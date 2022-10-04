家中電費突然暴增，會是什麼原因呢？一名男大生近日剛收到電費通知單，發現明明7月份暑假期間，自己與室友都不在，屋內也沒有所謂的「吃電怪獸」，金額卻要16335元，讓他直接傻眼，後來在大家的努力下，終於揪出可能原因。

[廣告] 請繼續往下閱讀

▼男大生被1萬6的電費嚇了一跳。（圖／翻攝自Dcard）

一名男大生在 Dcard 上發文，提到他與2名室友一起在學校附近租屋，日前他拿到8月電費帳單，上面的數字讓他嚇了一大跳，表示暑假期間，大家幾乎都回家了，根本沒人在，且租屋處沒有電視、電熱水器、若開冷氣都控制在26度、冰箱溫度也沒調到很低，這讓他百思不得其解，「就算冷氣開整天，也不可能到16000吧？」原PO實在別無他法，只好將遭遇PO網，希望有人能夠給他們解答。

貼文一出，引來不少網友留言討論，有人嗅到一絲不對勁，「是被偷接挖礦嗎？太誇張，請台電來幫你們看看，或通知房東」、「我24小時冷氣不關都不可能這麼多，可能性太多了，我只能確定正常使用不可能一萬六，有可能被鄰居偷接電、挖礦或是被鄰居偷接電去挖礦」；原PO在經過檢查後，發現驚人真相，「我們剛剛把總電源關掉，去看電表還是轉，我們會叫台電過來幫我們看看」。

▼原PO發現，就算關掉總電源，電表還是在轉。（圖／翻攝自Dcard）

省電36計

至於要怎麼做才能省電又省錢呢？經濟部能源局列出「省電36計」，大家若照著做，不但能省荷包，也能為環境盡一份心力。

一、選購高CSPF冷氣機，CSPF值愈高，則冷氣機愈省電，一般而言CSPF值每提高0.1，就可節約2-3%冷氣機用電。

二、冷氣溫度設定範圍以26-28度為宜，並應裝設自動溫控設備，以免過冷而浪費能源。對於經常進出的房間，室內溫度不要低於室外溫度5度以上，以免影響身體健康。

三、每2周清洗空氣過濾網一次，空氣過濾網太髒時，容易造成電力浪費。

四、冷氣房內配合電風扇使用，可使冷氣分布較為均勻，在維持舒適感條件下，溫度可適度調高節省用電。

▼冷氣搭配電風扇，不但舒適也較省錢。（示意圖／Pixabay）

五、下班前30分鐘可先關掉壓縮機（由冷氣改為送風），以減少空調耗電。

六、在東西向開窗處，應裝設百葉窗或窗簾，以減少太陽輻射熱進入室內，降低空調負荷及用電量。

七、空調區域應與外氣隔離且緊閉門窗，以免冷氣外洩或熱氣侵入增加空調負荷。

▼開冷氣時窗戶記得關緊，避免熱氣侵入增加空調負荷。（示意圖／Pixabay）

八、連續假日或少數人加班儘量不使用中央空調，以避免主機低負載、低效率、高成本運轉。

九、空調之冰水及冷氣送風系統加裝變頻控制，以節約空調耗電。

十、照明應配合照度標準要求設置，建議選用適當流明數(lm)之LED燈管(泡)/燈具，效率(lm/W)越高，瓦數(W)越小。

十一、採用節能標章LED燈管(泡)/燈具，比螢光燈管(泡)/燈具節電50%以上。

十二、天花板及牆壁顏色應儘可能選用反射率較高之乳白色或淺色系列，以增加光線之漫射效果，進而減少所需之燈具數量。

十三、走廊及通道等照度需求較低之場所，可設定隔盞開燈或減少燈管數量；照度需求較高之場所，採用一般照明加重點照明方式或自動感應裝置，補強照度。

十四、採取分區責任管理制度，依所負責區域關閉不需使用之照明，養成隨手關燈之習慣。

十五、設置晝光感知器，當白天光線足夠時，可自動調降靠窗燈具的亮度或關閉燈具。

十六、在會議室、會客室、廁所等場所，裝設感應開關，有人時自動開燈，沒人時自動關燈，既方便又可減少照明用電。

十七、定期擦拭燈具及燈管，避免污染物降低燈具之照明效率。

十八、空間內燈具可做區域控制迴路設計，並搭配獨立開關，依實際使用需求啟動該區域照明，可達有效節電。

十九、檢討各環境照度是否適當及照明開燈數量是否合理，空間照明適亮即可，照度過高易造成眩光。

▼環境照明適當即可。（示意圖／Pixabay）

二十、有2台電梯時，可設定隔層停靠，一台為單數層，另一台為雙數層，可節省用電。

二十一、如有多台電梯，可於非尖峰使用時間設定減台運轉。

二十二、電梯內之照明及通風在待機3分鐘後，應可自動停止運轉。

二十三、上下3樓層以內，儘可能步行運動不搭電梯。

二十四、新設或汰換電梯時，應選用附有電力回生裝置之變頻電梯。

二十五、電梯機房冷卻通風扇，應以溫控開關控制運轉。

二十六、選用能源效率分級標示1、2級家電產品，以及符合節能標章之其他電器產品，可節省用電。

二十七、長時間不使用電器設備時應切掉電源，減少待機電力損失。

▼長時間不會使用的電器，應切掉電源。（示意圖／Pixabay）

二十八、選購具有省電功能之辦公事務機器，若15分鐘未使用時，可自動進入休眠省電狀態。

二十九、高壓用戶應保持電源電壓的變動正負5%以內。

三十、變壓器放置場所應有良好之通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

三十一、進相電容器宜裝置於低壓側，愈接近負載端越能減少線路損失。

三十二、定期檢討契約容量合理訂定值，及抑低尖峰用電需量之可行性。

三十三、選用適當容量之高效率感應電動機，一般電動機負載率在75%至100%運轉效率最高。

三十四、抽水泵選用高效率或變頻式馬達。

三十五、地下停車場之抽排風機，可增設定時控制器，在車輛出入離峰時間，設定每小時運轉約15分鐘，以節約用電。

三十六、增設能源管理系統，以有效管理尖峰用電需量、空調、照明及動力等耗能設備之用電。

延伸閱讀>>電費突然變好貴？ 台電揭4大關鍵原因

（封面示意圖／東森新聞）

【往下看更多】【今日最熱門】