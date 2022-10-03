時裝產業充滿華麗感，然而卻可能因我們過度消費而造成浪費，甚至對環境造成污染。香港瑰麗酒店與本地品牌 HULA 攜手合作，由即日至 11 月 25 日開始限時精品店「 The Woods 」。精品店位於香港瑰麗酒店的 Asaya Gallery ，獨家展示多個設計師品牌的二手時裝和配飾，更會與城中著名藝術及時尚策展人聯手打造訂製工作坊和個人化體驗。從罕有的愛馬仕 Birkin 手袋、 Chanel 古董服飾，以至 Bulgari 的華美珠寶，限定店內的古董設計及流行二手設計師精品，令喜愛古着的你，又多一個好去處。

創意工作坊推可持續發展

在開設限定店的兩個月期間， HULA 將會與本地品牌和創意人才合作，舉行一連串工作坊和特別活動，並以時尚、可持續發展和節日饋贈為主題。活動包括由形象設計師兼新晉配飾品牌 Kitdo 創辦人 Denise Ho 主持的圍巾配搭工作坊，由 Washi Jeans 創辦人吉川浩幸主理的專屬牛仔服飾設計體驗，也有由畫家 Natari Sadik 主持的個人化皮具設計活動，以及 LYLY Studio 升級改造時尚單品的手工刺繡工作坊等等。

參與工作坊可致電 3891 8588 或電郵至 [email protected] 報名。