今年為康和證券ESG元年，並於今日主辦「ESG創新循環經濟論壇」，康和證券董事長鄭大宇首先在致詞引言中強調，ESG最重要的就是落實「循環經濟」，這也是政府現階段「 5 ＋2」 產業創新政策之一。

今天特別邀請櫃買中心主講多層次市場與財團法人綠基會分享ESG趨勢與因應，也請到益鈞環保科技、台灣鋼聯(6581)、大恆資源科技等參與論壇，這三家產業均有一共通點，就是將廢棄物資源化，是真正落實ESG的務實作法，更是推動循環經濟的重要推手與模範產業。

益鈞環保科技總經理秦錫鈞主講分享「種下第一顆解救地球的種子」，全台灣每日產出約1300噸廢棄尿布，約等同佔用一座北投焚化爐處理量，其中長照與照護機構為最多。益鈞環保科技解決方案就是回收廢棄尿布，運用獨家專利技術，做清洗殺菌、破碎分解與原料還原再精製，將三大原材料--塑膠、紙纖、SAP(超吸水聚合物)，加以循環再利用，再製成高價值原物料。如：再生塑膠粒可做包裝袋、衣架、回收桶等，再生紙漿可以做書寫紙與貓砂，再生SAP則可做為保冷劑、防洪袋等，同時處理每噸廢尿布可以減少0.56噸二氧化碳當量(CO2e)。

益鈞環保成立低碳尿布回收中心之發展歷程，2020年已建置示範場，試辦多項計畫執行，今年9／22已向櫃買中心送件申請登錄興櫃戰略新板，並預計在2023年蘆竹廠商轉廠營運。

台灣鋼聯(6581)主講「城市採礦、零廢棄物」，總經理林才翔表示：「將廢棄物資源化完全循環再利用是國際趨勢，產源亦具減碳效益，台灣鋼聯在國內減碳的熱潮下扮演重要的角色。鋼聯是典型100％循環經濟範例，是一家「有害事業廢棄物資源再生廠」，其核心技術是利用旋轉窯以攝氏1000至1300度高溫進行5小時以上的高溫冶煉技術將集塵灰中的鋅、鉛等有價資源物回收製成「粗氧化鋅Crude Zinc Oxide產品」，銷售給國內外冶煉廠或化工廠，製成純金屬鋅錠產品或高純度氧化鋅產品，本身屬「城市採礦」業者，不僅可減少天然鋅礦的開採，亦可有效解決有害事業廢棄物的處理問題，完成台灣廢鐵循環經濟社會中另一項重要的「金屬鋅生命周期循環」。

大恆資源科技以生質能源回收與廢棄物資源化為核心，落實廢棄物零廢棄之循環經濟目標，規劃設立南台灣第一座民間自設之循環經濟技產業園區，並逐步向外結合其他產業，開創屏南工業區成為南台灣首屈一指的循環產業中心。秉持著「綠色生產、綠色生活、綠色生態」之開發理念；以3R「Recycle、Reuse、Reduce」之原則，達成資源永續循環利用之願景，期能帶動屏南地區產業發展，與生活及自然環境相輔相成，成為產業區域之綠色典範。

財團法人台灣綠色生產力基金會強調表示，企業執行ESG有助管理階層鑑別優先順序議題及全盤瞭解近年來的重點及趨勢。金管會於109年發布「公司治理3.0－永續發展藍圖」，規劃多項強化 ESG 資訊揭露相關措施，強化上市櫃公司ESG資訊揭露，訂定「上市櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」，要求實收資本額 達 20 億元 之上市櫃公司自 112 年起 應編製並申報永續報告書，及擴大永續報告書應取得第三方驗證之範圍，包括金融業及化工業。

未來，康和證券除了落實公司治理、善盡企業社會責任，也重視金融專業的影響力，從公平待客、普惠金融做起，提升ESG責任投資等，一步步朝向推動綠色金融、友善環境、社會責任、盡職治理的ESG永續經營目標邁進。