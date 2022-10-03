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文/袁青

Coperni在2023春夏巴黎時裝周成就了一場「完勝」的前衛壓軸，不但技蓋群芳，也讓我們看見落實「可持續性」時尚環保的未來！

只穿著一件丁字褲領銜待命的名模Bella Hadid壓陣，由2位拿著噴槍的工作人員，不斷前後左右在她身上「作畫」；當渾身上下被白色液態合成棉花纖維噴滿後，再由一位女性技師，當場作最後「修剪」，修掉殘餘，並一刀裁出側腿的高衩，於是一件宛如量身訂做的白色針織洋裝小禮服，就在觀眾面前即席製成，隨著超模輕俏的台步，完美無瑕地走完大秀壓軸，立馬為巴黎時裝週衝出蜂湧而至的點閱流量。

但，這不只是所看到的噱頭而已，因為事實上，Coperni這件白色洋裝可以清洗，重新穿著；至於整件衣服溶解後的液體原材料更能回收再製，沒有廢棄污染之虞。更重要的是，射出成型的製作，省下織品生產、量身、打版、剪裁和縫製，甚至取送運輸的人力和時間，當然也是例行環保減碳的示範。

不過，這個畫面卻似曾經相識，在已故Alexander McQueen鬼才設計師當年以2支機械手臂，在女模身上白色蓬裙禮服上，即興揮灑出獨一無二的潑墨時尚傑作的場景，如出一轍。

當然，某些程度上兩者製成仍然有所差異，但教我更意識到「科技來自人性、設計始於創意」，才是向時尚致敬和讚嘆的核心價值。

Coperni前衛的射出成型秀，能不能為背負著「奢靡、敗家、階級、勢利」的時尚負評，扳回一城？繼續看下去，時間會給我們一個答案。

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