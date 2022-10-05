台南蔬食餐廳新選擇！《毛蔬 亞洲蔬食》菜單推出全蔬食料理，以亞洲道地菜色出發，打破饕客對蔬食的傳統印象，讓肉食控無肉也歡！

by Bu - 2022/10/05 更新

Photo/毛蔬亞洲蔬食

台南「毛蔬亞洲蔬食」餐廳＆用餐空間介紹

美食之都「台南」近年來多了不少特色小吃、質感餐廳，這次老饕們又有新的口袋名單可以嚐鮮啦！《毛蔬 亞洲蔬食》是豐舟國際餐飲集團下的全新品牌，從最初的日式居酒屋《小方舟串燒酒場》、《毛丼》以及火鍋品牌《毛房蔥柚鍋 冷 藏肉專門》，這次《毛蔬》跳脫既有的肉食框架，是一間以蔬食為主軸的餐廳！

《毛蔬》店面座落於台南府東街，店面設計更找來了曾親手打造 AKAME、興波咖啡的硬 是設計創辦人–吳透 合作打造出極具美感的空間設計。而餐廳入口的轉折宛如時光隧道般，象徵著現代人飲食習慣漸入食蔬的生活轉變。

用餐空間採用了像是大面積的黑色拱窗、抿石子、磨石子、紅磚層砌、白色方柱、細竹天等元素打造 Colonial Chic亞洲殖民地風格，同時也呼應著台南是一個充滿歷史感的城市。

而傢俱與擺設處處充滿細節，低調沈穩兼具時髦感，有要前往台南旅遊的朋友們快點加入你的美食口袋名單啊！

亞洲蔬食 「毛蔬」菜單5大必吃推薦

而《毛蔬》菜單中堅持採用原型食物，不含人工或化學添加物、不油炸，更降低對健康的危害，提供無麩質料理、選購無農藥污染的蔬果食材，期望能讓饕客們每天一餐蔬食，一起為地球減碳，同時也減輕身體負擔！一起來看看《毛蔬 亞洲蔬食》菜單中究竟有哪幾道是絕對不能錯過的必點推薦吧！

而《毛蔬》菜單更是讓主廚團隊傷透腦筋，研發長達5年以上，以亞洲道地菜色出發，打造的不只是葉菜的蔬食佳餚，更以蜜燒鱔、毛家紅燒牛肉糆、塔香脆腸等以肉為名的料理來翻轉饕客心中的蔬食印象，希望能夠製作出讓肉食控也難以忘懷的美味！

毛蔬菜單推薦-娘惹沙嗲串

將新鮮猴頭菇搭配小黃瓜，以細火慢煮，再以大火煎烤烹調，再加入薑黃、芝麻、花生與新鮮香茅…等，再佐以南洋風味香料製成的秘製沙嗲醬，讓你一秒置身馬來西亞！

價格：NT$300

毛蔬菜單推薦-Mao Su 蜜燒鱔

以台南著名的料理「生炒鱔魚」為發想，特別採用新鮮原型食材並以特別刀工處理，再加入獨家醬料，以大火快炒出鍋氣，製作出甘甜又彈牙的絕佳風味與口感。

價格：NT$390

毛蔬菜單推薦-花椒燒烘蛋

以中火煎與烘烤雞蛋的烹調技法，讓蛋變得澎澎的，再將獨門醬汁淋在蛋上，入口感受濃郁淡香，尾韻伴隨椒麻香氣，真的超下飯！

價格：NT$270

毛蔬菜單推薦-東大門泡菜煎餅

這款也是《毛蔬》菜單必點！加入無化學、無人工添加的泡菜，以大火煎出酥脆口感，沾取秘製沾醬，感受微酸微辣風味，讓人忍不住一口接一口！

價格：NT$350

毛蔬菜單推薦- 龍眼蜜凍檸飲

嚴選來自台南東山的龍眼蜜，搭配新鮮檸檬原汁，酸甜又解膩！

價格：NT$90

毛蔬亞洲蔬食 訂位電話＆店面資訊

訂位電話:06-2094699

地址:台南市東區府東街 43 號

營業時間:11:00~14:00 17:30~21:00

毛蔬亞洲蔬食 官方FB

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