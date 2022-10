環保署預告限用有機錫 未來禁止用於防污漆

(中央社記者張雄風台北4日電)環保署今天預告限用有機錫化合物運作管理事項。有機錫主要用於船舶塗料或殺蟲劑等,但可能導致水生生物性變異,也可能引起人類健康危害,未來將禁止用於製造或使用於防污漆等。

為確保民眾健康與環境永續發展,行政院環保署今天預告修正「列管毒性化學物質及其運作管理事項」,增列10種有機錫化合物,加強有機錫化合物運作管理。

環保署表示,「聯合國管制船舶有害防污系統國際公約」(International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships)已限制有機錫化合物的使用,有機錫化合物以往常用於船舶、箱網等工具之塗料,防止海中海螺、藤壺等生物附著,也被廣泛應用作為殺蟲劑、殺螺劑等殺生物劑。

然而,環保署指出,有機錫化合物因此流布於水體中,累積於貝類、魚類及水生生物體內;有機錫化合物具有內分泌干擾特性,可能導致水生生物性變異,也可能引起人類健康危害。

環保署指出,此次參考聯合國、歐盟等國際管理規定,調整有機錫化合物禁止運作事項及得使用用途,禁止用於製造或使用於防污漆或防污系統;除研究、試驗、教育外,僅得使用於製藥及作為PU樹脂、塑膠安定劑,以完善並強化有機錫化合物源頭管理及安全使用。

環保署毒物及化學物質局長謝燕儒告訴中央社記者,未來若業者需要使用,需擬應變計畫或加裝污染處理設備並向主管機關申報,因此未來會在正式公告後給予業者1至2年施行緩衝期。

謝燕儒指出,國內領有有機錫使用許可證的家數有106家,但只有30家有真正在使用有機錫,其中僅1家是用於房屋油漆,其他都是研究或教育機構。(編輯:李亨山)1111004