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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市都發局今天表示，中油高雄煉油廠行政區都市計畫變更為「循環技術暨材料創新研發專區」，今天獲內政部審查通過，將與楠梓產業園區共同發展為晶圓製造與材料研發南部半導體材料S廊帶核心。

高雄市都發局今天新聞稿表示，高雄市政府配合行政院「循環經濟推動方案」將中油高雄煉油廠行政區轉型為循環技術暨材料研發專區都市計畫變更案，今天獲內政部都委會審議通過，後續將依程序報內政部核定。

高雄市副市長林欽榮說，此案獲得內政部通過，讓高煉廠自民國104年關廠後，再獲重新發展契機，未來串聯台積電將進駐設廠的楠梓產業園區，共同營造為晶圓製造與材料研發互補的創新園區，成為南部半導體材料S廊帶核心。

都發局長吳文彥表示，依計畫中油預計投入新台幣近60億元，在高煉廠行政區55公頃無污染土地興辦循環技術暨材料創新研發中心，同時融合半屏山水池、保存老樹、文資再利用及廠區場所記憶等，與捷運TOD複合使用共同發展。

吳文彥說明，中油將捐贈回饋半屏山公園、停車場、道路等公共設施約18.31公頃土地。此外，廠區內7.96公頃半屏山公園、辦公廳及材料倉庫等文化資產，也將保存活化再利用，提供市民休閒遊憩使用。

都發局指出，為配合園區開發，市府將於北、東、南三側新闢園區北路30米、園區東路20米及園區南路40米，以連結園區、世運大道、翠華路及左營高鐵站。

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另市府也將針對周邊交通辦理短中長期改善計畫，短期優先拓寬翠華路（明潭路至左營大路段）由30米增至40米，中期加速新台17往南打通進度，長期評估東側鐵路立體化等交通整合方案，逐步優化園區整體聯外交通。

都發局指出，中油材料研發專區預計於114年起完成綠能所、材料國際學院及材料研發中心等項目，預估可提供7400個就業人數；另商業區鄰近高雄捷運R18油廠國小站及R19楠梓加工區站，可配合TOD捷運聯合開發。（編輯：陳政偉）1111004