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（中央社記者張雄風台北3日電）環保署今天審查中部科學園區擴建二期環評案。民間認為開發會增加中部地區空污情況，環委也要求加嚴空污排放限值，另外要求加強科學園區的廢棄物能自主處理，最後建議本案補充修正後再審。

行政院環境保護署今天召開「中部科學園區台中園區擴建二期開發計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位中部科學園區管理局表示，本次降低開發強度，開發面積由94.62公頃縮減為89.75公頃，並降低用水、用電量。

中部科學園區管理局指出，此計畫預計引進半導體及上中下游產業以及其他相關科學事業，以因應產業布局用地需求，並擴大台灣整體科技發展動能，維持半導體產業全球競爭力。

時代力量立委陳椒華國會助理許心欣會中表示，雖然開發單位降低開發規模，但目前降低幅度太小，且用水、用電只減5%；由於擴場用電增加，預估台中火力發電廠未來會少1.2部降載空間，空氣品質惡化時就難以改善。

多組環團也提到，目前規劃用水、用電太高，污染也太高，建議應該進第二階段環境影響評估；報告中再生能源的路徑圖非常不積極，也沒有看到再生能源儲能設施規劃。

環評委員表示，希望科學園區自己的廢棄物能自主處理，也不要用地方政府的廢棄物處理設施；目前園區內預計設置1公頃的環保設施用地要有比較明確的規劃。

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環委提到，在空氣污染物排放方面，應該加嚴限值；而開發單位提到的「碳中和天然氣」現在並沒有國際標準，且抵換量取得來源也不是在國境內，要求溫室氣體抵換應符合國內規定；另外由於放流水會排入大肚溪，因此希望增設大肚溪口的生態監測點位。

環委指出，規劃中移植喬木數量龐大，現在存活率設80%不夠，應該將移植存活率提高至90%，並評估保留園區東北角林相良好的樹林；另加強園區空地透水率達80%以上。會議歷時約3小時，最後建議補充修正後再審。（編輯：張雅淨）1111003