斷科技FR-Defense™」對外防禦，搭配首次添加的小棕瓶裡的「年輕關鍵科技 Chronolux™ Power Signal Technology」與濃縮修護精粹、高效抗老維他命E成份加強對內修護，完整360°全方位呵護眼周。

雅詩蘭黛特潤全能修護亮眼霜15ml，NT2,750

質地也延續備受喜愛的輕盈凝霜感，同時不只眼下，也為上眼皮、內眼頭、外眼角帶來全方位眼周修護，有效淡化揉眼睛或卸妝摩擦造成的色素型咖啡色黑眼圈或熬夜敏感導致的青紫色黑眼圈，擊退眼部初老跡象。

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伊麗莎白雅頓時空彈力3D FIT緊緻眼霜

伊麗莎白雅頓時空彈力3D FIT緊容眼霜15ml，NT2,400

時空彈力3D FIT緊緻眼霜和雅頓膠囊家族同為時空彈力保養系列，今年升級推出。和第一代相比，內含五倍分子釘為肌膚補充能量，加上抗老「3D FIT三重緊緻技術」，使用包括胜肽、雪絨花精萃、維生素B3複方、紅海藻等成份，幫助眼周肌膚在短短兩週內更加緊緻和年輕。

RéVive全效舒護防禦眼霜SPF30

RéVive全效術後晚霜、全效舒護防禦眼霜SPF30情境圖。

RéVive看準醫美術後保養需求，以及深受敏感困擾的人，推出全新「全效舒護保養系列」品項包括：全效術後晚霜、全效舒護防禦眼霜 SPF30，提出專屬肌膚的舒適圈保養，透過高規植萃配方為肌膚打造健康平衡，零香精、零酒精、零人工色素、零礦物油為肌膚帶來清爽滋潤高效修護，縮短醫美術後恢復期、加強肌膚保護力。

RéVive全效舒護防禦眼霜SPF30/PA+++15ml，NT6,200

其中眼霜含有「益生健膚複合因子」幫助肌膚健康，並運用品牌獨家配方「專利更新蛋白」加強修復，更添加保養界愛將「菸鹼醯胺(維生素B3)」幫助舒緩、微分子醣基海藻糖來保濕等等。比較特別的是因為有防曬係數，加上以礦物原色作為遮瑕基底，等於有潤色功能，建議白天使用。

雪肌精漾活黑酵母精萃亮眼霜

雪肌精漾活黑酵母精萃亮眼霜15g，NT1,350

高絲去年推出訴求「為疲憊肌膚充電」的雪肌精漾活黑酵母精萃大受歡迎， 而根據日本高絲調查顯示整臉當中最感疲憊的部位，有七成的人認為是在眼部，也有約有七成的人有感因疲勞而造成肌膚狀態的改變，尤其是眼部造成的肌膚疲勞。

因此雪肌精今年推出漾活黑酵母精萃亮眼霜 ，除了延續充電概念，更提升眼周肌膚的潤澤，添加歐錦葵、洋蔷薇花等成份復甦疲憊乾燥眼部肌膚，恢復活力彈潤的透亮雙眼。

蘭蔻絕對完美黃金玫瑰修護眼霜

蘭蔻絕對完美黃金玫瑰修護眼霜情境圖。

全新絕對完美黃金玫瑰修護眼霜，2022挾帶過去的傳奇口碑升級上市。配方中最關鍵的就是運用蘭蔻ABSOLUE絕對完美系列的永生科技，凝聚濃度高達99.9%的獨家專利「四季玫瑰™」珍貴再生分子，擁有非凡修護能量。

蘭蔻絕對完美黃金玫瑰修護眼霜20ml，NT6,000。

再搭配咖啡因、七葉樹萃取、維他命C醣苷、玻尿酸等成份提升眼周肌膚水潤彈力、撫平細紋。還有同系列的「黃金玫瑰瞬效複方」，讓取自頂級黑鑽玫瑰、大馬士革晨露玫瑰、普羅旺斯千葉玫瑰等三大珍稀玫瑰的能量，從肌底到表皮層層修護肌膚，帶來更精準有感的抗老效果，讓眼周肌膚持續展現亮眼活力。

蘭蔻絕對完美黃金玫瑰修護眼霜質地。

絕對完美黃金玫瑰修護眼霜在質地上也極具巧思，宛如頂級乳霜的絲滑綿密質感，接觸眼周肌膚瞬間卻能一抹瞬化，轉化為極親膚、秒吸收的輕潤精華乳質地，讓細嫩眼周肌膚立即獲得滿滿能量滋養，感受柔潤卻毫不黏膩的溫柔包覆感。

NARS裸光賦活亮眼晶萃

NARS裸光賦活亮眼晶萃情境圖。

NARS裸光保養系列2022年全新升級上市，其中這款「光圈眼霜」採用NARS首創水感彈力凝霜，蘊含玻尿酸微晶球分子，飽水質地輕盈喚醒眼周肌膚、煥回活力眼部線條。

NARS裸光賦活亮眼晶萃15ml，NT2,100。

加上升級關鍵成份「LRC聚光保濕複合物」提升修護力、使眼周肌膚細緻豐盈，並添加長效光采複合物提亮眼周，使雙眸電力強度再升級。

提提研冰萃奇蹟耀眼系列

提提研推出年度新品-冰萃奇蹟耀眼系列，先導入、再封存，顛覆眼周保養觀念。

提提研結合面膜保養的高效能，與瑞士的創新活性物研發中心合作，針對眼周肌膚推出眼膜＋眼霜「先導入、再封存」的新型態眼周保養對策-冰萃奇蹟耀眼系列。來自瑞士冰川的冰甦精萃，搭配獨特的全罩式生物纖維眼膜，讓有效成分在15分鐘內發揮效用，再用眼霜封存。

提提研冰萃奇蹟耀眼霜，瓶器採真空按壓設計，能好好保存有效成份，無須額外的挖勺。

冰萃奇蹟耀眼系列包含：冰萃奇蹟耀眼膜、冰萃奇蹟耀眼霜。保養時先以眼膜高效導入精華，眼膜採用獨特眼罩式設計，頂級生物纖維布膜零死角注入10ml高效精華，短短15分鐘即可改善乾燥、修護肌膚。接著再以質地輕盈、延展性絕佳的冰萃奇蹟耀眼霜封存。

KIEHL’S契爾氏超進化全能新生超級眼霜

KIEHL’S契爾氏超進化全能新生超級眼霜情境圖。

KIEHL’S契爾氏認為眼部肌膚保養不能只著重眼下細紋，應該更全面擴及到「眼周老化」，因此推出全新「超進化全能新生超級眼霜」，主攻找回眼周的澎潤與緊緻。

KIEHL’S契爾氏超進化全能新生超級眼霜14ml，NT2,000

這次質地特地研發60%少油配方，輕盈凝乳質地塗抹起來不怕厚重黏膩。其中關鍵成份包括高濃度普拉斯鏈，搭配雙重胜肽與高濃度咖啡因萃取、山桑子萃取等等，幫助淡化全眼紋路、促進眼周肌膚代謝，全方位有感加強肌膚的緊緻和豐潤。

YSL極效活萃仙人掌眼部精華乳

YSL極效活萃仙人掌眼部精華乳形象圖。

YSL以超級植物「夜光仙人掌」推出的PURE SHOTS極效活萃系列一上市，就在各大美容論壇掀起熱烈討論，更贏得無數好評。2022年重磅推出系列新成員-仙人掌眼部精華乳(又稱YSL電眼精華)。

YSL極效活萃仙人掌眼部精華乳20ml，NT2,800

清爽的精華乳質地中有94%為天然成份，並透過獨家輕盈轉化科技將高濃度精華油以水凝方式包覆，一抹即刻由乳液質地幻化為輕盈水感精華，瞬間為疲憊雙眼急速充電。成份中強調添加天然茶多酚萃取，幫助立體輪廓，並搭配有機巴西翡翠咖啡精華淡化眼周瑕疵，最重要的還有濃萃仙人掌精華油，加速肌膚修護、抵抗老廢氧化造成的暗沈。讓雙眼變得更有神、更明亮、更年輕。

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倩碧天才超緊無痕眼霜

倩碧天才超緊無痕眼霜情境照。

倩碧眼部保養新品「天才眼霜」天才超緊無痕眼霜，主打由皮膚科醫師研發，100%無香精香料，並且透過1200次敏感性測試，希望盡可能讓更多肌膚類型都能安心使用。

倩碧天才超緊無痕眼霜15ml，NT2,100

眼霜特別針對眼周三大初老現象，包括彈性疲乏、水分流失、細紋皺褶所設計，因此以激光胜肽複合物™撐起眼周肌膚緊、澎、嫩，還有豨簽草萃取幫助強韌眼周支撐結構、使眼周肌膚更平滑緊致，加上微分子玻尿酸水潤飽滿眼周肌膚，一瓶就讓雙眼有神發光。

眼部精華

蘭蔻超未來肌因冰珠亮眼粹

蘭蔻超未來肌因冰珠亮眼粹情境圖。

蘭蔻全球實驗室調查，難纏的黑眼圈是讓現代女性眼神疲倦顯老、雙眼無神的最常見主因，因此2022推出「超未來肌因冰珠亮眼粹」升級版，主打針對黑眼圈困擾設計，以亮眼兩大核心成分搭配獨創冰珠設計。

蘭蔻超未來肌因冰珠亮眼粹20ml，NT2,800。

其中一個就是將蘭蔻小黑瓶也有獨家專利活性粹取注入亮眼粹當中，七大益生菌+益生質深入修護眼周肌底，全面強化眼周肌膚對外防護屏障。另一個「亮眼修護複方」結合咖啡因、七葉樹萃取、維他命C醣苷、玻尿酸等等，讓眼周肌膚緊實、明亮水潤有彈力，一次讓黑眼圈、暗沉、泡泡眼、乾燥細紋等問題迎刃而解。

蘭蔻超未來肌因冰珠亮眼粹使用示意。

貼心的還有以親膚白鋼材質打造的冰珠，搭載專利彈力按摩球設計，零死角貼合眼部肌膚，每次使用時都可順便按摩眼周肌膚，冰冰涼涼的沁涼效果，瞬間舒緩眼周超有感。

Odile歐蒂蔻24H亮眼拉提精華

Odile歐蒂蔻24H亮眼拉提精華形象圖。

因應現代人環境壓力和過度使用3C的問題，Odile歐蒂蔻24H亮眼拉提精華採用「EyePro 3X Complex 3倍亮眼複合精粹」，由植萃紅景天、甜菜根鹼、啤酒酵母精萃組合而成，結合咖啡因共效作用，主打抗皺緊實，並預防泡泡眼。同時搭配水解植物蛋白、玻尿酸與燕麥蛋白等等，強化眼周保濕。

Odile歐蒂蔻24H亮眼拉提精華15ml，NT1,800。

建議使用時可搭配眼周肌膚輕輕畫圓按摩，適時放鬆眼周肌肉。也可以每週一次當成晚安眼膜使用，厚敷睡覺留至隔天，效果更佳。

香緹卡五月玫瑰花妍亮眼微晶萃

香緹卡五月玫瑰花妍亮眼微晶萃形象圖。

遠距辦公、線上開會成為日常，使得觀看電腦、手機螢幕等時間更加長。最為脆弱的眼周肌膚更因此疲憊不堪，造成眼下暗沉、細紋、浮腫等問題層出不窮。香緹卡全新獻上「桃花筆」五月玫瑰花妍亮眼微晶萃，一抹釋放疲憊眼周，緊緻晶亮雙眸，桃花立刻朵朵綻放。

香緹卡五月玫瑰花妍亮眼微晶萃15ml，NT5,200。

五月玫瑰花妍亮眼微晶萃以源自法國格拉斯山的五月玫瑰為主成份，富含維他命C，有效保濕也為配方增添獨特的天然玫瑰香氣。同時香緹卡實驗室以卓越的微液化技術，在不添加界面活性劑的情況下，揉合逾十億滴精純完美玫瑰奈米膠囊精華油，當晶萃按摩至肌膚時，會釋放出大量的水份及活性配方，絲滑凝乳質地完整修護失衡的肌膚；搭配上高達89.4%的天然植萃，如洋甘菊萃取、合歡樹萃取、海藻緊膚複合物…等天然植萃，能加強平滑肌膚，不造成嬌嫩眼周肌膚過度滋潤與肉芽困擾。開口處並設計有搭配貼合眼周輪廓的鋅合金筆頭，邊按摩邊導入，讓玫瑰精華能量深入肌底，同時為眼周釋壓，打造睛亮大眼。

綠藤生機澄澈眼部雙精華

綠藤生機澄澈眼部雙精華2022 全新升級30ml，NT1,980。

綠藤生機澄澈眼部雙精華通過德韓雙重權威敏感性測試。使用前搖晃五秒讓油水混合成金黃色，抽出滴管按壓清空、再吸取精華滴在手心。

綠藤生機澄澈眼部雙精華選在今年進階升級，活性密度提升至40%+，更以特殊油水分層的型態，突破傳統眼霜限制。一方面借鏡藻類在極端環境中演化出的自我修護機制，使用庇里牛斯山湖泊特有的「澄澈湖藻及高山湖藻」成為明亮眼周的解答。另外野從耐旱植物遇水復甦獲得靈感，以親膚的海藻糖為眼周構築涵水薄膜，不僅減去負擔、更強化眼周肌膚。

KORRES希臘優格亮眼精粹

KORRES希臘優格亮眼精粹15ml，NT990。

KORRES研發團隊耗時多年研究終於推出優格系列的首支眼部護理產品-希臘優格亮眼精粹。延續著系列中最主要的益生菌配方，還多加入咖啡因萃取，幫助穩定眼周肌膚，還透過咖啡因萃取改善泡泡眼困擾。滾珠式的設計能夠方便按摩眼周，減緩疲憊感。

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SK-II光蘊環采眼部精華

SK-II 首次推出專攻「眼周暗沉」的高眼部精華，主打讓下眼周肌膚透亮緊緻。因為透過廣泛研究，SK-II提出下眼周肌膚最令人在意的問題：膚色暗沉，乾燥和污染導致皮膚變粗變薄，以及日常壓力致使血液循環不良。

SK-II 光蘊環采眼部精華單品圖。

今年推出的光蘊環采眼部精華，配方蘊含SK-II經典PITERA™，以及超肌因光蘊技術(GenOptics Aura Technology)，更添加全新清眸雙重複合成份(GenOptics Under Eye Dual Complex)，能維持肌膚健康的代謝，轉向透亮，進而淡化暗沉。膚色變得透亮的同時，進一步加強肌膚的緊實與柔嫩，同時改善並維持眼周內部肌膚的保濕水潤。

SK-II光蘊環采眼部精華20ml，NT4,700。

特別的是，精華內部頂端採用陶瓷滾珠設計，能「零摩擦」按摩眼部肌膚，幫助改善循環，涼感降溫，用起來特別舒服。

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CHANEL香奈兒奢華金燦賦活亮眼精萃

CHANEL香奈兒奢華金燦賦活亮眼精萃情境圖。

「金燦賦活亮眼精萃」是香奈兒奢華金燦系列的最新作品，此系列主打頂級保養哲學，提供極致奢華的體驗完美結合感官享受與卓越成效，是主打抗老的頂級保養系列。

CHANEL香奈兒奢華金燦賦活亮眼精萃15ml，NT8,400

亮眼精萃富含系列的核心天然成份-五月梵尼蘭精萃PFA，萃取自馬達加斯加的五月梵尼蘭，提供修護能量。搭配黃金麒麟草能使肌膚豐潤澎彈，恢復眼周緊緻彈力。質地上偏向輕盈細緻的水凝乳，一抹舒心療癒，無香味的純粹配方塗抹後立即化開融於肌膚，毫無黏膩殘留感，讓眼周肌膚倍感舒適。

伊麗莎白雅頓艾地苯高效抗皺活膚眼部精華2.0

伊麗莎白雅頓PREVAGE™艾地苯高效抗皺活膚眼部精華2.0全新升級。

繼精華液之後，伊麗莎白雅頓PREVAGE™艾地苯系列今年升級目標瞄準了「高效抗皺活膚眼部精華2.0」。除了原有的抗老成份艾地苯之外，還有抵禦環境傷害的麥角硫因、維他命Ｅ；淡化並抹平眼周老化跡象的美白肽、山楂和茉莉萃取物；最後是可使肌膚明亮的牡丹花瓣萃取物，五種成份相互搭配涵蓋了防護與修護，全方位改善眼周瑕疵。

伊麗莎白雅頓艾地苯高效抗皺活膚眼部精華2.0 20ml，NT3,400

伊麗莎白雅頓「眼部小橘燈2.0」艾地苯高效抗皺活膚眼部精華2.0，透過冰感金屬按摩頭輕輕按摩，肌膚立即感受涼爽舒適。

頂端更透過冰感金屬按摩頭讓眼周感受涼爽舒適，以獨創的傾斜角度可以零死角按摩眼周，幫助放鬆疲憊雙眼。

L’OCCITANE歐舒丹光萃肌活亮眼修護露

L’OCCITANE歐舒丹光萃肌活露與光萃肌活亮眼修護露。

L’OCCITANE歐舒丹2020年首創推出眼部專用前導精華「亮眼星光瓶」光萃肌活亮眼修護露，今年再升級。不僅多注入10倍蠟菊精華油，並且和去年升級的星光瓶一樣，運用擬生態萃取技術自科西嘉島有機蠟菊取得深具舒緩力的「蠟菊超導舒緩精萃」，以減少肌膚中的壓力訊息傳遞因子，讓眼部肌膚免於壓力傷害而受損。

L’OCCITANE歐舒丹光萃肌活亮眼修護露15ml，NT2,300

裡頭一樣蘊含1,600顆光微導晶球封存不凋花蠟菊、千日菊精萃的活性，結合「亮眼修護活力因子」，層層滲透、緩釋肌膚吸收時間，持續地呵護脆弱眼周肌膚。

Aesop瑩澈眼部精華

Aesop瑩澈眼部精華情境圖。

睽違17年，Aesop再度推出眼部保養產品－瑩澈眼部精華，主打為眼周肌膚補充豐富的超級食物。我們每天眨眼約莫10,000次，眼周也是化妝中拉扯肌膚次數最多的地方，加上日常生活中的用眼過度容易造成眼睛疲勞與眼周肌膚的受損，因此眼部周圍的肌膚更需要悉心呵護。

瑩澈眼部精華是Aesop臉部肌膚調理+系列新成員-瑩澈眼部精華，只要有這個「+」字就代表內含許多維他命成份。

為了改善肌膚缺水問題，瑩澈眼部精華選用了多種高濃度維他命成份，包含維他命B3、B5、C、E，各自的功效配合協同作用，提供持久的修護與滋養。靠著肌膚本身的運作機制與智慧，眼周肌膚會自己吃進當下需要的維他命以補足營養，保持在最佳的健康狀態。

此外，這款產品裡的溝鹿角菜萃取，是Aesop第一次使用的成份，擁有強大的補水與鎖水能力，並內含多醣體可以幫助提升肌膚的柔軟度與彈性，非常適合在意細紋的人。

Aesop瑩澈眼部精華兼具補水與鎖水成份，採用滴管設計。15ml，NT2,950。

瑩澈眼部精華當中還有萃取自大西洋雪松和乳香的精油成份，擁有卓越的舒緩特性，揉合了杜松果油賦予這款精華溫暖美好的木質樹脂香氣。瑩澈眼部精華適合大多數肌膚類型，產品充滿完整的眼周所需營養成份，但輕盈的質地可被肌膚迅速吸收，擦起來不黏膩、無負擔。

Elemental Herbology亮眼精粹冰珠

Elemental Herbology亮眼精粹冰珠情境圖。

創立於英國倫敦的護膚品牌Elemental Herbology擁有別具特色的「五行元素」護膚理念，源自創辦人Kristy Cimesa融會西方芳療概念以及東方針灸與傳統草藥學的深厚背景， 打造出「木、火、土、金、水」五個產品類別，對應現代生活的肌膚保養需求。2022年全新上市的亮眼精粹冰珠就是「土」類別的最新產品，「土」呼應大地的運行變化與平衡和諧，如同大自然中植物吸收大地運化所產生的養分，結出豐盛果實。在東方中醫觀點中，「土」對應脾胃，負責營養消化吸收與傳輸。應用於肌膚保養對策，即是加強輸送營養、給予肌膚足夠養分，改善黯淡無光與色斑現象，讓肌膚更加明亮。

Elemental Herbology亮眼精粹冰珠15ml，NT2,400

Elemental Herbology 亮眼精粹冰珠本身質地輕盈沁涼，內含Meiview™耐鹽植物共生菌萃取、維生素C、KombuchkaTM紅茶酵素明亮煥膚配方、菸鹼醯胺(維他命 B3)等成份可提亮、滋潤並緊緻眼周。貼心的按摩冰珠設計，使用時加強眼周按摩。特別推薦給泡泡浮腫且疲勞的雙眼，與在意眼周暗沉、想要改善黑眼圈的使用者。

COVERMARK激活亮眼抗皺精萃

COVERMARK激活亮眼抗皺精萃20g，NT1,900

COVERMARK依據成熟女性希望能改善眼周肌膚皺紋的需求，開發出獨家技術「複合型視黃醇系統」及專利成份「粗糠柴萃取物」，推出激活亮眼抗皺精萃。這次使用的透過獨家技術「複合型視黃醇系統」，是將水性成份「粗糠柴萃取物」與油性成份「視黃醇」層層交疊，實現完美的滲透力，將美容保養成份順利送進角質層後慢慢釋放，讓美容成份發揮最大效用，維持眼周彈潤飽滿的狀態，讓眼周恢復活力、降低視覺年齡。還特別針對揉眼或眨眼引發的肌膚摩擦，添加「朝鮮薊葉萃取物」，抑止降低摩擦導致肌膚脆弱。

2022眼部保養新品推薦參考價錢 嬌蘭蘭鑽極萃氧生眼唇霜20ml(含蘭鑽精瓷緊緻按摩儀)，NT11,800、蘭鑽極萃氧生眼唇霜補充瓶20ml，NT10,400

THREE平衡凝萃眼唇霜20g，NT2,850

寶拉珍選C5全能撫紋亮眼霜15ml，NT1,350

雅詩蘭黛特潤全能修護亮眼霜15ml，NT2,750

伊麗莎白雅頓時空彈力3D FIT緊容眼霜15ml，NT2,400

RéVive全效舒護防禦眼霜SPF30/PA+++15ml，NT6,200

雪肌精漾活黑酵母精萃亮眼霜15g，NT1,350

蘭蔻絕對完美黃金玫瑰修護眼霜20ml，NT6,000

NARS裸光賦活亮眼晶萃15ml，NT2,100

提提研冰萃奇蹟耀眼膜，NT120

提提研冰萃奇蹟耀眼霜15ml，NT1,200

Kiehl’s契爾氏超進化全能新生超級眼霜14ml，NT2,000

YSL極效活萃仙人掌眼部精華乳20ml，NT2,800

倩碧天才超緊無痕眼霜15ml，NT2,100

蘭蔻超未來肌因冰珠亮眼粹20ml，NT2,800

Odile歐蒂蔻24H亮眼拉提精華15ml，NT1,800

香緹卡五月玫瑰花妍亮眼微晶萃15ml，NT5,200

綠藤生機澄澈眼部雙精華2022 全新升級30ml，NT1,980

KORRES希臘優格亮眼精粹15ml，NT990

SK-II光蘊環采眼部精華20ml，NT4,700

CHANEL香奈兒奢華金燦賦活亮眼精萃15ml，NT8,400

伊麗莎白雅頓艾地苯高效抗皺活膚眼部精華2.0 20ml，NT3,400

L’OCCITANE光萃肌活亮眼修護露15ml，NT2,300

Aesop瑩澈眼部精華15ml，NT2,950

Elemental Herbology亮眼精粹冰珠15ml，NT2,400

COVERMARK激活亮眼抗皺精萃20g，NT1,900

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免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。