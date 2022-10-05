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（中央社記者賴言曦台北5日電）高力國際今天表示，第4季的台北市辦公室租賃市場由於沒有新增供給，預估租金將續漲，空置率則持續降低，全年租金將上漲超過2%，年底空置率也可能跌破3%。

高力國際今天發布2022年第3季台北市商辦市場調查，報告指出，整體租賃市場仍維持租金續漲的趨勢，第3季平均租金來到每坪每月2422元，季漲0.83%，空置率仍處於低水位的3.24%。

高力國際企業租戶服務部資深執行董事楊慧明說明，台北市的辦公租賃市場新物件仍稀缺，且將近3年的COVID-19疫情並未對需求造成顯著影響，市場趨勢一路維持「空置跌、租金漲」的表現。

觀察今年第3季台北市各級辦公大樓租金，高力國際指出，台北市B級辦公室是首度突破2000元關卡，頂級大樓平均租金則來到每坪每月3513元；若以商圈來看，西區、仁愛新生區租金維持不變，其餘5個區域則全面上漲。

需求方面，高力國際認為，台北市頂級大樓需求仍最旺，以當地頂級大樓共34.6萬坪的總供給、空置約8500坪來換算，空置率約2.46%，低於台北市平均值。

另外，第3季各商圈的空置率僅微幅變動，民生敦北區、南京東路四、五段區與西區高於台北市整體平均；信義、敦南、南京松江與仁愛新生區則低於整體平均。

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展望後市，楊慧明認為，第4季在沒有新增供給的情況下，租金將續漲、空置則續降，全年租金上漲將超過2%，年底空置率也可能跌破3%。另外，近年的租賃活動礙於無新增供給釋出，多半是以續約為主，後續可能要等到2023年起陸續有新大樓推出後，才會有較多的搬遷情況。

楊慧明也提到，台北市辦公大樓在2023年後將進入新舊供給競爭的階段，加上隨著企業租戶將更重視選擇符合ESG（環境保護、社會責任、公司治理）概念的大樓，頂級辦公需求將持續旺盛；至於既有大樓或舊大樓方面，則建議投入經費翻新或升級設備，協助租客達到永續目標，以維持大樓進駐率不致流失客戶。（編輯：楊凱翔）1111005