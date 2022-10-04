2022年10月04日 環境資訊中心記者 李蘇竣報導 環境資訊中心記者 李蘇竣報導

環保署昨（3）日進行中部科學園區台中園區擴建二期開發計畫第二次環評初審，儘管中科主動退讓，縮減了開發面積、用水用電量、廢棄物產生量等，盼撇清「開發規模過大」的爭議。但不少民眾仍擔心，台中地區的空氣污染已相當嚴重，擴建案恐進一步加重環境負擔，環評委員決議，要求中科回去再加強空污減量措施，下次再審。

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中科擴建二期示意圖。圖片來源：環評書件自願縮小開發規模、減少水電消耗 中科盼以減量展現誠意

中部科學園區推動台中園區擴建二期開發案，預計將進駐台積電2奈米廠。開發基地位於台中大雅及西屯區，東側緊鄰中科台中園區、南側則是擴建一期基地，原定開發面積約94.62公頃，在前一次環評初審中遭環評委員質疑，開發面積相當接近「二階環評」的100公頃門檻，對環境可能有累積衝擊，加上民間大力反對，建議開發單位中科管理局縮小規模，或是自願進入二階環評。

環保署3日召開本案第二次專案小組初審會議，開發單位表示，已主動調降開發面積至89.75公頃，保留大規模的公園綠地，同時減少用水量、用電量，進一步縮減溫室氣體排放量，極大化事業廢棄物再利用等。中科透過各種減量企圖展現誠意，盼能得到環評委員認同。

中科台中園區已在2015年通過擴建一期環評，行政院今年2月再核定擴建二期籌設計畫。資料照。圖片來源：科技部

除了開發面積縮減，中科昨日說明，預估總用水量將由10萬CMD（立方公尺／日）減為9萬5565CMD，終期目標朝100%再生水規劃；總用電量從975MW縮減至925MW，目標為2050年使用100%再生能源。預期整體的溫室氣體排放可以從原先每年351.4萬噸二氧化碳當量（CO2e），縮減至334.9萬噸CO2e。

台中居民強力反彈 環評要求空污再減量

民間團體對於中科的「減量措施」相當不以為然，台中市爭好氣聯盟認為，此案將加重台中市整體的環境負載，卻沒有進行全面性的污染評估。台中民眾最擔憂空污問題，若開發單位用電仰賴中火，希望開發單位能說明再生能源取得狀況，讓中火順利配合降載。要求開發單位的空污抵換計畫進一步加嚴，否則不光是影響空污，能源使用也將拖累我國淨零進度。

立法委員陳椒華辦公室主任許心欣指出，開發單位提出的用電量約等於中火1.62部機組的發電量，未來中火若失去這1.62部機組的降載空間，台中地區很可能「紫爆再現」。呼籲中科提高再生能源使用比例、減少對中火依賴，並且建立空污應變緊急措施。

此外也有民眾擔心，中科規畫的再生水廠只能生產廠內約60%左右用量的水，若外部公共污水廠無法提供廠商所需用水該怎麼辦，難道「老百姓又要供五停二嗎？」

面對民眾高分貝的反對，環委討論後決議補正後擇期再審，認為此案仍有疑慮，要求中科評估再強化空污排放減量、加嚴的可能性，並提高增量抵換比例。

環保署昨（3）日進行中科台中園區擴建二期第2次環評初審，決議補正後再審。圖片來源：環評線上會議廢棄物處理規劃不明 環委盼加強自主管理

此外，中科的廢棄物處理計畫也引發環評委員關注，開發單位表示，廢棄物將優先自行處理，或是結合產業鏈委外處理、再利用，形成循環經濟產業鏈。扣除再利用量及資源化，預估每日產生110公噸⼀般事業廢棄物及93公噸事業廢棄物。未來將規劃送到轄下園區如新竹、銅鑼園區的再利用、資源化或其他最終處理設施，但也在本案預留1公頃環保設施用地，供日後彈性利用。目標營運後五年，達半導體事業廢棄物再利用率90%。

環評委員認為，與其等其他園區的處理設施飽和才動用那「1公頃」環保設施用地，不如一開始就規劃到這塊用地的建設期程，納入廢棄物處理的規劃內容。要求開發單位應再加強廢棄物自主管理與減量、再利用規劃，科學園區產生的垃圾必須在科學園區內進行處理。

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