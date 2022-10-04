忽冷忽熱的天氣讓肌膚特別容易不穩定，很多人為了加強保養會增加「敷面膜」的步驟，以下就為大家整理出今年的面膜新品，針對不同需求都有得挑！

by Chiao Hung - 2022/10/04 更新

2022春夏面膜推薦

片狀面膜

Der ZÖMAR原子少年聯名面膜

《原子少年ATOM BOYZ》URANUS天王星冠軍賽表演單曲〈YOLO〉。

男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》第一季決賽落幕，最終由「URANUS天王星」奪下冠軍，Der ZÖMAR x原子少年ATOM BOYZ的聯名宇宙也來到最終章《KING IS BORN》。

Der ZÖMAR x原子少年ATOM BOYZ URANUS天王降臨系列。

繼首波聯名商品「獨家咬標限定款」面膜、第二彈的「星球聯盟肌膚覺醒限量盲盒小卡蒐藏套組」，最終乘勝追擊推出「URANUS天王降臨冠軍紀念版」聯名商品。以冠軍賽表演單曲〈YOLO〉出發，同步將Der ZÖMAR旗下明星商品-火掌植萃保濕面膜、黑海蜜粹煥白面膜、火掌植萃保濕超能水換上冠軍紀念版新包裝。藍紫色的漸層視覺搭配氣勢非凡的URANUS天王星LOGO，完整彰顯王者降臨的冠軍氣勢。

URANUS天王降臨|冠軍紀念版雙效面膜套組 火掌植萃保濕面膜*2、黑海蜜粹煥白面膜*2

官方售價：NT620

URANUS 天王降臨|冠軍紀念版火掌植萃保濕超能水 火掌植萃保濕超能水120ml 官方售價：NT880

滿額贈 單筆消費含任一天王降臨系列商品滿NT1,500，即贈送時髦HYPE感的「天王星限定官方聯名方巾」以及「原子少年ATOM BOYZ官方聯名限量托特包」(數量有限贈完為止)。每筆訂單不限金額再贈宇宙行星原子刮刮卡。

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BEYOND YOUTH極藻保濕精華面膜

BEYOND YOUTH極藻保濕精華面膜一盒四片，NT290

統一藥品繼「我的美麗日記」大獲成功後，2022年再推出全新品牌BEYOND YOUTH，首波新品就是極藻保濕精華面膜。主打添加六大藻類精華，其中主角「黃金海藻」富有強大的修護力，再輔以神聖藻、鹽角藻、軟毛松藻、叉珊藻與海洋珍珠藻成份，為肌膚灌注水潤能量、閃耀青春光澤。

BEYOND YOUTH極藻保濕精華面膜採用超導極細植物纖維布膜。

極藻保濕精華面膜採用超導極細植物纖維布膜，擁有高柔軟親膚性，一片乘載自身重量10倍的精華儲水力，透過極細纖維與肌膚表面全面接觸，讓滿滿的極藻精華高度滲透。

J.GAO新品面膜

J.GAO主理人高宇蓁。

戲劇女神高宇蓁自創的保養品牌J.GAO，歡慶成立四週年。除了正式宣告品牌名稱由J.KAO 更改為「J.GAO」，也發表兩款倍受矚目的「嫩膜」新品-逆時緊緻彈力嫩面膜、逆時緊緻抗痕嫩頸膜。

1.J.GAO逆時緊緻彈力嫩面膜

J.GAO逆時緊緻彈力嫩面膜一盒五片，NT1,680

以超細纖維滑透絲布膜材質帶給肌膚絲滑極親膚觸感，零死角包覆全臉肌膚。以三大精華，包括緊膚樹膠、綠扁豆萃取、袋鼠爪花萃取幫助緊實肌膚。搭配金盞花萃取、軟毛松藻萃取、仙人掌萃取、雪絨花萃取等四重保濕重啟青春光采。

2.J.GAO逆時緊緻抗痕嫩頸膜

J.GAO逆時緊緻抗痕嫩頸膜一盒五片，NT1,280

添加緊緻撫紋三大精華，包括緊膚樹膠、袋鼠爪花萃取、非洲生命之樹等提升平滑度並改善暗沉，輕鬆完成SPA等級的頸部保養。全新布膜設計極佳延展性能服貼包覆頸部，找回細緻嫩白天鵝頸。

m̄enom̄eno Fm全能修護面膜

保養品牌menomeno形象圖。

今年才誕生的m̄enom̄eno是由藝人張景嵐創辦。「meno」在義大利文中代表「minus」，以此為品牌命名m̄enom̄eno秉持著「去除掉不必須的，留下對肌膚有益成份」的精神，推出更注重成份安全、有效的保養品。純天然成份有時更易引起肌膚發炎敏感，長時間使用下來不見得有益，於是m̄enom̄eno全系列商品講求安全、有效成份足量添加，希望用一段時間之後，可以看見肌膚的平衡與穩定。

menomeno Fm全能修護面膜一盒五入，NT799

首波新品之一的Fm全能修護面膜，強調出廠前會做醫療級別的「EO滅菌」保護肌膚在保養過程不受細菌的侵害，另採用「高%數保濕劑替代防腐成份」(此添加方式常用於私密處保養品)，搭配進口日本大廠棉籽絨纖維可降解面膜布，不間斷連續長纖維鎖住滿滿的精華液，細小纖維可以將精華液完整導入肌膚，達到長時間保濕，精心剪裁亦為日本提供給m̄enom̄eno的特有規格，適合各種臉型。

唯有機OUI ORGANIC甜橙淨白極光面膜

唯有機OUI ORGANIC甜橙淨白極光面膜，以阿爾卑斯晶亮植萃打造，於6週年生日慶限定上市。

唯有機2022年迎接6週年慶，旗下品牌OUI ORGANIC重磅推出香氛保養系列。今年夏天再推出限量的「甜橙淨白極光面膜」。

唯有機OUI ORGANIC甜橙淨白極光面膜，NT300

面膜高達98%天然成份，蘊含了由7種阿爾卑斯山植物萃取而成的GigaWhite有機山花精與來自克里特島的珍稀星百合萃取，幫助亮白。另添加有機洋甘菊及神聖藻萃取，美白同時給予曬後的肌膚保濕舒緩。此外，面膜布採用可100%自然分解的萊賽爾纖維，不僅友善環境，輕薄服貼的特性使用起來清爽不黏膩，敷於臉上時還會散發淡淡的有機甜橙精油香氛。

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Dr.Jart+毛孔柔焦淨化泥面膜

Dr. Jart+毛孔柔焦系列2022淨化控油上市。

年一度結束代理的Dr.Jart+，今年由統一佳佳再引進台灣，首發系列就推出適合夏季的「毛孔柔焦系列」包括精華與面膜。主要成份採用採溫和低敏性果酸PHA，相較其他常見果酸AHA(如甘醇酸)及BHA(水楊酸)更安全不易刺激。

Dr.Jart+毛孔柔焦淨化泥面膜(片狀敷式)，NT800

毛孔柔焦淨化泥面膜特別設計成不需費工塗抹的片狀泥面膜，當中添加綠泥、海鹽及PHA溫和有效煥膚，密集淨化毛孔髒污。綠泥微小黏土顆粒還可吸附皮脂及調理老廢角質。

NARUKO茶樹神奇痘痘黑面膜雙款BT21包裝

NARUKO茶樹神奇痘痘黑面膜BT21限量版(左)官網米色版、(右)MOMO旗艦館深綠色版。

NARUKO茶樹星球初上陸推出第二波單品，鎖定最經典的「茶樹神奇痘痘黑面膜」推出官網的米色盒、MOMO旗艦館的深綠色盒兩款限量包裝。

NARUKO茶樹神奇痘痘黑面膜(BT21限量版)12入，NT450

茶樹痘荳神奇黑面膜採用超微粒炭黑分子製成，藉由特殊多重微孔結構，能有效吸附肌膚油脂、髒汙，達到深層淨化；搭配調理油脂分泌的鋸棕櫚、毛孔緊緻因子、阻斷荳菌滋生的水楊酸、扁豆籽萃取，終結荳荳危機，最後再加上舒緩保濕配方來穩定膚況，還原零油光細緻勻亮肌。

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黛珂水晶蜜糖精華面膜

黛珂水晶蜜糖系列形象圖。

黛珂主打角質層保濕的「水晶蜜糖系列」加入新成員-面膜。系列主打成份「美肌糖」主要由高果糖成份構成，構造與肌膚天然保濕因子(NMF)的糖相似。

黛珂水晶蜜糖精華面膜14枚，NT1,300

這次在面膜中同樣以高濃度「美肌糖」為主，搭配山白竹淬取液，只需要敷上5分鐘便能集中補水，實現Q彈美肌。

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氧顏森活森果系列精油面膜新品

氧顏森活HOME SPA精油面膜新品。

氧顏森活2022年度新品Home Spa精油系列面膜，主打靜下心的療癒保養時光。以頂級精油搭配r-PGA神奇聚水因子，即刻建立日常保養的儀式感，讓肌膚享受一場舒心的HOME SPA。

氧顏森活獨特水微絲面膜，屬於全植物纖維。

Home Spa精油系列面膜材質使用全植物纖維布膜，密度高、材質輕柔透氣，特殊的高保水載體能充盈吸附精華並完整釋放，還能均勻吸附精油。更通過OEKO-TEX 100國際權威紡織品安全認證，且為100%可生物分解材質，實踐品牌「取之自然、用之天然」的理念。

1.精油之王乳香木抗老面膜

氧顏森活精油之王乳香木抗老面膜一盒三片，NT319

被譽為「精油之王」的乳香來自乳香木，傳奇般的修護能量在古埃及文化裡被視為是王室才能有的享受，甚至傳聞為埃及艷后最愛的保養祕方。安定溫潤的細緻香氣能放鬆與穩定情緒，面膜中更以乳香木精油及乳香木樹膠精華深度滋養修護，還加入了來自納豆萃取的天然高保濕成份「r-PGA神奇聚水因子」幫助肌膚加強保濕機能，並搭配植物肌醇與維他命B3，為肌膚帶來SPA級速效保濕效果。

2.皇家橙花精油紓壓保濕面膜

氧顏森活皇家橙花精油紓壓保濕面膜一盒三片，NT319

皇家橙花精油紓壓保濕面膜中的橙花精油與橙花花水能深入肌底內外淨化，改善膚色暗沉，恢復肌膚活力。同時亦添加r-PGA神奇聚水因子、海藻糖、維他命B3等成份，發揮多重保濕綜效，提高亮澤度，恢復光瑩膚感。

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Der ZÖMAR黑海蜜粹煥白面膜

繼火掌植萃保濕面膜大獲好評後，Der ZÖMAR推出全新夏季單品-黑海蜜粹煥白面膜(BALKAN ROSÉ MASK)，萃取源自保加利亞玫瑰谷的「極珍貴蜜粹」，90,000朵大馬士革玫瑰僅能精萃出1g的極珍貴蜜粹，經發酵後再萃出其稀有天然有機酸，賦予肌膚代謝更新效用，同時幫助微量礦物元素吸收，溫和去除老廢角質、改善暗沉，自然調理成具透明感的亮澤肌膚。

Der ZÖMAR黑海蜜粹煥白面膜一盒四入，NT620

此外，精華中使用微脂囊技術包覆美白多胜肽(β-White)，可大幅提高滲透率並持續緩釋美白成份，加上由小白菊、茶萃取、木蘭醇所組成的複合配方幫助鎮靜肌膚，讓肌膚在夏季找回水嫩明亮的自信光彩。

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MIRAE未來美超級A醇緊緻透亮面膜

MIRAE未來美超級A醇緊緻透亮面膜一盒三片，NT399

A醇是這一兩年相當火新的保養成份，但出現在面膜中較少見。這次MIRAE未來美就把它加進片狀面膜當中，還利用韓國創新V型緊膚膜剪裁，在臉頰兩側採用延長提拉帶設計，可緊緊包覆任何臉型。透過敷臉時間加強緊緻成份吸收。

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我的美麗日記積雪草超能舒緩修復面膜

我的美麗日記積雪草超能舒緩修復面膜一盒五片，NT250

針對乾燥引起的泛紅、粗糙、肌膚不穩定，我的美麗日記特別推出「積雪草超能舒緩修復面膜」保濕舒緩。面膜中添加雙重積雪草(積雪草萃取及高純度烴基積雪草苷)、極光藻、阿爾卑斯山野玫瑰，輔以三種植物油(山茶花油、雲莓籽油、橙花油)，讓舒緩潤澤直達肌底。加上使用WOW多重乳化技術，仿照肌膚構造中的「保濕因子N.M.F.」的親膚與親水比例，打造出2:8黃金比例精華。潔顏後敷上，一片替代化妝水、乳液及精華液，簡單完成肌膚補水、鎖水、儲水。

Snow Fox涼感修護面膜

Snow Fox涼感修護面膜一盒五片，NT950

由台裔創辦人Phoebe創立於澳洲的保養品牌Snow Fox，從國外一路紅回台灣，其中面膜最受歡迎，特別是「涼感修護面膜」，以有機薄荷水幫助健康肌膚恢復彈性、平衡油脂分泌，還有澳洲蘆薈葉、裙帶菜等絕佳的保濕舒緩力，敷起來自帶涼感，在天氣炎熱時特別舒服。面膜紙採用100％天然可分解有機棉，不經漂白，溫和親膚。

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阿原YUAN艾草精華保濕面膜

阿原YUAN艾草精華保濕面膜14g*5片，NT990

阿原YUAN推出全新面膜，膜體特別採用最新型專利之第五代多醣體組成的3D網狀結構，本身即含有70%的保濕精華，加上保濕緊實精華液，讓滋潤加倍。

多醣體膜體對於肌膚有良好的親膚性、保水性，可取代市面上所有面膜敷材且更柔嫩細緻、不刺激，完美服貼肌膚，同時友善維護環境。最特別的是，因為面膜是本身在自然界中可完全分解，因此敷完面膜後。可將膜體溶解於溫水中，用於泡澡或泡腳舒壓，讓珍貴青草精華萃取繼續呵護容易被忽略的身體肌膚。

面膜中還結合獨特的艾草複方精油、真正薰衣草和橙花精油，自然沉穩的芳香能放鬆、安撫身心，也讓肌膚更加安定舒緩。

塗抹式面膜

Sisley植物酵素極淨拋光面膜

Sisley植物酵素極淨拋光面膜40g，NT3,500

肌膚正常代謝週期約為28天，但可能因為外在環境或內在壓力使機制失衡，造成老廢角質過度堆積，連帶使得肌膚常常有暗沈、膚色不均或是保養無效等困擾，因此衍伸出「去角質」的需求。

Sisley植物酵素極淨拋光面膜為粉末狀，加水後會變成乳霜質地。

不過Sisley認為物理性去角質(顆粒摩擦)或酸類煥膚都可能使敏弱肌膚不適，因此2022推出最新的「酵素拋光面膜」，主打溫和以及快速簡單，只要短短一分鐘就能為肌膚代謝肌表廢物。

這款植物酵素極淨拋光面膜主要使用植物木瓜酵素，在去除老廢角質時還能促進肌膚的自然更新，同時搭配維他命B3加強保養。為了保留植物木瓜酵素活性，特別採用粉末配方呈現，使用時要加水混合，粉末遇水會轉化成乳霜質地，之後敷於臉上約一分鐘後洗淨即可。

Sisley植物酵素極淨拋光面膜使用方式步驟示意。

雪肌精漾活淨鹽反孔面膜

雪肌精漾活淨鹽反孔面膜，NT320

延續先前的雪肌精漾活鹽淨化系列，今年雪肌精限定新品面膜同樣 富含大量礦物質的沖繩石垣島海鹽， 以及雪肌精漾活獨特成分逸透華(ITOWA)， 主打提升肌膚潤澤屏障、實現毛孔不顯著的透明感膚質。

而且這次的面膜很特別的是需要DIY，使用時需要先混合液體與粉末，就能製作出軟綿綿有如舒芙蕾質地的面膜。由於質地具有厚度不易乾掉，水潤、沁涼感能幫助收斂肌膚，加上高服貼度，能將美容成份滲透至角質底層，實現柔嫩平滑的肌膚。

Odile歐蒂蔻雪玫瑰光采賦活面膜

Odile歐蒂蔻雪玫瑰光采賦活面膜形象圖。

來自法國的Odile歐蒂蔻推出雪玫瑰光采賦活面膜，以「高嶺土」為基底，富含硅酸鋁可吸收肌膚多餘油脂及髒汙，豐富的礦物微量元素可幫助調理皮脂分泌。

Odile歐蒂蔻雪玫瑰光采賦活面膜60ml，NT1,880

產品生產更直接從阿爾卑斯山接地下管線導入生產廠，純淨無污染，不經煮沸式過濾，保留泉水天然微量元素及高含氧量。另外添加同樣來自阿爾卑斯山的「雪玫瑰」加強舒緩，以及智利波爾多樹皮加強淨白。

阿原YUAN膜力四色面膜系列

阿原YUAN膜力四色面膜系列形象圖。

針對夏季保養特別推出全新面膜系列「膜力四色」，四款面膜分為「淨化組」的兩款泥膜(黑膜、黃膜)，以及「淨潤組」的兩款晚安凍膜(粉膜、白膜)。蘊含不同的植物精萃、展演了不同的植物精油配比，從黑膜的深層清潔、黃膜的拋光煥采，到夜間的白膜保水防乾、粉膜透亮，一次為備足夏日所需。

泥膜系列

以海洋冰河泥為清潔基底，緊密貼附肌膚，吸附毛孔多餘油脂與髒污。面膜中皆蘊含阿原農場種植、獨有的月桃萃取及魚腥草萃取，幫助修復及亮白。

阿原YUAN好膚淨化泥膜50g，NT880、好膚煥采泥膜50g，NT980

1.好膚淨化泥膜：檸檬精油、檸檬草精油、佛手柑精油及山雞椒精油，調和出清爽明亮的果香香氛。深度清潔訴求，非常適合夏季使用，尤其推薦敷於容易出油的T字部位、以及長時間覆蓋在口罩與高溫下的下巴部位。

2.好膚煥采泥膜：柔軟泥狀質地，溫柔幫肌膚煥發原有的健康光采。塗抹瞬間，能聞到珍貴的橙花精油、雪松精油及廣藿香精油組成的獨特香氛，融合花香調與木質調的複方氣味，在呼吸間療癒了疲憊的身心壓力；使用後彷彿為肌膚打開美顏模式。

凍膜系列

除了每週重點深層清潔之外，阿原YUAN也提出了夜間呵護提案-用清爽的凍膜持續在睡眠黃金時間持續滋潤肌膚。凍膜系列蘊含阿原農場種植、獨有的月桃萃取及魚腥草萃取，幫助修復及亮白膚色。

阿原YUAN好膚保濕晚安凍膜50g，NT880、好膚豐潤晚安凍膜50g，NT1080

1.好膚保濕晚安凍膜：清爽的質地，防止肌膚因空調而乾燥，同時持續為肌膚補濕保水；真正薰衣草、天竺葵、佛手柑、岩蘭草精油的複合香氛，創造了療癒紓壓的保養儀式感，薄塗後肌膚輕感無負擔，也不易沾染枕套油膩膩。

2.好膚豐潤晚安凍膜：質地延展性高，塗抹過程不會造成肌膚拉扯。天竺葵精油與快樂鼠尾草精油，舞出一款溫柔、優雅、精緻的氣味；在夜晚薄敷一層，幫助潤澤柔嫩肌膚，舒緩修護並深層滋潤。

I DEW CARE Magic kitten膜法喵喵閃漾面膜系列

I DEW CARE膜法喵喵家族閃漾面膜系列。

I DEW CARE主打Z世代的保養品，強調高效又好玩的保養態度。2022夏季推出「Magic kitten膜法喵喵」閃漾面膜系列，加入鑽石、寶石細粉，上臉後有如鑽石般閃閃發亮，在保養之餘還能感受星光銀河般的視覺感。三款面膜還可針對局部肌膚不同困擾混搭使用。

1.膜法喵喵吸塵器面膜

I DEW CARE膜法喵喵吸塵器面膜80ml，NT700

訴求KO油脂分泌過盛導致的T字粉刺煩惱，添加藍寶石粉、木炭粉、火山泥，幫助擺脫滿面油光、粗大毛孔，讓肌膚展現清爽感。

2.膜法喵喵爆水嫩面膜

I DEW CARE膜法喵喵爆水嫩面膜80ml，NT700

全面KO最普遍的缺水乾燥煩惱，添加紅寶石粉和天然玫瑰水，為乾燥肌補水，維持水嫩透亮彈潤。

3.膜法喵喵爆水嫩面膜

I DEW CARE膜法喵喵爆鑽亮面膜80ml，NT700

KO熬夜追劇及Party造成的肌膚暗沉無光煩惱；添加晶鑽亮粉、白睡蓮萃取、蘿蔔葉萃取，幫助提亮膚色，重拾白淨透亮。

ORIGINS品木宣言元氣十足亮顏C面膜

ORIGINS品木宣言元氣十足亮顏C面膜75ml，NT1,350

一向鎖定年輕肌膚的元氣十足系列，今年夏天推出亮顏C面膜，主打補水補光一瓶搞定。利用超導能量C膠囊提供新鮮宛如現榨的高效維他命C，搭配人蔘萃取、咖啡因、高效玻尿酸。只要輕敷10分鐘，結合輕柔按摩即可深入釋放，輕鬆擊退疲憊肌的粗糙無光。

KORA Organics可瀾有機薑黃肌光雙效面膜

KORA Organics可瀾有機薑黃肌光雙效面膜 100ml ，NT1,650KORA Organics可瀾有機薑黃肌光雙效面膜 100ml ，NT1,650

雙效合一的面膜，成份因蘊含有機認證薑黃、木瓜酵素、歐洲山楊樹皮、薄荷和玫瑰果油，兼具去角質與深層淨化毛孔作用，幫助改善膚色和膚觸，讓肌膚更健康光亮。

超模米蘭達可兒愛用KORA Organics可瀾有機薑黃肌光雙效面膜。

連品牌創辦人、超模米蘭達可兒都說：「我超迷戀這個面膜，它是我居家做臉法寶。細緻的去角質顆粒深度清潔，讓我的臉部閃耀光澤。因為我有暗沉瑕疵的困擾，它也明顯的改善我肌膚膚色不勻的問題 ！」

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寶拉珍選25%果酸+2%水楊酸煥膚面膜

寶拉珍選25%果酸+2%水楊酸煥膚面膜融合水楊酸深度毛孔代謝和果酸表層補水效用，讓臉部肌膚煥然一新。

寶拉珍選創辦人寶拉．培岡一向建議大家以溫和的化學去角質成份、而非物理性去角質來管理皮膚的角質代謝，而水楊酸和果酸類皆是頻繁使用於保養品的熱門成分。根據國際期刊研究報告指出，特定濃度的水楊酸有助於改善毛孔粗大及痘痘問題、小分子的果酸則有助於提高乾燥肌膚的保水度。

寶拉珍選25%果酸+2%水楊酸煥膚面膜30ml，NT1,465

寶拉珍選25%果酸+2%水楊酸煥膚面膜，就同時蘊含果酸及楊酸，深入表皮層深處，加強肌膚保濕、解決暗沉、預防斑點，並搭配蝶豆花與多重植萃舒緩配方同步舒緩肌膚。建議七天使用一次即可。

Estime & Sens快速保濕面膜

Estime & Sens快速保濕面膜50ml，NT1,450

來自法國的有機保養品牌Estime & Sens透過凝霜狀質地面膜，為肌膚打造零死角的美膚儀式，高效能量迅速導入。保濕面膜中添加海茴香萃取物，提供豐富微量元素，譨為肌膚充分解渴。也很適合做為前導面膜使用，迅速保濕功效，使毛孔瞬間軟化，讓後續保養程序加倍吸收。也可作為晚安面膜使用。淡雅的綠茶香氣敷起來很舒心。

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absolution極致淨化亮采面膜

absolution依照肌膚情緒的保養需求，打造面膜系列。

法國人文有機保養 absolution面膜系列是針對現代都會生活型態量身打造的保養配方，全系列包含：瞬效補水的晶透水潤保濕面膜、深度滋養的抗老修護保濕面膜，以及今年全新上市主打喚醒肌膚活力的極致淨化亮采面膜。

absolution極致淨化亮采面膜50ml，NT1,200

極致淨化亮采面膜以有「超級食物」美譽的螺旋藻為關鍵成份，富含藻藍蛋白、蛋白質、必需 脂肪酸、礦物質和維生素等提供皮膚恢復活力所需的營養，同時螺旋藻還有淨化特性，可協助吸附髒汙、緊緻毛孔、減少肌膚瑕疵。另外再搭配樺樹、甘草、桃金孃等植萃成份。每週使用一次，10分鐘趕走倦容、提升臉部亮采。

Kiehl’s冰河10.5角鯊烷保濕面膜

Kiehl’s冰河10.5角鯊烷保濕面膜100ml，NT1,450。

KIEHL’S契爾氏2022全新升級推出冰河10.5角鯊烷保濕面膜，以KIEHL’S首創雪融科技封存最高濃度10.5%植萃角鯊烷，親膚性高，能先修護再保濕。而特別的雪融質地，讓面膜接觸肌膚之後由膏狀轉化為霜狀，馬上發揮鎮定舒緩力，並維持長時間彈潤柔嫩。

一瓶5用使用秘訣

晚安面膜：晚上清洗完臉部、完成日常保養步驟後，取適量厚敷，搭配按摩加速吸收，不用清洗，能整晚持續滋養。 妝前補水：妝前取適量厚敷10- 15分鐘，待面膜化為透明狀，可加強按摩吸收，並使用洗面乳將其清洗，後續上日常保養程序。 按摩護膚：取適量厚敷，待面膜化為透明質地(約10-15分鐘)，輕輕由下往上畫圈按摩臉部，利於有效成份的吸收，肌膚可明顯感受充分的滋養。 頸部面膜：取適量敷在頸部周圍約10-15分鐘，令頸部的肌膚保濕柔嫩。 手足修護：可厚敷於手部、手肘、腳跟及其他肌膚容易乾燥部位，預防乾燥及龜裂，有效深度保濕滋養。

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2022面膜推薦參考價錢 Der ZÖMAR x原子少年ATOM BOYZ URANUS天王降臨冠軍紀念版雙效面膜套組，NT630

BEYOND YOUTH極藻保濕精華面膜一盒四片，NT290

J.GAO逆時緊緻彈力嫩面膜一盒五片，NT1,680

J.GAO逆時緊緻抗痕嫩頸膜一盒五片，NT1,280

menomeno Fm全能修護面膜一盒五入，NT799

唯有機OUI ORGANIC甜橙淨白極光面膜，NT300

Dr.Jart+毛孔柔焦淨化泥面膜(片狀敷式)，NT800

NARUKO茶樹神奇痘痘黑面膜(BT21限量版)12入，NT450

黛珂水晶蜜糖精華面膜14枚，NT1,300

氧顏森活精油之王乳香木抗老面膜一盒三片，NT319

氧顏森活皇家橙花精油紓壓保濕面膜一盒三片，NT319

MIRAE未來美超級A醇緊緻透亮面膜一盒三片，NT399

我的美麗日記積雪草超能舒緩修復面膜一盒五片，NT250

Snow Fox涼感修護面膜一盒五片，NT950

阿原YUAN艾草精華保濕面膜14g*5片，NT990

雪肌精漾活淨鹽反孔面膜，NT320

Odile歐蒂蔻雪玫瑰光采賦活面膜60ml，NT1,880

阿原YUAN好膚淨化泥膜50g，NT880

阿原YUAN好膚煥采泥膜50g，NT980

阿原YUAN好膚保濕晚安凍膜50g，NT880

阿原YUAN好膚豐潤晚安凍膜50g，NT1080

I DEW CARE膜法喵喵吸塵器面膜80ml，NT700

I DEW CARE膜法喵喵爆水嫩面膜80ml，NT700

I DEW CARE膜法喵喵爆鑽亮面膜80ml，NT700

ORIGINS品木宣言元氣十足亮顏C面膜75ml，NT1,350

KORA Organics可瀾有機薑黃肌光雙效面膜 100ml ，NT1,650

寶拉珍選25%果酸+2%水楊酸煥膚面膜30ml，NT1,465

Estime & Sens快速保濕面膜50ml，NT1,450

absolution極致淨化亮采面膜50ml，NT1,200

Kiehl’s冰河10.5角鯊烷保濕面膜100ml，NT1,450

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。