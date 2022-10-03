【民眾網綜合報導】

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海洋環境飽受塑膠汙染威脅，每年有數以萬計的塑膠流入海洋，造成海洋生物生命受威脅，為了呼籲海洋保育重要性，IKEA以海洋是我家的設計概念推出全新BLÅVINGAD海洋系列，首次採用廢棄海洋塑料製作商品，打造抱枕、寢織品、玩偶、背包與收納袋等家飾品，不僅為生活增加樂趣，也邀請大小朋友從玩樂中認識海洋環境永續！ BLÅVINGAD海洋系列已於全台IKEA門市上市，最環保可愛的海洋商品，就在IKEA等你帶走！更多商品詳細資訊請見IKEA官網 ( www.IKEA.com.tw)。

鯊鯊海洋好友報到！環保又萌感十足玩偶 好想通通帶回家！

10月4日是世界動物日，而海洋保育議題刻不容緩，根據IKEA研究調查發現，4~14歲的孩童們就已經開始在意海洋污染的議題，尤其擔心最喜歡的鯨豚誤吃海洋垃圾而提早滅絕。而IKEA深信玩樂是創造更美好的居家生活關鍵之一，因此創造了這好玩又有趣的BLÅVINGAD 系列, 希望大家能傾聽孩子們的聲音，邀請大人與小孩從玩樂中更認識海洋世界。IKEA透過實際行動來關注海洋保育，運用從海岸線往內陸50公里的地區所收集的廢棄海洋塑料（OBP），回收再製成此系列使用的聚酯纖維，並將其融合至抱枕玩偶中。從材質到設計全方位呼應永續議題，未來也將在其他絨毛玩具系列廣泛應用。

本次BLÅVINGAD 系列精選最受兒童歡迎的5個海底生物製成填充玩具，包括地球上最大生物的藍鯨，超大的嘴巴開口設計，可以藏進其他玩具增添互動樂趣；最受歡迎的鯊鯊好朋友-海豚與虎鯨，同樣呆萌無害的表情大人小孩都愛不釋手；還有俏皮且顏色鮮豔的海龜與章魚，真實展現出海洋動物們的可愛樣貌，細緻的毛絨手感溫暖撫慰心靈，讓人想一次全都帶回家，與IKEA一起選擇海洋友善的產品，為海底生物們 盡一份心力。

讓海洋保育融入日常 環境友善從小做起

讓俏皮的海洋生物融入居家用品，享受被海洋包圍的迷人魅力吧！BLÅVINGAD寢織品共推出三款樣式：水藍清新感的企鵝、錯落優游的小鯨魚與多種海洋動物款，將床打造成海洋小天地，讓孩子在海洋動物陪伴下做場好夢，還有同系列超呆萌企鵝、粉嫩色的章魚和水藍光澤感的珊瑚圖樣靠枕，放在家中任何一個角落，為居家帶來愜意又俏皮的海洋氛圍！除此之外，也推出環保材質製成的BLÅVINGAD背包，輕巧又實用，還有可以輕鬆整理玩具或放置待洗衣物的BLÅVINGAD收納袋，以及充滿各種海洋生物的BLÅVINGAD著色紙捲等，邊著色之餘也能寓教於樂。IKEA將海洋環保的概念融入日常，從選擇環境友善的商品開始，不管大人小孩都能透過玩樂讓地球更美好！