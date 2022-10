[廣告] 請繼續往下閱讀

文/袁青

Coperni在2023春夏巴黎時裝周成就了一場「完勝」的前衛壓軸,不但技蓋群芳,也讓我們看見落實「可持續性」時尚環保的未來!

只穿著一件丁字褲領銜待命的名模Bella Hadid壓陣,由2位拿著噴槍的工作人員,不斷前後左右在她身上「作畫」;當渾身上下被白色液態合成棉花纖維噴滿後,再由一位女性技師,當場作最後「修剪」,修掉殘餘,並一刀裁出側腿的高衩,於是一件宛如量身訂做的白色針織洋裝小禮服,就在觀眾面前即席製成,隨著超模輕俏的台步,完美無瑕地走完大秀壓軸,立馬為巴黎時裝週衝出蜂湧而至的點閱流量。

但,這不只是所看到的噱頭而已,因為事實上,Coperni這件白色洋裝可以清洗,重新穿著;至於整件衣服溶解後的液體原材料更能回收再製,沒有廢棄污染之虞。更重要的是,射出成型的製作,省下織品生產、量身、打版、剪裁和縫製,甚至取送運輸的人力和時間,當然也是例行環保減碳的示範。

不過,這個畫面卻似曾經相識,在已故Alexander McQueen鬼才設計師當年以2支機械手臂,在女模身上白色蓬裙禮服上,即興揮灑出獨一無二的潑墨時尚傑作的場景,如出一轍。

當然,某些程度上兩者製成仍然有所差異,但教我更意識到「科技來自人性、設計始於創意」,才是向時尚致敬和讚嘆的核心價值。

Coperni前衛的射出成型秀,能不能為背負著「奢靡、敗家、階級、勢利」的時尚負評,扳回一城?繼續看下去,時間會給我們一個答案。

