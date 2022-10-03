【10.3役情最前線】美軍計劃行動對付俄羅斯 包括「斬首」普京

美軍計劃行動對付俄羅斯 包括「斬首」普京

先講一單最新的消息，烏克蘭的扎波羅熱被俄羅斯吞併之後，當地的核電廠廠長Ihor Murashov，在上星期五即10月30號，就被俄羅斯巡邏隊扣留，國際原子能機構表示，俄羅斯已經承認了責任，機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）與烏克蘭當局都譴責這次的非法扣留，敦促俄方盡快放人以及恢復核電廠的工作。除了這件事之外，俄羅斯最近還有很多小動作。

國際傳真社昨日（2日）引述俄羅斯國家資訊科技通訊及大眾傳媒監察機構（RKN）報道，串流音樂應用程式SoundCloud因為就烏克蘭「特別軍事行動」提供「假新聞」，已經被俄羅斯禁了。其實不只是SoundCloud，自從2月份俄羅斯出兵烏克蘭之後，俄羅斯降低了國內民眾上推特的速度，更是禁了Facebook及Instagram。俄羅斯入侵烏克蘭，受害的除了平民之外，世界大局勢亦出現了大轉變。究竟現在還有沒有機會去阻止這種戰爭行為呢？

美國《新聞周刊》在9月30號就獨家披露，美國軍方正計劃採取一系列行動去對付俄羅斯，其中就包括直搗克里姆林宮核心區，對俄羅斯總統普京實施斬首行動。這好像當年美國總統奧巴馬對付拉登的手法啊，網民們一聽到當然是個個叫好啦。而俄羅斯駐美國大使館立即回應了這項消息，直斥是「妄想、魯莽的言辭」。大使館還表示，他們不會相信，又說這種妄議並不能夠反映美國軍方的官方立場。

不過，根據《新聞周刊》引述軍方消息人士說，華盛頓的確考慮過在普京用核武器的前提之下，會對他進行核回應或者非核回應等不同的選擇，但是會傾向用非核手段去對付普京，其中斬首行動的想法是最激進的，其它方法還包括用移動潛艦及B-52轟炸機等等作為武器。這名消息人士還透露，如果俄羅斯先動用核武，拜登就會更加傾向用非核武的選項，這樣就很有可能直搗克里姆林宮的核心，發動斬首行動去除普京。

不過，軍方就持不同意見，雖然無人提倡動用核武，但是核回應就不一定是指核武，因為美、俄軍方都有推演過，利用核彈在高空引爆從而產生電磁脈衝（Electromagnetic Pulse，EMP），令電力網全部癱瘓。軍事專家史考拉斯（James Scouras）就指出，EMP攻擊所造成的人命傷亡會相對比較少，但是他也承認，暫時對EMP的研究不足以了解這種攻擊的全部影響。不過，美國很肯定地說，在必要的時候，他們會先發制人，甚至會以其人之道還治其人之身，不會因為恐懼而手軟。

事實上，EMP亦不是美國唯一可用的方法，還包括美軍新式的低當量三叉戟核彈頭，已經部署在潛艦發射的彈道導彈上。有不少的戰略專家認為，美國可以進行有限的回應戰，而又不至於挑起全面的核子戰爭。當然大家都希望戰爭可以早日停止，不要再有無辜的百姓因為戰爭而失去生命。

德國急建天然氣收集站 冀擺脫俄羅斯天然氣供應

之後講講北溪兩條天然氣管道被炸穿的事，原本在俄烏戰爭之後，莫斯科已經開始限制輸送去德國的天然氣供應量，現在危機就更加大了。根據法新社報道，在北海（North Sea）沿岸一處迎風碼頭，德國就正在忙著興建他們的第一座液化天然氣接收站，因為不像其它歐洲國家，德國到現在連一座液化天然氣接收站都沒有，只可以依賴俄羅斯入口天然氣。

為了找到替代來源，德國政府撥款幾十億美元開發5項專案當中就包括北海沿岸的新接收站。被稱為「浮動式天然氣接收站」的特殊船隻，可以儲存液化天然氣，再轉化成可以立刻使用的天然氣，到時候還可以經由海路運輸，而且每年可以處理大約250億立方公尺的天然氣，因此由今年冬天開始，這座設施可以提供相當於俄羅斯入口天然氣的兩成。雖然德國在未來會逐步擺脫莫斯科的天然氣，但是相信仍然有一個漫長的調整期。

中共二十大前夕 官員應對疫情「殺雞用牛刀」

再來看下大陸方面的消息，由於中共二十大就要到了，中國各地應對疫情就變得更加緊張。有消息指，內蒙古自治區黨委書記孫紹騁昨日表示，為了防疫要堅持「殺雞用牛刀」，來阻止疫情擴散，所以現在呼和浩特的市民被要求「原則居家」。「原則居家」是甚麼呢？原來是每日每戶有1人1次出去買東西，處理民生需要，而其他人一律居家，非必要不出門、不流動、不聚集，出去的時候須要有24小時核酸檢測陰性證明。

講回內蒙古呼和浩特，根據內蒙古新聞網報道，在1號晚上，孫紹騁主持召開領導小組會議，研究疫情防控工作。在會議上，他指出呼和浩特市的疫情防控形勢嚴峻，所以要採取一切可以採取的措施，調動一切力量控制疫情，再盡快實現「社會面清零」。會議還要求，要進一步加大力度堅持「殺雞用牛刀」，將核酸檢測、隔離管控、醫療救治都要加快，以快制快，防止擴散，尤其是不可以傳去北京。原來這才是重點，因為二十大。他還說，沒有發生疫情的地區，也要保持高度警惕，不可以大意。

呼和浩特市目前已經暫停各類公共文化場館、景區、娛樂場所等。講得這麼嚴重，那麼當地的疫情又是怎樣呢？原來當地的新增本土確診病例有25宗，無症狀感染者5宗，截至1號，當地的疫情累計報告確診有44宗病例，無症狀感染者有11個人。看再來看下數據，到2021年底，呼和浩特市人口大約為349萬6千人，按人口比例計算，其實比起香港，就真是小巫見大巫。

未見救市方案 專家：股票市場絕望感瀰漫

之後來講一下本地消息，股市最近都令不少人荷包「清零」。恒指自從去年2月創出31,183點高位之後，就開始一直下跌，最近更加逼近17,000點關口。截至上星期五，恒指收報17,222點，累跌接近45%，即跌了接近一半，甚至距離1997年的水平只是相差大約402點。不少人更加將今次股市的跌幅與當日的股災比較。不如我們一齊數數，自從1997年以來，我們經歷過多少次過山車一樣的股災啦。

回看1997年7月發生的亞洲金融風暴，當時令港股急挫超過六成，當年索羅斯看淡香港的聯繫滙率制度，恒指在1997年8月升見高位16,820點之後一直下挫，最終在1998年8月跌至6,546點之後，跌勢才完結。而2000年科網股災，港股的跌幅亦超過四成。當年有不少以「.com」為噱頭的上市科技公司股價紛紛上升，但是之後出現泡沫爆破。恒指在2000年9月創出高位16,106點後，一直跌到2001年9月的低位8,934點，跌幅達到44.5%。而2008年爆發的金融海嘯，源自於當時美國的次按問題，最終在雷曼兄弟倒閉之下，觸發全球金融危機。本來在2007年，恒指一度升到31,530點，之後一直下跌，直到2008年10月恒指低見10,676點，才停止下跌，期間恒指由高位累跌66%。在2018年，中美雙方展開貿易戰，兩國互相向對方的進口商品徵收大額關稅，造成市場恐慌。在當年，港股原本一直處於牛市，升到33,484點的歷史高位，之後貿易戰爆發，恒指在2018年10月跌到24,54點低位之後才得以反彈。

本地著名基金經理黃國英接受BossMind訪問時表示，今次股市跌勢有別於以往的金融危機，因為整個市場上面沒有危機出現，但是他表示，市場的絕望感是前所未有的強烈。他解釋，以前市場出現波動的時候，政府都會出手救市，令股民被寵壞，而今次政府未有出手，市場就產生出絕望感。黃國英又指，對比美國，中港股市的跌勢明顯比較強。他又提到，在科技股、內房股債都下跌的時候，政府沒有積極行動。他解釋，政府這樣做亦情有可原，因為政府出手救市，只會令財團得救，而不是市民。他又提到，美國市場的跌幅比較少，是因為市場仍然憧憬著2023年會減息，但是中港股市就沒有任何值得期待的救市消息，即使在二十大上，中共政府亦未必討論救市。他認為，內地政府最少要救一個板塊，或是放生互聯網，讓它們發展，或者是放生內房，才可以改善目前的氣氛。

公務員噩耗 公務員學院院長郭蔭庶：要裁冗員

如今有人失利股市，不過如果還有一份工作，也是可以勉強生活啦。但是，拿著鐵飯碗的公務員，現在可能出現暗湧。首任香港公務員學院院長郭蔭庶表示，設立學院的目的並不是要整治公務員，他認為本港的公務員非常優秀，但是每個行業都會有人特別有優勢，亦總會有搭順風車的人，即是free riders，又形容他們是只是滿足於接受同樣待遇，但是不希望付出應有的努力。他認為，在未來，政府要減少不適合的冗員。

郭蔭庶在港台節目《舊日的足跡》表示，目前公務員對國情認識不夠，對國民身份缺乏認同感。他相信，與英治時期刻意隱沒近代史有關，他認為當時的宣傳和文化方面，污染了許多香港人的思想和心態。他還說，公務員須要學習國情，即使認識《基本法》和《港區國安法》條文，也不代表認同，而愛國情懷並不是知識層面的事。

他又說，公務員未必要跟隨警隊進行紀律訓練，但是就要有個人紀律服務的心態，以及公務員應有的思想理念。學院就會進行考試，如果有學員不合格，學院就會通知他們的上司，由人事部處理。而學院已經計劃與北京、上海等公務員學院合作，提升本港公務員的管治能力。但是，受到疫情影響，暫時就不可以出發。另外，他又計劃到訪新加坡公共服務學院及新加坡國立大學李光耀公共政策學院，但是因應地緣政治關係，未有選擇西方國家。網民說，看來各位公務員朋友，大家對未來會出現的種種轉變，可能要做好一些心理準備啦。@