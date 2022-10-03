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（中央社記者王揚宇、王朝鈺台北3日電）民進黨立法院黨團今天召開記者會，質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑涉及洗錢案，要求謝國樑拿出相關匯款水單，並說明新台幣1億多元的金流，如何在一天時間內「五鬼搬運」。

謝國樑對此表示，相關匯款單已整理好，資料準備非常齊全，請大家放心，絕對沒有問題，不過，若有任何人提到他洗錢「一定會要求回復名譽」。

民進黨立法院黨團日前召開記者會指出，根據起訴書內容，謝國樑的金星國際公司，資本額只有新台幣700萬元，卻能借320萬美金給涉嫌掏空的德信證券前董事長林冠百，是否涉及洗錢等，呼籲謝國樑說明。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副書記長林楚茵及民進黨基隆市長參選人蔡適應，今天召開「地球呼叫金星二部曲；謝國樑疑涉德信掏空洗錢手法大揭密？」記者會，質疑1億多元的金流如何在1天之內，洗進謝國樑的金星國際公司戶頭。

羅致政說，黨團從上禮拜開始追查，但謝國樑的說法不但不能釋疑，反而創造更多疑團；根據起訴書、不起訴書內容，有1億113萬多元流入謝國樑的金星國際公司，另有300萬元現金給謝國樑個人。

羅致政說，在德信掏空案中，德信創投在2018年9月28日匯4850萬元給獨身貴族公司、4890萬元給伸地公司、1785萬元給坤冠公司，而在同一天，獨身貴族又把4850萬元匯給伸地公司，最後伸地公司匯1億113萬多元給金星國際，一天內五鬼搬運。

羅致政表示，此外，坤冠公司把1785萬元匯給宏冠生醫，而宏冠生醫將300萬元現金給謝國樑。

羅致政質疑，謝國樑之前說這是3家公司的借款，為何最後錢都流進金星國際，這有沒有違反公司法，而且一天內有那麼龐大的資金快速流動，是基於什麼理由、經過那麼多手，為何要這樣轉來轉去；此外，這300萬元現金到底是借款還是利息，呼籲謝國樑出面說明清楚。

林楚茵質疑，謝國樑是要選基隆市長的人，對於外界質疑金流流向，必須清楚交代，而且謝國樑之前出示的資料，稱有3家公司借款給林冠百，為何要把另外2家公司的名稱塗黑、遮掩，以及為何借最少錢的金星公司，卻能拿最多錢。

林楚茵指出，一個合法、遵守法規的公司治理人，不會把錢這樣任意轉來轉去，這違反會計原則，謝國樑不要把基隆市民當成沒有金融常識的3歲小孩，應該拿出匯款單據或水單證明，「沒有水單就是洗錢」。

蔡適應指出，謝國樑的說法漏洞百出，也沒提出匯款水單，唯一提出的一張紙（文件）更沒有鋼印、戳章，既然謝國樑是負責人，為何要隱匿其他2家公司的名稱。

蔡適應表示，謝家的金權帝國龐大而複雜，公司負責人可以任意換來換去，今天公布的金錢流向圖，只是冰山的一角，全台灣可能沒有一個縣市長參選人或縣市長，有像謝國樑這樣金錢關係這麼複雜。

蔡適應指出，基隆是一座正在進步的城市，需要的是一位專職專心專業的市長，喜歡玩金錢遊戲的謝國樑不適合當市長，而他當市長就是簡簡單單，不會有海外公司、不會玩金錢遊戲，會跟基隆年輕人一起打拚。

謝國樑上午在競選總部出席與青年座談會，接受媒體聯訪表示，相關匯款單已整理好，資料準備非常齊全，請大家放心，絕對沒有問題，不過，若有任何人提到他洗錢「一定會要求回復名譽」，因為這種話不能隨便亂講，對他來說，他的清白比這場選舉結果還更顯重要，雖然選舉剩50幾天就結束，他反而會花更多時間證明清白。

謝國樑說，謝謝他們這麼關心金星公司，希望民進黨立院黨團到選前每天都開一次關於金星公司的記者會，對金星公司多瞭解、關心，如此他就可以把區域內的砲火全都吸收起來，他們就沒空管其他縣市。（編輯：翟思嘉）1111003