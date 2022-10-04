【財商天下】北溪管道爆炸 北京受益最大

【新唐人北京時間2022年10月06日訊】9月26日，由俄羅斯向德國輸送能源的北溪1號和2號天然氣管道，發生了疑因爆炸導致的大規模天然氣洩漏，多個國家都認為，管道洩漏是人為破壞造成的，而美國和德國的前情報局長，都直指幕後黑手可能是俄羅斯，但也有人猜測說，那要看誰是背後最大的受益者，炸了管道，俄羅斯可是無利可圖。儘管眾說紛紜，但到底誰才是幕後元凶，現在還是一個謎。這次的天然氣管道洩漏，對於已經陷入能源危機的德國和歐洲，甚至全球經濟，又意味著什麼呢？它是否會加速改變全球天然氣版圖呢？

北溪管道疑因爆炸而洩漏

北溪1號和北溪2號，是兩條平行的天然氣管道，全長有1,000多公里，從俄羅斯開始，經過芬蘭、瑞典、丹麥的領海，再到達德國，堪稱是歐洲的能源大動脈。通過北溪管道，俄羅斯可以向23個歐洲國家供應天然氣。據媒體報導，2021年，北溪1號的天然氣輸送總量達到592億立方米，差不多占當年歐盟進口俄羅斯天然氣的40%，比例相當的高。

不過，今年，隨著俄烏戰爭的爆發，俄羅斯和歐盟之間，已經打起了能源戰，而早在9月2日時，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom），就以管道洩漏為由，宣布北溪1號無限期停止輸送天然氣。

而另一條北溪2號天然氣管道，和北溪1號的設計容量相當，去年9月時已經完工，但是，因為受到俄烏衝突的影響，至今還沒有投入使用。

這兩個管道，平時都由俄羅斯天然氣工業股份公司維護運營，但在9月26日，一天內，北溪1號和2號管道，一共被發現有三處洩漏，分別位於丹麥和瑞典附近水域，兩天後，又檢測到了第四處洩漏點。

事件發生後，德國、丹麥、瑞典三國，已經對事故原因展開立案調查。截至目前，各方都認為，這一起北溪管道洩漏事件，是被蓄意破壞所導致的，而且很可能，是一次「國家級別的恐怖襲擊事件」。

丹麥和瑞典兩國在提交給聯合國安理會的聯合報告中說，「北溪」管道洩漏事件是由炸藥爆炸引起，爆炸的強度分別為里氏2.3級和2.1級，相當於幾百公斤的炸藥爆炸威力。

那麼，爆炸造成了什麼後果呢？在爆炸發生時，雖然北溪管道並沒有輸送天然氣，但是，為了保持壓力平衡，管道中充滿了氣體。所以，爆炸不僅導致了天然氣洩漏，造成了環境污染，也嚴重威脅著航運安全。而且，由於洩漏規模巨大，海面上充滿了甲烷，意味著這個區域發生爆炸的風險也大幅增加。

好在，北溪2號和北溪1號，終於在10月1日和2日，分別停止了洩漏。

至於說誰是爆炸元凶，歐美國家普遍推測俄羅斯是幕後黑手，而俄羅斯則是把矛頭指向了美國。如果從誰是最大受益者的角度分析，似乎烏克蘭、波蘭、美國都有動機，而俄羅斯則是受害者。但實際上，俄羅斯也能通過爆炸事件得到多種好處，比如，繼續訛詐歐洲、刺激趨於平穩的天然氣價格上漲，以及嫁禍美國等，尤其是，因為天然氣價格下挫和出口量大減，俄羅斯的財政正在惡化。

而且，俄羅斯提前中斷了北溪1號的供氣，還在爆炸發生後就表示管道可以修復，然後在管道停止洩漏後的10月3日，俄羅斯天然氣股份公司又聲稱，可以通過北溪2號的B管道向歐洲出口天然氣等。相反，其它歐美國家它們都是同盟，並且在幫助烏克蘭對抗俄羅斯發動的戰爭，因此，不管經濟利益有多大，如果導致盟友關係破裂，其造成的政治風險都是巨大的。

所以，這麼一看，似乎俄羅斯倒成了嫌疑最大的國家了。不過，這也都是猜測。

北溪事件的短期和長期影響

這次北溪天然氣管道爆炸的消息，隨即導致了荷蘭TTF天然氣期貨價格，在9月27日、28日連續兩天大幅上漲，累計漲幅達到19%，不過截至10月4日，價格已經回落到爆炸發生前的水平，甚至更低。

雖然從短期來看，北溪管道洩漏事件，對天然氣市場沒有什麼影響，因為兩個管道目前都沒有輸送氣體，但它畢竟是一個後備選項，代表著潛在的天然氣輸送能力。但是，爆炸事件的發生，卻再一次提醒歐洲，不能再依賴俄羅斯的天然氣了，因為已經建好的這些輸氣管道，如果遭到蓄意破壞，其實是不堪一擊的。

據媒體報導，作為歐洲最大的天然氣供應國，挪威已經從10月3日，就是本週一，開始部署國民警衛隊，來守衛石油和天然氣的加工或者是出口設施。

同時，為了減少對俄羅斯天然氣的依賴，歐洲近期，有兩條新的天然氣管道已經落成啟用。

其中，在10月4日正式啟用的「波羅的海管道」，將天然氣從挪威經丹麥和波羅的海送往波蘭。據媒體報導，初期，將會平均每天供氣6,240萬立方米，預料從明年起，可以達到每年輸氣100億立方米，相當於是波蘭去年用量的一半。

另外，希臘和保加利亞之間，全長182公里的天然氣管道，也在10月1日，就是上週六的時候開始營運，初期的輸氣量是每年30億立方米，將來有希望增加到每年50億立方米。

原本，保加利亞有高達八成的天然氣是從俄羅斯輸入的，但因為拒絕使用盧布支付，已經在今年4月份時，被俄羅斯暫停供氣。這條管道，可以為歐洲東南部國家提供天然氣，並會確保向摩爾多瓦和烏克蘭供氣。

當然，這條管道的意義不小，歐盟委員會主席馮德萊恩，就在出席新管道的啟動儀式時提到，保加利亞和東南歐將會開啟新時代，對保加利亞和歐洲能源安全而言，它意味著自由，意味著擺脫對俄羅斯天然氣的依賴。

能源危機讓歐洲經濟遭受重創

大家知道，自從俄烏戰爭觸發能源供應危機以來，外界都在關注，歐洲能否不依靠俄羅斯供給，平安的度過今年這個冬天。現在看來，由於歐洲各國不斷加大對液化天然氣和挪威管道輸氣的進口，彌補俄國中斷供應後的缺口，這個目標應該可以實現。

根據歐洲天然氣基礎設施（Gas Infrastructure Europe）的數據，到8月29日的時候，歐盟天然氣的庫存率，已經達到了80.05%，提前完成了歐盟委員會制定的，在11月前儲氣率要達到80%的目標，而在9月25日時，歐盟的天然氣庫存率，已經進一步增加到了87.73%。

所以，在經歷了幾個月的上漲和波動後，能源市場最近已經開始穩定下來，被視為歐洲天然氣價格風向標的荷蘭TTF天然氣期貨價格，已經從8月底的高點，一路下跌了大約50%，但要和一年前相比，仍然是高出很多。

不過，隱憂並沒有真正消除，根據數據分析公司ICIS的模型，如果歐洲各國不能減少使用量，就算今年冬天俄羅斯持續供氣，同時氣溫也沒有異常寒冷，歐洲天然氣仍然會在明年3月份見底。

所以，歐盟理事會也已經在8月5日時，正式批准了減少天然氣需求量15%的規定，要求歐盟國家在今年8月到明年的3月之間，比照過去5年的平均水平，將天然氣的消耗量縮減15%。雖然這一規定目前還不是強制性的，但是在天然氣急劇短缺的情況下，可以強制實行。

事實上，即使不強制實行，由於天然氣價格高漲，導致工廠關閉和家庭減少用量，也會造成天然氣使用量的下降。

這些因素，都有助於歐洲度過今年這個冬天。儘管如此，能源危機已經給德國和歐洲經濟帶來重創，並且造成深遠的影響。

對普通民眾來說，最直接的，就是能源帳單「爆表」，已經有歐洲人，為了過冬，開始瘋搶煤炭、伐木取暖。同時，歐洲的工農業生產也面臨空前的困難與挑戰。

《紐約時報》在9月19日的專題報導中提到，在當前能源危機之下，數額暴漲的能源帳單，已經迫使許多歐洲工廠關燈停產，企業主或是改用柴油等廉價高污染燃料，或是關閉生產線，或是讓員工暫時休假，因為他們沒辦法支付高昂的天然氣和電力費用。

據財新報導，歐盟是全球第二大化工品生產地區。在2022年全球化工企業50強中，歐洲地區就有18家。但是，在原料緊缺壓力下，歐洲化工巨頭被迫減產甚至停產。9月14日，德國化學工業協會預測，今年德國化學產品的產量可能下降8.5%。

另外，限制天然氣供應，也將對歐洲有色金屬產業造成嚴重影響，因為天然氣作為熱爐燃料，在金屬材料的冶煉過程中會有大量消耗。7月下旬時，歐洲有色金屬協會（Eurometaux）已經表示，在過去一年裡，歐盟鋅、鋁的產能，已經下降了將近50%，矽和鐵合金也是大幅減產，銅和鎳也將受到進一步影響。

最近幾個月，有歐洲多家工業企業宣布，關閉旗下部分工廠，已經導致歐元區製造業連續9個月回落，9月製造業PMI指數是48.5%。而且，歐洲在本地減產停產的同時，卻加速在海外投資設廠。但是產業鏈一旦轉移，就極可能「一去不復返」，所以，歐洲「去工業化」的風險，也正在加劇。

實際上，不僅是歐洲，全球經濟目前都在經歷一場風暴，就像經合組織（OECD）在「付出戰爭代價」的報告中所說的，俄羅斯入侵烏克蘭，以及飆升的能源費用和創紀錄的通貨膨脹，讓全球經濟陷入混亂，陷入了長期低迷的成長狀態。

改變天然氣供應的全球版圖

那麼，俄烏戰爭觸發的歐洲能源危機，又在如何改變全球的天然氣版圖呢？

根據半島電視台的報導，美國是世界上最大的天然氣生產國，其次是俄羅斯、中國、卡塔爾、加拿大、沙特和挪威。而中國則是最大的液化天然氣進口國，其次是日本和韓國。

據台灣《科技新報》的報導，美國在2017年變成天然氣的淨出口國之後，年年出口都創下新高。今年上半年，美國也仍然是全球最大的液化天然氣（LNG）出口國，同比增加12%。而且，歐洲已經取代了亞洲，成為了美國液化天然氣最大的出口目的地。今年前5個月，美國出口的液化天然氣，賣到歐洲的占比，已經達到71%。

不過，在俄烏戰爭觸發的歐洲能源危機中，更大的受益者，卻是中共，因為它向歐洲高價轉售俄羅斯天然氣。

據彭博社報導，在俄羅斯入侵烏克蘭以來，中共從俄羅斯進口能源的支出，已經從一年前的200億美元飆升到了350億美元。今年上半年，中國從俄羅斯進口的天然氣，比去年同期增長了63.4%。相反的，中國從美國進口的天然氣占比，卻在大幅下降。

不僅如此，《華爾街日報》報導說，美中貿易協議，還給中共帶來了意外之財。因為隨著需求下降，簽署了購買美國液化天然氣長期合同的中國公司，正在出售多餘的天然氣，每批貨物，能賺取數億美元，買家包括了歐洲、日本和韓國。

從數據來看，今年前8個月，中國的液化天然氣出口，也達到了創紀錄水平。今年前8個月，中國向歐洲出口了1.64億美元的液化天然氣，向加入了對俄羅斯能源禁運的日本和韓國等國家，出口了2.84億美元的液化天然氣。而在2021年的時候，中國只出口了大約700萬美元的液化天然氣。

不僅如此，自從9月初，中俄兩國的領導人在上海合作組織峰會上見過面之後，北京和莫斯科還進一步加強了能源合作。

9月15日，俄羅斯能源部長亞歷山大·諾瓦克（Alexander Novak），就向俄羅斯官方電視台證實，通往中國的「西伯利亞力量2號」天然氣管道，將取代在俄烏戰爭期間被關閉的通往歐洲的北溪2號管道，每年向中國輸送500億立方米天然氣。

另外，2019年底開通的「西伯利亞力量1號」，這條從俄羅斯遠東到中國的管道，產能也將在今年增加到200億立方米，計劃到2025年時，增加到610億立方米。

也就是說，兩條管道的年產能總和，將會達到1,110億立方米，和北溪1號和2號的年產能總和（1,100億立方米）相當，等於是，俄羅斯把對歐洲的供氣全部轉去了中國大陸。

此前，在9月7日時，中共國有公司中國石油天然氣集團（CNPC），和俄羅斯國有公司俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）還宣布，俄羅斯對中國的天然氣供應，將以人民幣和盧布各占一半的方式支付。由於避開美元和歐元，這些交易緩解了西方對俄羅斯的金融制裁，也使中共得以避免二次制裁。

這些都表明，在俄烏戰爭爆發後，世界格局正在進行大重組，過去幾十年盛行的全球化已經終結，已經走入「中俄」和「歐美」兩大陣營相互對抗的「新冷戰時期」。

財商經濟研究所

策劃：宇文銘

撰文：李松筠

編輯：蔚然、宇文銘

剪輯：曲歌

監製：李松筠

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（責任編輯：李紅）

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